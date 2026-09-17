अनिल कपूर को है परिवार को वक्त न दे पाने का मलाल, बोले - 'दो बेटियां डबल बोनस हैं'

बॉलिवुड के मशहूर एक्टर अनिल कपूर को आपने फिल्मों में हमेशा पूरे जोश और एनर्जी के साथ देखा होगा. वो हमेशा से अपने रोल्स को बडे पैशन के साथ निभाते हैं. लेकिन हाल ही में ‘इंडिया के टॉप 1%’ में उनका इमोशनल साइड देखने को मिला है. उन्होंने बताया काम के चलते कई बार परिवार के साथ समय बिताने का वक्त नहीं मिलता था, जिसका उन्हें अफसोस है. इसके अलावा अपनी छोटी बेटी रिया कपूर के जन्म से जुडा वक्त याद करके वो इमोशनल हो गए.

रिया के जन्म के वक्त अस्पताल नहीं पहुंच पाए थे अनिल

‘इंडिया के टॉप 1%’ के एक एपिसोड में एक कंटेस्टेंट ने बताया कि उसने अपने परिवार को समय देने के लिए काम से ब्रेक लिया था. कंटेस्टेंट की बात सुनकर अनिल कपूर को अपने करियर के शुरुआती दिनों की याद आ गई. उन्होंने बताया कि कैसे वो जिंदगी के उन पलों को नहीं जी पाए जिन्हें कोई भी पिता मिस नहीं करना चाहेगा.

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अनिल कपूर ने बताया, ‘जब रिया कपूर का जन्म हुआ, तब मुझे अस्पताल पहुंचने में देर हो गई थी. मैं पूरी रात शूटिंग कर रहा था और इसी वजह से मेरी आंख लग गई. जब मैं उठा, तब तक रिया का जन्म हो चुका था और मैं कुछ समय बाद अस्पताल पहुंच पाया.’





अनिल कपूर कहते हैं कि उन्हें आज भी इस बात का अफसोस है. उन्होंने यह भी कहा कि अब वह समझ रहे हैं कि परिवार को समय देना कितना जरूरी है. अनिल ने अपने दोनों दामादों की भी तारीफ की और कहा कि वे काम और परिवार के बीच अच्छा संतुलन बनाते हैं.

अनिल बोले, ‘सोनम और रिया मेरे लिए डबल बोनस हैं’

बातचीत के दौरान अनिल कपूर ने अपनी दोनों बेटियों सोनम कपूर और रिया कपूर के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, ‘बेटी का होना अपने आप में एक बोनस है और मेरी जिंदगी में दो बेटियां हैं, इसलिए मेरे लिए यह डबल बोनस है.’

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अनिल कपूर के लिए परिवार हमेशा खास रहा है. उन्होंने कई बार यह बात कही है कि उनके करियर के सबसे व्यस्त दौर में पत्नी सुनीता कपूर ने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियां संभालीं. अनिल और सुनीता के तीन बच्चे हैं, सोनम कपूर, रिया कपूर और हर्षवर्धन कपूर.

अनिल कपूर का वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो 69 साल की उम्र में भी अनिल कपूर लगातार फिल्मों और दूसरे प्रोजेक्ट्स में एक्टिव हैं. लंबे करियर में उन्होंने अलग-अलग तरह के रोल्स निभाए हैं. हाल ही में वे ‘सूबेदार’ और ‘अल्फा’ में नजर आए थे. दिसंबर में रिलीज होने वाली शाहरुख खान की फिल्म ‘किंग’ में भी दिखेंगे. फिल्मों के अलावा अब वो ‘इंडिया के टॉप 1%’ के जरिए वह टेलीविजन पर एक नए अंदाज में नजर आने वाले हैं.





‘इंडिया के टॉप 1%’ के बारे में

‘इंडिया के टॉप 1%’ स्टैर प्लस पर आने वाला एक रियलटी शो है. ये शो सिर्फ स्टूडियो में बैठे कंटेस्टेंट्स के लिए ही नहीं है. इस शो के साथ ऑडियंस को भी जुड़ने का मौका मिलेगा. जियोहॉटस्टार के ‘प्ले अलॉन्ग’ फीचर के जरिए लोग घर बैठे शो के सवालों के जवाब दे सकेंगे.

इस शो में ऐसे सवाल होंगे, जिनमें कंटेस्टेंट्स की लॉजिकल थिंकिंग और छोटी-छोटी चीजों को नोटिस करने की एबिलिटी टेस्ट की जाएगी. इसके साथ ही रोजमर्रा की परिस्थितियों में जल्दी फैसला लेने की क्षमता को परखा जाएगा. शो में कुल 100 कंटेस्टेंट्स होंगे और आगे बढ़ते-बढ़ते सवालों का लेवल भी मुश्किल होता जाएगा.

19 सितंबर से शुरू होगा शो

‘इंडिया के टॉप 1%: द अनिल कपूर शो’ का प्रीमियर 19 सितंबर को रात 8 बजे स्टार प्लस और जियोहॉटस्टार पर होगा. इस शो को अनिल कपूर होस्ट कर रहे हैं.