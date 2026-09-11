'गुजरात क्या पाकिस्तान में है?', दिल्ली से बाहर नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स होने पर बोले परेश रावल

नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स का 72वां समारोह देश की राजधानी के बजाय गुजरात के केवड़िया में आयोजित किया जाएगा, जबकि ये सेरेमनी कई सालों से दिल्ली में ही होती रही है. ये सेरेमनी 22 सितंबर को आयोजित की जाएगी. इस पर कई लोगों ने सवाल भी उठाए हैं. ऐसे में अब बॉलीवुड एक्टर एक्टर परेश रावल ने गुजरात का बचाव करते हुए कहा कि गुजरात भारत का एक हिस्सा है और वहां बड़े नेशनल इवेंट्स आयोजित करने में कोई बुराई नहीं है.

क्या बोले परेश रावल?

ANI से बात करते हुए परेश रावल ने कहा, 'क्या गुजरात बांग्लादेश या पाकिस्तान में है? यह भी हमारे ही देश का हिस्सा है. यह इवेंट्स गुजरात में क्यों नहीं होना चाहिए? गुजरात में भी इवेंट्स होने चाहिए... मेरा कहना है कि ऐसे इवेंट्स हर स्टेट में होने चाहिए. इसमें कुछ भी गलत नहीं है...'

एक बड़े फैसले के तहत मंत्रालय ने तय किया है कि अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन देश के अलग-अलग हिस्सों में किया जाएगा, यानी इसे सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी तक सीमित नहीं रखा जाएगा.

ये भी पढ़ेंः 'घमासान' से 'विश्वनाथ एंड सन्स' तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हुईं 6 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें बिंज वॉच

72वें राष्ट्रीय फिल्म अवॉर्ड्स समारोह का आयोजन गुजरात के केवड़िया में किया जाएगा. साल 1954 में शुरू हुए नेशनल फिल्म अवॉर्ड भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में शामिल हैं. अवॉर्ड सेरेमनी 22 सितंबर को आयोजित की जाएगी.

इन सितारों को मिलेगा सम्मान

फिल्म अवॉर्ड्स में कार्तिक आर्यन और ममूटी को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड दिया जाएगा. कार्तिक को 'चंदू चैंपियन' और ममूटी को 'ब्रह्मयुगम' में शानदार अभिनय के लिए ये सम्मान मिलेगा. 'आर्टिकल 370' को बेस्ट फीचर फिल्म चुना गया है. वहीं यामी गौतम को 'आर्टिकल 370' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के सम्मान से नवाजा जाएगा.वहीं 'भंगार' को बेस्ट नॉन-फीचर फिल्म और 'राम-नामी' को जूरी ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए चुना है.

रणदीप हुड्डा को 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' के लिए बेस्ट डेब्यू निर्देशक का पुरस्कार मिलेगा. 'कल्कि 2898 एडी', 'अमरन', 'पुष्पा: द रूल पार्ट-02', 'भूल भुलैया 3' और 'स्त्री 2' जैसी फिल्मों को भी अलग-अलग कैटेगरी में अवॉर्ड्स मिलेंगे.

ये भी पढ़ेंः 'राइज एंड फॉल 2' के होस्ट बने वीरेंद्र सहवाग, यूजर्स बोले- 'अशनीर से तो काफी बेहतर हैं'