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कंटेंट क्रिएटर का दावा, बोलीं- एजाज खान ने किए मिलने के लिए मैसेज, घिनौना

कंटेंट क्रिएटर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने दावा किया कि एजाज खान उन्हें मैसेज किया और कॉफी-वाइन पर बुलाया.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 14 Sep 2026 08:59 PM (IST)
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एक्टर और बिग बॉस 7 कंटेस्टेंट एजाज खान एक बार विवादों में आ गए हैं. एक कंटेंट क्रिएटर ने वीडियो शेयर कर उन पर आरोप लगाए हैं. नोएडा बेस्ड कंटेंट क्रिएटर नियति ने वीडियो में दिखाया कि एजाज खान ने उन्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज किए हैं. 

'हम साथ में कॉफी या वाइन पी सकते हैं'
नियति ने वीडियो में दावा किया कि एजाज खान ने उन्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज किया. नियति ने एजाज की प्रोफाइल दिखाई और बताया कि एजाज के 5.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं. नियिति ने कहा कि वो इतनी बड़ी कंटेंट क्रिएटर भी नहीं हैं. उनके वीडियोज भी वायरल नहीं होते हैं. फिर भी एजाज ने उन्हें मैसेज किया. एजाज खान सेलेब्रिटी हैं और उन्होंने मैसेज किया जो नियति ने रिप्लाई किया. 

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एक्टर ने नियति से पूछा कि आप कहां से हो? जब नियति ने कहा कि वो नोएडा से हैं तो एजाज ने कहा कि वो भी दिल्ली में हैं तो क्या वो उनसे मिलना चाहती हैं तो नियति ने कहा कि वो थोड़ी अनकम्फर्टेबल हो गईं और उन्होंने फिर एजाज से पूछा क्यों? तो एजाज ने कहा कि मैं दिल्ली में हूं तो अगर तुम्हारे पास समय हो तो हम कॉफी और वाइन पर मिल सकते हैं.

फिर आगे नियति ने आलोचना करते हुए कहा, 'ये कितना गंदा है? लोग कितने घिनौने हैं. मेरा अकाउंट इतना फेमस भी नहीं है और वो मुझे मैसेज कर रहा है. तो मैं ये सेंस कर सकती हूं कि मैं अकेली नहीं हूं जिसे उन्होंने मैसेज किया हो. हो सकता है कि वो कई लड़कियों को टेक्स्ट कर चुके हैं.'

यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स

इसके बाद एजाज खान को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है. एक यूजर ने लिखा- ये सबको मैसेज करता है. मैं एक बार मुंबई में होटल में थी. इसने मुझे देखा और फर्ल्ट करने लगा. वहीं एक ने लिखा- जब मैं सिर्फ 19 की थी तब मुझे इसने ऐसे मैसेज किए. ये बहुत घिनौना है. पर मैं भोली, जिसने इज्जत से बात की. लेकिन जब चीप होने लगा, वो मैसेज करने लगा मिलने को तो मैंने मैसेज इग्नोर करने शुरू कर दिए.

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About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 14 Sep 2026 08:59 PM (IST)
Tags :
Ajaz Khan
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