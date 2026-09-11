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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'गुजरात क्या पाकिस्तान में है?', दिल्ली से बाहर नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स होने पर बोले परेश रावल

'गुजरात क्या पाकिस्तान में है?', दिल्ली से बाहर नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स होने पर बोले परेश रावल

72वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स समारोह इस बार गुजरात में होने जा रहा है. इससे पहले ये हमेशा दिल्ली में हुआ. अब इस पर एक्टर परेश रावल ने रिएक्ट किया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 11 Sep 2026 04:14 PM (IST)
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नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स का 72वां समारोह देश की राजधानी के बजाय गुजरात के केवड़िया में आयोजित किया जाएगा, जबकि ये सेरेमनी कई सालों से दिल्ली में ही होती रही है. ये सेरेमनी 22 सितंबर को आयोजित की जाएगी. इस पर कई लोगों ने सवाल भी उठाए हैं. ऐसे में अब बॉलीवुड एक्टर एक्टर परेश रावल ने गुजरात का बचाव करते हुए कहा कि गुजरात भारत का एक हिस्सा है और वहां बड़े नेशनल इवेंट्स आयोजित करने में कोई बुराई नहीं है.

क्या बोले परेश रावल?
ANI से बात करते हुए परेश रावल ने कहा, 'क्या गुजरात बांग्लादेश या पाकिस्तान में है? यह भी हमारे ही देश का हिस्सा है. यह इवेंट्स गुजरात में क्यों नहीं होना चाहिए? गुजरात में भी इवेंट्स होने चाहिए... मेरा कहना है कि ऐसे इवेंट्स हर स्टेट में होने चाहिए. इसमें कुछ भी गलत नहीं है...'

एक बड़े फैसले के तहत मंत्रालय ने तय किया है कि अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन देश के अलग-अलग हिस्सों में किया जाएगा, यानी इसे सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी तक सीमित नहीं रखा जाएगा.

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72वें राष्ट्रीय फिल्म अवॉर्ड्स समारोह का आयोजन गुजरात के केवड़िया में किया जाएगा. साल 1954 में शुरू हुए नेशनल फिल्म अवॉर्ड भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में शामिल हैं. अवॉर्ड सेरेमनी 22 सितंबर को आयोजित की जाएगी.

इन सितारों को मिलेगा सम्मान
फिल्म अवॉर्ड्स में कार्तिक आर्यन और ममूटी को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड दिया जाएगा. कार्तिक को 'चंदू चैंपियन' और ममूटी को 'ब्रह्मयुगम' में शानदार अभिनय के लिए ये सम्मान मिलेगा. 'आर्टिकल 370' को बेस्ट फीचर फिल्म चुना गया है. वहीं यामी गौतम को 'आर्टिकल 370' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के सम्मान से नवाजा जाएगा.वहीं 'भंगार' को बेस्ट नॉन-फीचर फिल्म और 'राम-नामी' को जूरी ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए चुना है.

रणदीप हुड्डा को 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' के लिए बेस्ट डेब्यू निर्देशक का पुरस्कार मिलेगा. 'कल्कि 2898 एडी', 'अमरन', 'पुष्पा: द रूल पार्ट-02', 'भूल भुलैया 3' और 'स्त्री 2' जैसी फिल्मों को भी अलग-अलग कैटेगरी में अवॉर्ड्स मिलेंगे.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 11 Sep 2026 04:14 PM (IST)
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Paresh Rawal
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