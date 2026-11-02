हिमेश रेशमिया ने अपनी आवाज और गानों से म्यूजिक इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है. अब वो फिल्मों के निर्देशन में भी हाथ आजमाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है. हिमेश के मुताबिक, उनके पास 2-3 कहानियां हैं और उन्हें भरोसा है कि उनकी फिल्म का म्यूजिक पहले ही दिन 100 करोड़ रुपये का कारोबार करेगा.

हिमेश रेशमिया ने हाल ही में कोमल नाहटा के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने डायरेक्टर बनने की अपनी प्लानिंग के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने ये भी साफ किया कि वो आगे भी लगातार एक्टिंग करते रहेंगे और एक सुपरस्टार एक्टर बनने का उनका सपना है. दिलचस्प बात ये है कि हिमेश ने बताया कि उन्होंने अपनी पहली फिल्म के निर्देशन के लिए स्क्रिप्ट भी तैयार कर ली हैं.

हिमेश रेशमिया बनेंगे डायरेक्टर

हिमेश रेशमिया से पूछा गया कि क्या भविष्य में दर्शकों को उनकी किसी फिल्म पर 'डायरेक्टेड बाय हिमेश रेशमिया' लिखा देखने को मिलेगा? इस पर उन्होंने जवाब दिया, 'बिल्कुल, आप ऐसा जरूर देखेंगे. जब मैं सीरियल्स प्रोड्यूस करता था, तब भी मुझसे पूछा जाता था कि क्या मैं कभी म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा? आज मैंने म्यूजिक और फिल्मों के क्षेत्र में काफी कुछ हासिल किया है. अब मैं निर्देशन में भी हाथ आजमाना चाहता हूं. हालांकि, अपनी पहली फिल्म को लेकर मेरा नजरिया बिल्कुल साफ है. मैं फिल्म का स्केल, इमोशनल कनेक्शन और खूबसूरत गानों को लेकर काफी क्लियर हूं.'

तैयार हैं 2-3स्क्रिप्ट्स

जब हिमेश से पूछा गया कि क्या उनकी पहली निर्देशित फिल्म म्यूजिकल रोमांस होगी, तो उन्होंने कहा, 'मेरे पास 2-3 आइडिया हैं. उनकी स्क्रिप्ट भी तैयार हैं और ये सभी ब्लॉकबस्टर होंगी. मेरी फिल्म का म्यूजिक ऐसा होगा कि रिलीज के दिन ही 100 करोड़ रुपये की कमाई कर लेगा. मुझे इस बात का पूरा भरोसा है.'

सुपरस्टार एक्टर बनना चाहते हैं सिंगर

हिमेश ने आगे कहा, 'मैं एक सुपरस्टार एक्टर बनना चाहता हूं. मुझे बनना ही है और मैं बनूंगा भी. ये तो होकर रहेगा, आज नहीं तो कल. अमिताभ बच्चन की 13वीं फिल्म हिट हुई थी. मैं अब तक 12 फिल्में कर चुका हूं, इसलिए मेरी 13वीं फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी.'