क्या मैं ज्यादा सज-धज रही हूं? पॉलिटिक्स में आने के बाद सेल्फ डाउट में रहती हैं कंगना रनौत

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडक्या मैं ज्यादा सज-धज रही हूं? स्लीवलेस पहनना ठीक है?' पॉलिटिक्स में आने के बाद सेल्फ डाउट में रहती हैं कंगना रनौत

क्या मैं ज्यादा सज-धज रही हूं? स्लीवलेस पहनना ठीक है?' पॉलिटिक्स में आने के बाद सेल्फ डाउट में रहती हैं कंगना रनौत

Kangana Ranaut: बॉलीवुड एक्ट्रेस से सांसद बनीं कंगना रनौत ने बताया है कि आखिर राजनीति में आने के बाद उनमें क्या बदलाव आया है. एक्ट्रेस अब अपने पहनावे को लेकर सेल्फ डाउट में रहती हैं.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 10 Jun 2026 02:54 PM (IST)
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Kangana Ranaut: कंगना रनौत की पहचान अब एक पॉलिटिशियन के रूप में भी हैं. बड़े पर्दे पर एक से बढ़कर एक फिल्मों से फैंस का दिल जीत चुकीं कंगना अब भारतीय जनता पार्टी से सांसद भी हैं. हाल ही में एक बातचीत में एक्ट्रेस ने इस बात को स्वीकार किया है कि राजनीति में आने के बाद अब वो सेल्फ डाउट में रहने लगी हैं. कंगना अपने पहनावे को लेकर काफी सोच-विचार करती हैं.

सेल्फ डाउट में रहती हैं कंगना रनौत?

इन दिनों कंगना रनौत अपनी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' का प्रमोशन कर रही हैं. इसी बीच उन्होंने इंडिया टुडे से बात की. इस दौरान एक्ट्रेस से पूछा गया था कि साहस और बहादुरी की बातें करने के बावजूद क्या कोई ऐसी बात है जो उन्हें डराती हैं? इस पर उन्होंने बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि सेल्फ डाउट एक ऐसी चीज है जिससे वो लगातार जूझती है.

ये भी पढ़ें: 'फैशन' के बाद जब कंगना रनौत को नहीं मिला काम, एक्ट्रेस ने कहा- मजबूरी में करनी पड़ी थीं 'रास्कल्स' और 'धमाल' जैसी फिल्में

'क्या मैं ज्यादा सज-धज रही हूं? 

कंगना रनौत ने कहा, 'कोई भी चीज आपको डरा सकती है. यह कोई बहुत बड़ा डर नहीं है. लेकिन छोटी-छोटी बातें जैसे, 'क्या मैं काफी अच्छी साबित होऊंगी?' खासकर एक पॉलिटिशियन के रूप में अपनी नई भूमिका में, मेरे लिए सही तरीका क्या है? क्या मैं बहुत ज्यादा एक्ट्रेस बन रही हूं? क्या मैं बहुत ज्यादा सज-धज कर तैयार हो रही हूं? क्या बिना स्लीव के कपड़े पहनना ठीक है? क्या मुझे परखा जा रहा है? या क्या मैं काफी अच्छी हूं? या क्या यही सही तरीका है? या क्या मैं अभी भी बहुत ज्यादा हीरोइन बन रही हूं?'

कई तरह के डर या शक हो सकते हैं

कंगना ने आगे बताया, 'हर दिन कई तरह के डर या शक हो सकते हैं. हो सकता है कि कोई एक ही डर हमेशा बना न रहे, लेकिन हर दिन आपके मन में कई शक आ सकते हैं, खासकर तब जब आप कुछ नया कर रहे हों.' बता दें कि कंगना न 2024 का लोकसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा के टिकट पर लड़ा था और जीत हासिल की थी.

ये भी पढ़ें: नाम से खानदान का नाम हटा दो...कंगना रनौत के इस फैसले से नाराज हो गए थे उनके दादा

12 जून को आ रही 'भारत भाग्य विधाता'

कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. ये मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले के दौरान घायल हुए लोगों को नर्सों द्वारा बचाए जाने की कहानी है. इसमें कंगना नर्स के किरदार में नजर आने वाली हैं.

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 10 Jun 2026 02:54 PM (IST)
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