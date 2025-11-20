हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरश्मिका मंदाना से लेकर सोनाली बेंद्रे तक ने International Mens Day पर किया पोस्ट, कही दिल छू लेने वाली बात

रश्मिका मंदाना से लेकर सोनाली बेंद्रे तक ने International Mens Day पर किया पोस्ट, कही दिल छू लेने वाली बात

'इंटरनेशल मेन्स डे' पर रश्मिका मंदाना से लेकर सोनाली बेंद्रे तक सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है.पोस्ट के जरिए उन्होंने अपनी लाइफ के सबसे इंपोर्टेंट शख्स के लिए आभार व्यक्त किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Nov 2025 12:32 PM (IST)
Preferred Sources

19 नवंबर को दुनियाभर में 'इंटरनेशनल मेन्स डे सेलिब्रेट किया गया. इस खास मौके पर रश्मिका मंदाना से लेकर सोनाली बेंद्र, भाग्याश्री और प्रिया दत्त तक ने अपने जीवन के खास पुरुषों के लिए एक इमोशनल पोस्ट लिखा और अपना प्यार जाहिर किया.

'इंटरनेशनल मेन्स डे' पर रश्मिका मंदाना ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,'सभी उन पुरुषों के लिए जो अपनी भूमा का साथ दे रहे हैं और उनके लिए खड़े हैं..और सभी विक्रमों के लिए जो खुद को बेहतर बनाने में लगे हैं...और सभी विनय और नाना गुरु के लिए!हैप्पी इंटरनेशनल मेन्स डे.आप सबको ढेर सारा प्यार और हग!प्यार के साथ, द गर्लफ्रेंड'.


रश्मिका मंदाना से लेकर सोनाली बेंद्रे तक ने International Mens Day पर किया पोस्ट, कही दिल छू लेने वाली बात

सोनाली बेंद्रे ने पिता, पति और बेटे के लिए शेयर किया पोस्ट

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने भी इस मौके को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने पिता, पति और बेटे के साथ पोस्ट शेयर कर 'इंटरनेशनल मेन्स डे' की बधाई दी. एक्ट्रेस ने लिखा,'जिस आदमी ने मुझे पाला, जो मुझे संभालता है और वो छोटा सा लड़का जो मेरी दुनिया को खुशियों से भर देता है. मैं इन सबके लिए हमेशा आभारी हूं.'हैप्पी इंटरनेशनल मेन्स डे'. आज और हर दिन इन्हें थोड़ा ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sonali Bendre (@iamsonalibendre)

बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री ने भी 'इंटरनेशनल मेन्स डे' के मौके पर टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में अपनी राय रखी. एक्ट्रेस ने कहा,'मैंने कभी भी बेटे और बेटी की जिम्मेदारियों को लिंग के आधार पर तय नहीं होने दिया.'एक्ट्रेस कहती हैं,'सबसे पहले और सबसे जरूरी बात घर के काम दोनों को बांटने होते हैं. ऐसा कभी नहीं हुआ कि अभिमन्यु थका हुआ लौटे और अवंतिका से पानी लाने के लिए कहे. नहीं, ऐसा नहीं होता. वो खुद जाकर पानी लाता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bhagyashree (@bhagyashree.online)

'इंटरनेशनल मेन्स डे' पर भाग्यश्री ने कहा,'मैं उन पुरुषों का सम्मान करती हूं जो आगे आते हैं, सुनते हैं, परवाह करते हैं और भाग लेते हैं. उन पुरुषों का सम्मान करती हूं जो जिम्मेदारी लेते हैं, लोगों के साथ समान व्यवहार करते हैं और ऐसे मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं जो घरों और रिश्तों को मजबूत बनाते हैं.'

