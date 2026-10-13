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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमां बनने के बाद अपने लुक को लेकर डरी हुई थीं इशिता दत्ता, 'दृश्यम 3' के मेकर्स ने ऐसे दिया साथ

मां बनने के बाद अपने लुक को लेकर डरी हुई थीं इशिता दत्ता, 'दृश्यम 3' के मेकर्स ने ऐसे दिया साथ

इशिता दत्ता ने हाल ही में खुलासा किया कि प्रेग्नेंसी के बाद 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' के मेकर्स ने उन पर वजन घटाने का दबाव नहीं बनाया. एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि शूटिंग के दौरान उन्हें टीम से सपोर्ट मिला.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 13 Oct 2026 08:37 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस इशिता दत्ता इन दिनों अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म में उनकी एक्टिंग को पसंद किया जा रहा है और बॉक्स ऑफिस पर भी ये अच्छा परफॉर्म कर रही है. इस बीच इशिता ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा एक खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि प्रेग्नेंसी के बाद फिल्म के मेकर्स ने उन पर वजन घटाने का कोई दबाव नहीं बनाया. एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि शूटिंग के दौरान उन्हें टीम की ओर से पूरा सपोर्ट मिला.

बता दें कि इशिता दत्ता ने साल 2017 में एक्टर वत्सल सेठ से शादी की थी. साल 2023 में कपल ने अपने बेटे वायु का स्वागत किया. इसके बाद साल 2025 में इशिता दूसरी बार मां बनीं. उन्होंने बेटी वेदा को जन्म दिया. अब एक्ट्रेस ने बताया है कि दूसरी प्रेग्नेंसी के बाद काम पर लौटते समय उनके मन में अपने लुक को लेकर कुछ चिंताएं थीं, लेकिन फिल्म की टीम ने उन्हें सहज महसूस कराया.

प्रेग्नेंसी के बाद वजन को लेकर थीं परेशान

जूम को दिए इंटरव्यू में इशिता दत्ता ने बताया कि दूसरी बार मां बनने के बाद उनके मन में ये चिंता थी कि 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' में उनका लुक पहले जैसा नजर आएगा या नहीं. फिल्म की कहानी के हिसाब से उनके किरदार का लुक पहले जैसा बनाए रखना जरूरी था. हालांकि, मेकर्स ने इस बारे में उनसे कभी कोई सवाल नहीं किया और न ही उन्हें वजन घटाने के लिए कहा.

 
 
 
 
 
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इशिता दत्ता ने क्या कहा?

अपना अनुभव शेयर करते हुए इशिता ने कहा, 'ये बात मेरे दिमाग में थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा.' एक्ट्रेस ने आगे बताया कि मेकर्स ने उनसे न तो वजन कम करने के बारे में पूछा और न ही पहले जैसा दिखने को लेकर कोई बात की. उन्होंने कहा, 'अगर मैंने वजन कम नहीं भी किया होता, तो भी कोई समस्या नहीं होती. मुझे काफी सपोर्ट मिला.' 

मां बनने के बाद अपने लुक को लेकर डरी हुई थीं इशिता दत्ता, 'दृश्यम 3' के मेकर्स ने ऐसे दिया साथ

प्रेग्नेंसी के दौरान भी की थी शूटिंग

इंटरव्यू के दौरान इशिता ने फिल्म 'घमासान' की शूटिंग का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि प्रेग्नेंसी के दौरान काम करते समय टीम ने उनकी स्थिति और जरूरतों को समझा. शूटिंग के दौरान उनकी सहूलियत का ध्यान रखा गया और उसी हिसाब से जरूरी बदलाव भी किए गए. 

मां बनने के बाद अपने लुक को लेकर डरी हुई थीं इशिता दत्ता, 'दृश्यम 3' के मेकर्स ने ऐसे दिया साथ

एक्ट्रेस ने कहा, 'जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब मैं 'घमासान' की शूटिंग कर रही थी. मुझे बहुत सपोर्ट मिला. मेकर्स ने मेरी जरूरतों को समझते हुए काम किया और शूटिंग के दौरान जरूरी बदलाव किए गए.' 

पोस्टपार्टम बॉडी को लेकर ट्रोल हुई थीं कैटरीना कैफ

गौरतलब है कि हाल ही में एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को भी पोस्टपार्टम बॉडी को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. पिछले महीने वो अपने पति विक्की कौशल के साथ अंबानी परिवार के गणेश चतुर्थी समारोह में पहुंची थीं. इस दौरान कुछ लोगों ने उनके वजन को लेकर कमेंट किए. इसके बाद सलमान खान समेत कई जानी-मानी हस्तियां कैटरीना के समर्थन में सामने आईं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 13 Oct 2026 08:37 AM (IST)
Tags :
Ishita Dutta Drishyam The Conclusion
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