क्या मैं ज्यादा सज-धज रही हूं? पॉलिटिक्स में आने के बाद सेल्फ डाउट में रहती हैं कंगना रनौत

Kangana Ranaut: कंगना रनौत की पहचान अब एक पॉलिटिशियन के रूप में भी हैं. बड़े पर्दे पर एक से बढ़कर एक फिल्मों से फैंस का दिल जीत चुकीं कंगना अब भारतीय जनता पार्टी से सांसद भी हैं. हाल ही में एक बातचीत में एक्ट्रेस ने इस बात को स्वीकार किया है कि राजनीति में आने के बाद अब वो सेल्फ डाउट में रहने लगी हैं. कंगना अपने पहनावे को लेकर काफी सोच-विचार करती हैं.

सेल्फ डाउट में रहती हैं कंगना रनौत?

इन दिनों कंगना रनौत अपनी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' का प्रमोशन कर रही हैं. इसी बीच उन्होंने इंडिया टुडे से बात की. इस दौरान एक्ट्रेस से पूछा गया था कि साहस और बहादुरी की बातें करने के बावजूद क्या कोई ऐसी बात है जो उन्हें डराती हैं? इस पर उन्होंने बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि सेल्फ डाउट एक ऐसी चीज है जिससे वो लगातार जूझती है.

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'क्या मैं ज्यादा सज-धज रही हूं?

कंगना रनौत ने कहा, 'कोई भी चीज आपको डरा सकती है. यह कोई बहुत बड़ा डर नहीं है. लेकिन छोटी-छोटी बातें जैसे, 'क्या मैं काफी अच्छी साबित होऊंगी?' खासकर एक पॉलिटिशियन के रूप में अपनी नई भूमिका में, मेरे लिए सही तरीका क्या है? क्या मैं बहुत ज्यादा एक्ट्रेस बन रही हूं? क्या मैं बहुत ज्यादा सज-धज कर तैयार हो रही हूं? क्या बिना स्लीव के कपड़े पहनना ठीक है? क्या मुझे परखा जा रहा है? या क्या मैं काफी अच्छी हूं? या क्या यही सही तरीका है? या क्या मैं अभी भी बहुत ज्यादा हीरोइन बन रही हूं?'

कई तरह के डर या शक हो सकते हैं

कंगना ने आगे बताया, 'हर दिन कई तरह के डर या शक हो सकते हैं. हो सकता है कि कोई एक ही डर हमेशा बना न रहे, लेकिन हर दिन आपके मन में कई शक आ सकते हैं, खासकर तब जब आप कुछ नया कर रहे हों.' बता दें कि कंगना न 2024 का लोकसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा के टिकट पर लड़ा था और जीत हासिल की थी.

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12 जून को आ रही 'भारत भाग्य विधाता'

कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. ये मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले के दौरान घायल हुए लोगों को नर्सों द्वारा बचाए जाने की कहानी है. इसमें कंगना नर्स के किरदार में नजर आने वाली हैं.