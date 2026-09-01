Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'उस आदमी को कभी...' बादशाह से तलाक के बाद ईशा रिखी का पोस्ट वायरल

'उस आदमी को कभी...' बादशाह से तलाक के बाद ईशा रिखी का पोस्ट वायरल

रैपर बादशाह और एक्ट्रेस ईशा रिखी शादी के 6 महीने के भीतर ही तलाक लेकर अलग हो गए हैं. दोनों ने तलाक का ऐलान कर दिया है. इसके बाद सोशल मीडिया पर ईशा का एक पुराना पोस्ट चर्चा में है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 01 Sep 2026 06:40 PM (IST)
Preferred Sources

मशहूर रैपर और एक्ट्रेस ईशा रिखी की शादी 6 महीने भी नहीं चल पाई. दोनों इसी साल शादी के बंधन में बंधे थे और इसी साल उनका तलाक भी हो गया. पांच महीने के भीतर ही दोनों ने अपना रिश्ता खत्म कर लिया. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अपने तलाक का ऐलान किया. तलाक के बाद ईशा रिखी का एक पुराना पोस्ट काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस ने फेक पर्सनैलिटी को लेकर बात की थी.

तलाक के बाद ईशा रिखी का पुराना पोस्ट वायरल

सोमवार को बादशाह और ईशा ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया था कि वो अपने रास्ते अलग कर चुके हैं. हालांकि दोनों ने तलाक की कोई वजह नहीं बताई थी. वहीं अब तलाक के बाद ईशा का एक पुराना पोस्ट चर्चा में है. उनका ये पोस्ट फैंस का ध्यान खींच रहा है. उन्होंने एक पुराने पोस्ट में कुछ ऐसा लिखा था जो अब चर्चा का विषय बन गया है.

ये भी पढ़ें: 24 घंटों में बिके 168.69 हजार टिकट, 25वें दिन 'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस पर करिश्मा, Toxic को पछाड़ा

सोशल मीडिया पर ईशा की उस पोस्ट के स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो रहे हैं. इसमें एक्ट्रेस ने लिखा था, 'गलत आदमी के चयन के लिए किसी महिला को दोषी ठहराना कितनी बेककूफी है. दूसरी ओर उस आदमी को कभी इसे लेकर दोष नहीं दिया जाता है. जबकि उसने इसे पाने के लिए अपनी पर्सनैलिटी का दिखावा किया था.'

उस आदमी को कभी...' बादशाह से तलाक के बाद ईशा रिखी का पोस्ट वायरल

तलाक को लेकर बादशाह और ईशा रिखी ने क्या कहा?

ईशा और बादशाह दोनों ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक जैसा नोट शेयर किया था. उन्होंने लिखा था, 'हमने आपसी सहमति से अलग होने और आगे बढ़ने का डिसीजन लिया है. हम गुजारिश करते हैं कि हमारी प्राइवेसी की  रिस्पेक्ट करें. ये हमरा तलाक पर एकमात्र बयान होगा. हमारे रिश्ते के बारे में कोई अटकलें या अंदाजा ना लगाया जाए.'

उस आदमी को कभी...' बादशाह से तलाक के बाद ईशा रिखी का पोस्ट वायरल

बादशाह की दूसरी पत्नी बनी थीं ईशा रिखी

40 वर्षीय बादशाह दो शादी कर चुके हैं. उनकी पहली शादी लंदन की रहने वाली जैस्मिन मसीह से साल 2012 में हुई थी. हालांकि ये रिश्ता भी लंबा नहीं चल पाया था. 2017 में उन्होंने एक बेटी का वेलकम किया था और साल 2020 में दोनों तलाक लेकर अलग हो गए थे. जबकि बादशाह की दूसरी शादी मार्च 2026 में 32 साल की ईशा रिखी से हुई थी. 

ये भी पढ़ें: ईशा रिखी से तलाक अनाउंस करते ही बादशाह ने रिलीज किया नया गाना 'चिमना', मराठी म्यूजिक में किया डेब्यू

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 01 Sep 2026 06:40 PM (IST)
Tags :
Badshah
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'उस आदमी को कभी...' बादशाह से तलाक के बाद ईशा रिखी का पोस्ट वायरल
'उस आदमी को कभी...' बादशाह से तलाक के बाद ईशा रिखी का पोस्ट वायरल
बॉलीवुड
'आवारपन 2' का बॉक्स ऑफिस धमाका, अजय देवगन को पछाड़ने के लिए चाहिए सिर्फ 2 करोड़
'आवारपन 2' का बॉक्स ऑफिस धमाका, अजय देवगन को पछाड़ने के लिए चाहिए सिर्फ 2 करोड़
बॉलीवुड
'मेरी सबसे बेहतरीन फिल्म...' आवारापन 2 की सक्सेस पर इमोशनल हुए इमरान हाशमी
'मेरी सबसे बेहतरीन फिल्म...' आवारापन 2 की सक्सेस पर इमोशनल हुए इमरान हाशमी
बॉलीवुड
52 साल की शादी में जया को पति अमिताभ ने आज तक नहीं बनाकर दी चाय
52 साल की शादी में जया को पति अमिताभ ने आज तक नहीं बनाकर दी चाय
Advertisement

वीडियोज

MC Square ने Arrange Marriage पर लगाई मुहर, बोले- प्यार में इंतजार और तड़प जरूरी है
Batwara 1947 पर Shabana Azmi की Theory से भिड़े Rajkumar Santoshi, Sunny Deol के किरदार पर बहस
Tej Pratap Yadav का बड़ा दावा, बोले- जान को खतरा, PA पर भी लगाए गंभीर आरोप
Mirzapur: The Movie को मिला A Certificate, 3 घंटे 17 मिनट के Runtime ने बढ़ाया Excitement
Bigg Boss 20 में Aamir Khan के भाई Faissal Khan की एंट्री? सामने आई बड़ी खबर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शहबाज शरीफ का यूटर्न, पहले फोटो से पीएम मोदी को किया गायब और फिर...
शहबाज शरीफ का यूटर्न, पहले फोटो से पीएम मोदी को किया गायब और फिर...
बिहार
'जल्द ही आतंकवादी तुम्हें...', चिराग पासवान को मिली जान से मारने की धमकी
'जल्द ही आतंकवादी तुम्हें...', चिराग पासवान को मिली जान से मारने की धमकी
इंडिया
'BJP और 'वोट चोरी आयोग' के तरीके...', राहुल गांधी का केन्द्र-EC पर बड़ा हमला
'BJP और 'वोट चोरी आयोग' के तरीके...', राहुल गांधी का केन्द्र-EC पर बड़ा हमला
क्रिकेट
पाकिस्तान की नई टीम का एलान, आधे दर्जन नए चेहरों को मिला मौका
पाकिस्तान की नई टीम का एलान, आधे दर्जन नए चेहरों को मिला मौका
साउथ सिनेमा
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
इंडिया
ममता बनर्जी की भतीजी ने की आत्महत्या, घर में फंदे में लटका मिला शव
ममता बनर्जी की भतीजी ने की आत्महत्या, घर में फंदे में लटका मिला शव
इंडिया
SC के फैसले पर सौरव दास ने जोड़े हाथ, CJI ने की तारीफ
SC के फैसले पर सौरव दास ने जोड़े हाथ, CJI ने की तारीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अजय राय ने CM योगी के खिलाफ दाखिल किया मानहानि का मुकदमा, जानें क्यों पहुंचे कोर्ट?
अजय राय ने CM योगी के खिलाफ दाखिल किया मानहानि का मुकदमा, जानें क्यों पहुंचे कोर्ट?
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget