एक्ट्रेस इशिता दत्ता शेट्टी ने साल 2015 में फिल्म 'दृश्यम' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसी फिल्म के दौरान उनकी अजय देवगन और काजोल से अच्छी जान-पहचान हो गई. अजय देवगन ने इशिता और उनके पति वत्सल सेठ को मिलाने में भी अहम भूमिका निभाई थी.

दरअसल, अजय पहले वत्सल के साथ फिल्म 'टार्जन: द वंडर कार' में काम कर चुके थे. इसके बाद इशिता ने 'दृश्यम' की अगली फिल्मों और 'दे दे प्यार दे 2' में भी अजय के साथ काम किया. इसी बीच अब इशिता दत्ता ने अजय देवगन से अपने कनेक्शन के चलते फिल्में मिलने की बात पर खुलकर बात की है.

अजय देवगन की वजह से फिल्में मिलने की बात पर बोलीं इशिता

न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोगों की सोच को वो बदल नहीं सकतीं. 'दृश्यम' एक फ्रेंचाइजी है, इसलिए पहली फिल्म करने के बाद उसके अगले पार्ट्स में भी काम करना नॉर्मल है. फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' के लिए उन्होंने ऑडिशन दिया था. इशिता के मुताबिक, फिल्म के प्रोड्यूसर लव रंजन ने उनके पति वत्सल से संपर्क किया था और जिस विक्की सिडाना ने उन्हें 'दृश्यम' में कास्ट किया था, उन्होंने ही 'दे दे प्यार दे 2' के लिए भी चुना.

इशिता ने आगे कहा, 'सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि मेरी सिफारिश कहां से होती है. मुझे बस इतना पता है कि मुझे स्क्रिप्ट दी गई, मैंने ऑडिशन दिया और उन्हें मेरा काम पसंद आया. इसी तरह मुझे ये सभी फिल्में मिलीं. मुझे इस बात से भी कोई परेशानी नहीं है कि लोग कहते हैं कि मुझे देवगन परिवार से मेरे रिश्तों की वजह से ये फिल्में मिली हैं. अगर ऐसा है भी, तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती.'

अजय देवगन के साथ अपने रिश्ते के अलावा, इशिता दत्ता ने 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' के निर्देशक अभिषेक पाठक को शूटिंग के दौरान सहयोग देने का श्रेय भी दिया. ये उनकी निजी जिंदगी का एक अहम दौर था, क्योंकि वो दूसरी बार मां बनने वाली थीं. इशिता ने बताया कि अभिषेक ने उन्हें फोन करके कहा था कि दो-तीन महीने में फिल्म की शूटिंग शुरू होगी.

बेटी के जन्म के चार महीने बाद शुरू की शूटिंग

इशिता ने आगे बताया, 'तब तक मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट थी और तीन-चार महीने में मेरी डिलीवरी होने वाली थी. मैंने अभिषेक से कहा कि हमें स्क्रिप्ट में बदलाव करना पड़ेगा. मुझे चिंता थी कि फिल्म में मैं श्रिया सरन की बेटी जैसी कैसे दिखूंगी! उनकी बेटी का किरदार निभाना अपने आप में एक चुनौती है. ये मेरी सबसे बड़ी टेंशन है. असल जिंदगी में हमारी उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए हम बहनों जैसी दिखती हैं.'

इशिता दत्ता ने बताया कि फिल्म की टीम ने उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए शूटिंग का शेड्यूल तैयार किया था. उन्होंने कहा, 'किसी तरह मैं बेटी को जन्म देने के चार महीने बाद शूटिंग शुरू कर पाई. अभिषेक ने मुझसे कहा कि चिंता मत करो और चाहो तो अपने बच्चे को सेट पर ला सकती हो. टीम मेरी सुविधा के हिसाब से सब कुछ मैनेज करने के लिए तैयार थी. उन्होंने गोवा में मेरा शूटिंग शेड्यूल भी कम दिनों का रखा.'

इशिता ने आगे बताया, 'लेकिन मैं अपनी बेटी को गोवा नहीं ले गई. मैं बीच-बीच में ब्रेक लेती थी, कुछ दिनों के लिए गोवा जाती, शूटिंग करती और फिर वापस आ जाती. मुंबई में सेट मेरे घर के पास था, इसलिए मेरा बेटा मुझसे मिलने आ जाता था. अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होती, तो मैं टीम को बता देती और वो उसका इंतजाम कर देते.'