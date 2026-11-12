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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअजमेर दरगाह पहुंचीं ईशा कोप्पिकर, परिवार के साथ चढ़ाई चादर, मांगी सलामती की दुआ

अजमेर दरगाह पहुंचीं ईशा कोप्पिकर, परिवार के साथ चढ़ाई चादर, मांगी सलामती की दुआ

बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर परिवार के साथ अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचीं. यहां उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर चढ़ाकर परिवार की खुशहाली और सलामती के लिए दुआ मांगी.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 12 Nov 2026 10:24 AM (IST)
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दीपावली की छुट्टियों के दौरान अजमेर शरीफ दरगाह में रौनक बढ़ गई है. देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं. इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर भी अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ अजमेर दरगाह पहुंचीं.

यहां उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अकीदत की चादर और फूल पेश कर दुआ मांगी.

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अजमेर दरगाह पहुंचीं ईशा कोप्पिकर
ईशा कोप्पिकर ख्वाजा गरीब नवाज के प्रति गहरी आस्था रखती हैं. इसी आस्था के चलते वो बेहद सादगी के साथ दरगाह पहुंचीं. उन्होंने जन्नती दरवाजे पर मन्नत का धागा बांधा और अपने परिवार की खुशहाली के साथ जीवन में आने वाली परेशानियों और संकटों से निजात की दुआ मांगी. दरगाह परिसर में मौजूद ऐतिहासिक इमारतों का भी उन्होंने दीदार किया.

दरगाह में बॉलीवुड के दुआगो और खादिम सैय्यद कुतुबुद्दीन सखी ने एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर और उनके परिवार का इस्तकबाल किया. इस दौरान सभी मेहमानों की दस्तारबंदी की गई. एक्ट्रेस, उनकी बहन और माता जी को दुपट्टा ओढ़ाकर तबर्रुक भेंट किया गया. दरगाह की ऐतिहासिक परंपराओं और यहां की आध्यात्मिक पहचान से भी उन्हें रूबरू कराया गया.

खास बात यह रही कि ईशा कोप्पिकर ने दरगाह जियारत के दौरान मीडिया से दूरी बनाए रखी. उन्होंने फोटो और वीडियो बनाने से भी परहेज किया और पूरी जियारत सादगी के साथ की.

ईशा कोप्पिकर का फिल्मी करियर
ईशा कोप्पिकर बॉलीवुड की कई चर्चित फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखा चुकी हैं. इनमें कंपनी, कयामत, पिंजर, रुद्राक्ष, मैंने प्यार क्यों किया, सलाम-ए-इश्क, एक विवाह ऐसा भी और डरना मना है जैसी फिल्में शामिल हैं. इसके अलावा वो फिक्सर, सुरंगा और लव यू लोकतंत्र जैसी वेब सीरीज में भी नजर आ चुकी हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 12 Nov 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Isha Koppikar
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