'मेरी जान', डॉटर्स डे पर शिल्पा शेट्टी ने बेटी के लिए शेयर किया खास पोस्ट

आज 27 सितंबर को दुनियाभर में इंटरनेशनल डॉटर्स डे मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर कई सेलेब्स भी अपनी बेटियों के साथ तस्वीरें शेयर कर उन पर प्यार लुटा रहे हैं और खास पोस्ट के जरिए उन्हें विश कर रहे हैं.

इसी बीच एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने भी डॉटर्स डे पर अपनी बेटी समीषा के लिए खास पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वहीं कृति सेनन का भी पोस्ट चर्चा में है.

शिल्पा शेट्टी ने बेटी के लिए शेयर किया खास पोस्ट

शिल्पा शेट्टी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनकी और बेटी समीषा की कई खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही हैं. इस वीडियो के जरिए एक्ट्रेस ने बेटी के साथ अपनी खास बॉन्डिंग की झलक दिखाई है.

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पोस्ट शेयर करते हुए शिप्ला ने कैप्शन में लिखा, ट्विन सोल्स. हैप्पी डॉटर्स डे, मेरी जान.' उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

कृति सेनन ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

एक्ट्रेस कृति सेनन ने भी डॉटर्स डे के मौके पर सोशल मीडिया पर एक इमोशमल नोट शेयर किया. अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'इस डॉटर्स डे' पर, जरा सोचिए कि आपकी बेटी आपको फोन करके कहे, 'मुझे लगता है कि कुछ आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं.' सोचिए कि वो रात में अकेले घर जा रही है और बार-बार मुड़कर पीछे देख रही है. सोचिए कि घर पहुंचने से पहले ही उसका फोन बंद हो जाता है. अब इस बात को जरा गहराई से महसूस कीजिए.'

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कृति सेनन का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

सुरभि ज्योति ने लुटाया प्यार

टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति ने इस साल एक बेटी को जन्म दिया. वहीं डॉटर्स डे के मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक प्यारी सी फोटो शेयर की है, जिसमें उनकी बेटी की झलक देखने को मिली. एक्ट्रेस ने लिखा, 'खुशकिस्मती भी इसे बयां करने के लिए काफी नहीं है. हैप्पी डॉटर्स डे.'