प्रिया दत्त ने पिता, भाई, पति और बेटों का किया आभार व्यक्त

प्रिया दत्त ने भी 'इंटरनेशनल मेन्स डे' के मौके पर अपने पिता सुनील दत्त, भाई संजय दत्त, पति ओवेन और बेटों के संग कुछ तस्वीरें शेयर कर खास अंदाज में विश किया. प्रिया ने लिखा,'मैं अपने जीवन के शानदार पुरुषों को दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूं. पापा, आपने मुझे ताकत और करुणा का असली मतलब सिखाया. भाई, आप हमेशा से मेरे रक्षक और मार्गदर्शक रहे. मेरे पति, आपने मेरी जिंदगी को प्यार, समझदारी और हंसी से भर दिया. मेरे बेटों, तुम हर दिन अनगिनत खुशियां और गर्व लेकर आते हो. तुम सबकी मौजूदगी ने मेरी जिंदगी को और समृद्ध और खिला हुआ बना दिया है.हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने वाले सभी पुरुषों को इंटरनेशनल मेन्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं.#InternationalMensDay.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Priya Dutt Roncon (@priyadutt)

ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: राजा को छोड़ किसी और के प्यार में पड़ जाएगी परी, अनुज की एंट्री से बदलेगी शो की कहानी

Published at : 20 Nov 2025 12:28 PM (IST)
Tags :
Sonali Bendre RASHMIKA MANDANA International Mens Day 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Presidential Reference: 'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
बिहार
Bihar Oath Ceremony: नीतीश सरकार में BJP, JDU, LJP (R), HAM और RLM से इन विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, यहां देखें पूरी लिस्ट
नीतीश सरकार में BJP, JDU, LJP (R), HAM और RLM से इन विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, यहां देखें पूरी लिस्ट
इंडिया
घर, जमीन, गाड़ियां... नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की कुल संपत्ति कितनी? जानें कौन ज्यादा अमीर
घर, जमीन, गाड़ियां... नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की कुल संपत्ति कितनी? जानें कौन ज्यादा अमीर
क्रिकेट
IPL Record: आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले 5 विकेटकीपर कौन, पहले नंबर के खिलाड़ी ने किया है 201 डिसमिसल
आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले 5 विकेटकीपर कौन, पहले नंबर के खिलाड़ी ने किया है 201 डिसमिसल
Advertisement

वीडियोज

मृदुल तिवारी इंटरव्यू | बिग बॉस 19 अनुचित निष्कासन | अमाल मलिक | गौरव खन्ना
बिहार में बहार, 10 वीं बार नीतीशे कुमार । Bihar Politics | Nitish Kumar Oath
Bihar में BJP कोटे से बन सकते हैं 8 मंत्री ! । Bihar Politics | Nitish Kumar Oath
Bihar में Nitish Kumar का राज तिलक, बिहार गदगद ! । Nitish Kumar Oath। Bihar Politics
Bihar New Govt: नई सरकार में कौन कौन बनेगा मंत्री...ये रही पूरी जानकारी! | Nitish Kumar | JDU | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Presidential Reference: 'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
बिहार
Bihar Oath Ceremony: नीतीश सरकार में BJP, JDU, LJP (R), HAM और RLM से इन विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, यहां देखें पूरी लिस्ट
नीतीश सरकार में BJP, JDU, LJP (R), HAM और RLM से इन विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, यहां देखें पूरी लिस्ट
इंडिया
घर, जमीन, गाड़ियां... नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की कुल संपत्ति कितनी? जानें कौन ज्यादा अमीर
घर, जमीन, गाड़ियां... नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की कुल संपत्ति कितनी? जानें कौन ज्यादा अमीर
क्रिकेट
IPL Record: आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले 5 विकेटकीपर कौन, पहले नंबर के खिलाड़ी ने किया है 201 डिसमिसल
आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले 5 विकेटकीपर कौन, पहले नंबर के खिलाड़ी ने किया है 201 डिसमिसल
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 BO Day 6: ‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
Bihar CM Oath Taking Ceremony: सबसे ज्यादा बार सीएम पद की शपथ लेने वाला नेता कौन, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बीच जान लीजिए जवाब?
सबसे ज्यादा बार सीएम पद की शपथ लेने वाला नेता कौन, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बीच जान लीजिए जवाब?
हेल्थ
Viral Infection: देश में वायरल इंफेक्शन बढ़ा तो डॉक्टरों ने किया अलर्ट, डरा देगी ICMR की रिपोर्ट
देश में वायरल इंफेक्शन बढ़ा तो डॉक्टरों ने किया अलर्ट, डरा देगी ICMR की रिपोर्ट
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget