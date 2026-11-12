अजमेर दरगाह पहुंचीं ईशा कोप्पिकर, परिवार के साथ चढ़ाई चादर, मांगी सलामती की दुआ

दीपावली की छुट्टियों के दौरान अजमेर शरीफ दरगाह में रौनक बढ़ गई है. देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं. इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर भी अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ अजमेर दरगाह पहुंचीं.

यहां उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अकीदत की चादर और फूल पेश कर दुआ मांगी.

अजमेर दरगाह पहुंचीं ईशा कोप्पिकर

ईशा कोप्पिकर ख्वाजा गरीब नवाज के प्रति गहरी आस्था रखती हैं. इसी आस्था के चलते वो बेहद सादगी के साथ दरगाह पहुंचीं. उन्होंने जन्नती दरवाजे पर मन्नत का धागा बांधा और अपने परिवार की खुशहाली के साथ जीवन में आने वाली परेशानियों और संकटों से निजात की दुआ मांगी. दरगाह परिसर में मौजूद ऐतिहासिक इमारतों का भी उन्होंने दीदार किया.

दरगाह में बॉलीवुड के दुआगो और खादिम सैय्यद कुतुबुद्दीन सखी ने एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर और उनके परिवार का इस्तकबाल किया. इस दौरान सभी मेहमानों की दस्तारबंदी की गई. एक्ट्रेस, उनकी बहन और माता जी को दुपट्टा ओढ़ाकर तबर्रुक भेंट किया गया. दरगाह की ऐतिहासिक परंपराओं और यहां की आध्यात्मिक पहचान से भी उन्हें रूबरू कराया गया.

Watch | छुट्टियों के दौरान अजमेर शरीफ दरगाह में जायरीनों की भीड़ बढ़ रही है. इस बीच बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ दरगाह पहुंचीं. उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर और फूल चढ़ाकर परिवार की खुशहाली और परेशानियों से निजात की दुआ मांगी. ईशा ने जन्नती दरवाजे पर मन्नत का धागा भी बांधा. इस दौरान उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी और सादगी से जियारत की. #IshaKoppikar #AjmerSharif #AjmerDargah #KhwajaGaribNawaz #BollywoodNews #ABPNews — ABP News (@ABPNews) November 11, 2026

खास बात यह रही कि ईशा कोप्पिकर ने दरगाह जियारत के दौरान मीडिया से दूरी बनाए रखी. उन्होंने फोटो और वीडियो बनाने से भी परहेज किया और पूरी जियारत सादगी के साथ की.

ईशा कोप्पिकर का फिल्मी करियर

ईशा कोप्पिकर बॉलीवुड की कई चर्चित फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखा चुकी हैं. इनमें कंपनी, कयामत, पिंजर, रुद्राक्ष, मैंने प्यार क्यों किया, सलाम-ए-इश्क, एक विवाह ऐसा भी और डरना मना है जैसी फिल्में शामिल हैं. इसके अलावा वो फिक्सर, सुरंगा और लव यू लोकतंत्र जैसी वेब सीरीज में भी नजर आ चुकी हैं.