ईशा अंबानी ने मेट गाला प्री-पार्टी में अपने फैशन का जलवा बिखेरा. न्यूयॉर्क में हुई इस पार्टी में उन्होंने ईशा अंबानी ने मॉडर्न टच के साथ ट्रैडिशनल आउटफिट कैरी किया, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं. हर तरफ ईशा अंबानी के लुक के चर्चे हैं. उनका स्ट्रैपलेस गाउन बहुत खास था. उनकी इस ड्रेस ने ग्लोबल स्टेज पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया.

ईशा अंबानी ने पहना स्ट्रैपलेस गाउन

ईशा अंबानी के इस गाउन को मनीष मल्होत्रा के स्वदेश ब्रांड के साथ मिलकर तैयार किया है. स्वदेश एक प्रीमियम ब्रांड है, जिसे रिलायंस रिटेल ने इंडियन हेरिटेज और हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया.

क्या खास है ईशा अंबानी के गाउन में?

ईशा अंबानी के इस लुक की बात करें को उनका ये स्ट्रैपलेस गाउन 26 अलग-अलग बॉर्डर से तैयार हुआ है, जो इंडिया के अलग-अलग क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है. इस ड्रेस में उत्तर प्रदेश का जरी वर्क, पारसी गारा वर्क, मध्यप्रदेश का माहेश्वरी वर्क, तमिलनाडु का कांजीवरम, महाराष्ट्र का पैठनी, बनारसी ब्रोकेड, वेस्ट बंगाल का कांथा जैसी कारीगरी देखने को मिली है. इस ड्रेस को बनाने में 450 घंटे लगे हैं.

बता दें कि इस बार की मेट गाला की थीम 'कॉस्टयूम आर्ट' है.

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अनीता श्रॉफ अदजानिया ने ईशा अंबानी को स्टाइल किया है. ईशा के लुक को और खूबसूरत बनाने के लिए उन्होंने खूबसूरत जूलरी भी एड की. इसी के साथ ईशा अंबानी ने स्मोकी आईमेकअप कैरी किया. साथ ही हैवी फ्लोरल ईयररिंग्स और रिंग से अपना लुक कंप्लीट किया. ईशा अंबानी का ये लुक क्लासी और रिच था. लुक के साथ उन्होंने मैरुन कलर की हाई हील्स कैरी की.

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ईशा अंबानी को पिछले साल भी मेट गाला में देखा गया था. पिछले साल उन्होंने अनामिका खन्ना क्रिएशन की जूलरी कैरी की थी. वहीं 2024 में उन्होंने राहुल मिश्रा का आउटफिट कैरी किया था. अब जब ईशा ने प्री मेट गाला लुक से फैंस की उम्मीदें और बढ़ा दी हैं. फैंस बेसब्री से उनके मेट गाला लुक का इंतजार कर रहे हैं.