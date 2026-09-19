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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'एक्टर ने मुझे अकेले मिलने बुलाया...' ईशा कोप्पिकर से हुई थी ऐसी डिमांड, जानें अब कहां हैं 'खल्लास गर्ल'?

'एक्टर ने मुझे अकेले मिलने बुलाया...' ईशा कोप्पिकर से हुई थी ऐसी डिमांड, जानें अब कहां हैं 'खल्लास गर्ल'?

तमिल सिनेमा से अपना एक्टिंग डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर ने कई फिल्मों में काम किया था. हालांकि उन्हें बतौर एक्ट्रेस नहीं, बल्कि आइटम गर्ल के रूप में पहचान मिली थी.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 19 Sep 2026 07:12 AM (IST)
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बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम कर चुकीं एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर लंबे वक्त से फिल्म इंडस्ट्री से दूर हैं. उन्हें फैंस 'खल्लास गर्ल' के रूप में जानते हैं. बॉलीवुड की दुनिया के अलावा वो राजनीति से भी जुड़ी रही हैं. उन्होंने कम उम्र में ही फ़िल्मी दुनिया में काम करना शुरू कर दिया था और उस दौरान एक्ट्रेस से एक मशहूर एक्टर ने गंदी डिमांड भी की थी, जिससे वो काफी घबरा गई थीं. आइए आज एक्ट्रेस के बर्थडे पर आपको उनकी उस बुरी और कभी न भूलने वाली घटना के बारे में बताते हैं.

50 साल की हुईं ईशा कोप्पिकर

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ईशा कोप्पिकर आज अपना 50वां जन्मदिन मना रही हैं. अपनी लाइफ़ के पांच दशक पूरे कर चुकीं ईशा का जन्म 19 सितंबर 1976 को मुंबई के माहिम इलाके में हुआ था. ग्लैमर वर्ल्ड में उन्होंने एंट्री बतौर मॉडल की थी. जबकि एक्टिंग फील्ड में उनका डेब्यू तमिल फिल्म 'काधल कविथाई' (1998) से हुआ था. उस वक्त एक्ट्रेस 22 साल की थी.

एक्टर ने मुझे अकेले मिलने बुलाया...' ईशा कोप्पिकर से हुई थी ऐसी डिमांड, जानें अब कहां हैं 'खल्लास गर्ल'?

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बॉलीवुड में 2002 में किया डेब्यू

ईशा कोप्पिकर ने हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत साल 2002 में फिल्म 'फिजा' से की थी. इसके बाद वो 'क्या सुपर कूल है हम', '36 चाइना टाउन', 'डॉन', 'एलओसी कारगिल', 'एक विवाह ऐसा भी' और 'कृष्णा कॉटेज' जैसी फिल्मों में भी नजर आईं. हालांकि सफलता हाथ नहीं लगी. एक्ट्रेस को पहचान 'इश्क समुंदर' और 'खल्लास' जैसे आइटम सॉन्ग्स से मिली थी.

जब ए-लिस्टर एक्टर ने अकेले मिलने बुलाया

ईशा कोप्पिकर ने सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटव्यू में खुलास किया था कि जब वो करीब 22 साल की थी तब उन्हें एक ए-लिस्टर एक्टर ने अकेले मिलने के लिए बुलाया था. एक्टर ने कहा था कि वो ड्राइवर या किसी और के साथ मिलने के लिए ना आए. हालांकि एक्ट्रेस ने उस एक्टर का ऑफर ठुकरा दिया था.

अब कहां हैं ईशा कोप्पिकर?

ईशा बॉलीवुड से अब लगभग पूरी तरह दूर हो चुकी हैं. आखिरी बार उन्हें फिल्म 'लव यू लोकतंत्र' में देखा गया था. हालांकि एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम से वो अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने फैंस को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं देते हुए भी बप्पा के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट की थीं.

 
 
 
 
 
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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 07:12 AM (IST)
Tags :
Isha Koppikar
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