हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडIPL 2026: आईपीएल से कितनी कमाई करती हैं प्रीति जिंटा, जानें कितनी है नेटवर्थ

IPL 2026: आईपीएल से कितनी कमाई करती हैं प्रीति जिंटा, जानें कितनी है नेटवर्थ

IPL 2026: आईपीएल 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं. 16 दिसंबर को नीलामी हुई. एक्ट्रेस प्रीति जिंटा भी आईपीएल टीम पंजाब किंग्स की मालकिन हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 17 Dec 2025 11:06 AM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस प्रीति जिंटा फिल्मों में एक्टिंग के अलावा स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी रखती हैं. वो आईपीएल टीम पंजाब किंग्स की मालकिन हैं. प्रीति की टीम टीम पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 में फाइनल में भी पहुंची थी. एक्ट्रेस आईपीएल से मोटा पैसा कमाती हैं. आइए जानते हैं एक्ट्रेस की नेटवर्थ कितनी है. 

प्रीति जिंटा की आईपीएल से कमाई
प्रीति जिंटा आईपीएल से मोटा पैसा कमाती हैं. आईपीएल की टिकट सेलिंग से वो तगड़ी कमाई करती हैं. आईपीएल टीम के मालिकों को 80 परसेंट तक हिस्सा मिलता है. इसके अलावा वो स्पॉन्सरशिप से भी कमाई करती हैं.

बता दें कि प्रीति जिंटा 2008 में पंजाब किंग्स की को-ओनर बनी थीं.  2008 में ये टीम 76 मिलियन डॉलर में खरीदी गई थी. 2022 में ये वैल्यू बढ़कर 925 मिलियन डॉलर हो गई है. 2008 में प्रीति ने 35 करोड़ रुपये इस टीम में इंवेस्ट किए थे. अब मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, ये इंवेस्टमेंट 350 करोड़ हो गई है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Preity G Zinta (@realpz)

प्रीति जिंटा की नेटवर्थ

मालूम हो कि प्रीति जिंटा इंडस्ट्री की बड़ी एक्ट्रेस हैं. उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए फैंस के दिलों खास जगह बनाई है. प्रीति अब लग्जरी लाइफ एंजॉय करती हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, वो 183 करोड़ की नेटवर्थ की मालकिन हैं.  खबरें हैं कि प्रीति एक ब्रांड एंडोर्स करने का 1.5 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं. वो एक्टिंग, ब्रांड एंडोर्समेंट, बिजनेस से कमाती हैं. प्रीति के पास मुंबई में 17 करोड़ का घर भी है. इसके अलावा उनका एक घर शिमला में भी है. इस घर की कीमत 7 करोड़ रुपये बताई जाती है. 

प्रीति ने जीन गुडइनफ से शादी की है. वो पति के साथ लॉस एंजेलस रहती हैं. उनके पास बेवर्ली हिल्स में भी बंगला है. प्रीति दो बच्चों की मां भी हैं. 

वर्क फ्रंट पर प्रीति को फिल्म लाहौर 1947 में देखा जाएगा. इस फिल्म में वो सनी देओल के अपोजिट रोल में दिखेंगी. फिल्म को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म को राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे हैं. 

और पढ़ें
Published at : 17 Dec 2025 11:06 AM (IST)
Tags :
Preity Zinta IPL 2026 PUNJAB KINGS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'शैतानी शक्ति के खिलाफ...', यहूदियों के कार्यक्रम में ट्रंप ने कट्टर इस्लामी आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल क्यों किया?
'शैतानी शक्ति के खिलाफ...', यहूदियों के कार्यक्रम में ट्रंप ने कट्टर इस्लामी आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल क्यों किया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुर्का विवाद के बीच संजय निषाद ने दिया था बेहद विवादित बयान, अब बोले- 'किसी को बुरा लगा हो तो...'
बुर्का विवाद के बीच संजय निषाद ने दिया था बेहद विवादित बयान, अब बोले- 'किसी को बुरा लगा हो तो...'
विश्व
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
क्रिकेट
Australia v England Ashes third Test Day: उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री, स्टीव स्मिथ हुए बाहर
Australia v England Ashes third Test Day: उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री, स्टीव स्मिथ हुए बाहर
Advertisement

वीडियोज

Rahul Gandhi Germany visit : राहुल गांधी के जर्मनी दौरे की पहली तस्वीर...सैम पित्रोदा के साथ दिखे
Delhi Pollution: कब मिलेगी राहत की सांस...? दिल्ली में स्मॉग का नहीं थम रहा कहर! | Pollution
Parliament New Bill: लोकसभा में आज मनरेगा की जगह लाए गए नए बिल पर होगी चर्चा
Hero Xoom 125 vs TVS Ntorq 125 | Auto Live #hero #tvs
Real-World Range Test of Tata Harrier EV | Shocking Results! #tatamotors
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'शैतानी शक्ति के खिलाफ...', यहूदियों के कार्यक्रम में ट्रंप ने कट्टर इस्लामी आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल क्यों किया?
'शैतानी शक्ति के खिलाफ...', यहूदियों के कार्यक्रम में ट्रंप ने कट्टर इस्लामी आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल क्यों किया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुर्का विवाद के बीच संजय निषाद ने दिया था बेहद विवादित बयान, अब बोले- 'किसी को बुरा लगा हो तो...'
बुर्का विवाद के बीच संजय निषाद ने दिया था बेहद विवादित बयान, अब बोले- 'किसी को बुरा लगा हो तो...'
विश्व
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
क्रिकेट
Australia v England Ashes third Test Day: उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री, स्टीव स्मिथ हुए बाहर
Australia v England Ashes third Test Day: उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री, स्टीव स्मिथ हुए बाहर
बॉलीवुड
60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में फिर बढ़ीं शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा की मुसीबतें, IPC की धारा 420 जोड़ी
60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में फिर बढ़ीं शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा की मुसीबतें, IPC की धारा 420 जोड़ी
ट्रेंडिंग
Video: पिता का साहस: बेटी को डूबता देख 60 फीट गहरे कुएं में लगाई छलांग, फिर ऐसे बची दोनों की जान- वीडियो वायरल
पिता का साहस: बेटी को डूबता देख 60 फीट गहरे कुएं में लगाई छलांग, फिर ऐसे बची दोनों की जान
हेल्थ
कैसे बनाए जाते हैं चीनी और गुड़, जानें हमारी सेहत को कितना नुकसान पहुंचाती है चीनी?
कैसे बनाए जाते हैं चीनी और गुड़, जानें हमारी सेहत को कितना नुकसान पहुंचाती है चीनी?
जनरल नॉलेज
Most Used English Letter: अंग्रेजी में कौन-सा अक्षर लिखने या बोलने में सबसे ज्यादा होता है इस्तेमाल? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
अंग्रेजी में कौन-सा अक्षर लिखने या बोलने में सबसे ज्यादा होता है इस्तेमाल? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget