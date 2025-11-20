रश्मिका मंदाना से लेकर सोनाली बेंद्रे तक ने International Mens Day पर किया पोस्ट, कही दिल छू लेने वाली बात
'इंटरनेशल मेन्स डे' पर रश्मिका मंदाना से लेकर सोनाली बेंद्रे तक सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है.पोस्ट के जरिए उन्होंने अपनी लाइफ के सबसे इंपोर्टेंट शख्स के लिए आभार व्यक्त किया है.
19 नवंबर को दुनियाभर में 'इंटरनेशनल मेन्स डे सेलिब्रेट किया गया. इस खास मौके पर रश्मिका मंदाना से लेकर सोनाली बेंद्र, भाग्याश्री और प्रिया दत्त तक ने अपने जीवन के खास पुरुषों के लिए एक इमोशनल पोस्ट लिखा और अपना प्यार जाहिर किया.
'इंटरनेशनल मेन्स डे' पर रश्मिका मंदाना ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,'सभी उन पुरुषों के लिए जो अपनी भूमा का साथ दे रहे हैं और उनके लिए खड़े हैं..और सभी विक्रमों के लिए जो खुद को बेहतर बनाने में लगे हैं...और सभी विनय और नाना गुरु के लिए!हैप्पी इंटरनेशनल मेन्स डे.आप सबको ढेर सारा प्यार और हग!प्यार के साथ, द गर्लफ्रेंड'.
सोनाली बेंद्रे ने पिता, पति और बेटे के लिए शेयर किया पोस्ट
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने भी इस मौके को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने पिता, पति और बेटे के साथ पोस्ट शेयर कर 'इंटरनेशनल मेन्स डे' की बधाई दी. एक्ट्रेस ने लिखा,'जिस आदमी ने मुझे पाला, जो मुझे संभालता है और वो छोटा सा लड़का जो मेरी दुनिया को खुशियों से भर देता है. मैं इन सबके लिए हमेशा आभारी हूं.'हैप्पी इंटरनेशनल मेन्स डे'. आज और हर दिन इन्हें थोड़ा ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए.
बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री ने भी 'इंटरनेशनल मेन्स डे' के मौके पर टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में अपनी राय रखी. एक्ट्रेस ने कहा,'मैंने कभी भी बेटे और बेटी की जिम्मेदारियों को लिंग के आधार पर तय नहीं होने दिया.'एक्ट्रेस कहती हैं,'सबसे पहले और सबसे जरूरी बात घर के काम दोनों को बांटने होते हैं. ऐसा कभी नहीं हुआ कि अभिमन्यु थका हुआ लौटे और अवंतिका से पानी लाने के लिए कहे. नहीं, ऐसा नहीं होता. वो खुद जाकर पानी लाता है.
'इंटरनेशनल मेन्स डे' पर भाग्यश्री ने कहा,'मैं उन पुरुषों का सम्मान करती हूं जो आगे आते हैं, सुनते हैं, परवाह करते हैं और भाग लेते हैं. उन पुरुषों का सम्मान करती हूं जो जिम्मेदारी लेते हैं, लोगों के साथ समान व्यवहार करते हैं और ऐसे मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं जो घरों और रिश्तों को मजबूत बनाते हैं.'
प्रिया दत्त ने पिता, भाई, पति और बेटों का किया आभार व्यक्त
प्रिया दत्त ने भी 'इंटरनेशनल मेन्स डे' के मौके पर अपने पिता सुनील दत्त, भाई संजय दत्त, पति ओवेन और बेटों के संग कुछ तस्वीरें शेयर कर खास अंदाज में विश किया. प्रिया ने लिखा,'मैं अपने जीवन के शानदार पुरुषों को दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूं. पापा, आपने मुझे ताकत और करुणा का असली मतलब सिखाया. भाई, आप हमेशा से मेरे रक्षक और मार्गदर्शक रहे. मेरे पति, आपने मेरी जिंदगी को प्यार, समझदारी और हंसी से भर दिया. मेरे बेटों, तुम हर दिन अनगिनत खुशियां और गर्व लेकर आते हो. तुम सबकी मौजूदगी ने मेरी जिंदगी को और समृद्ध और खिला हुआ बना दिया है.हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने वाले सभी पुरुषों को इंटरनेशनल मेन्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं.#InternationalMensDay.'
