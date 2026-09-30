Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबॉक्स ऑफिस पर बजा डंका, 2026 में 300 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली 10 इंडियन फिल्में

बॉक्स ऑफिस पर बजा डंका, 2026 में 300 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली 10 इंडियन फिल्में

2026 में कई ऐसी फिल्में आईं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया. आज हम आपको ऐसी फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने 300 करोड़ क्लब में एंट्री मारी.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 30 Sep 2026 06:09 PM (IST)
Preferred Sources

2026 में 'धुरंधर 2' से लेकक 'जन नायकन' तक कई ऐसी फिल्में रहीं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. बॉलीवुड से लेकर साउथ तक धमाका कर दिया. 'धुरंधर 2' ने दुनियाभर में 1800 करोड़ से ज्यादा की कमाई की. आइए ऐसे में नजर डालते हैं उन फिल्मों पर जिन्होंने 300 करोड़ क्लब में एंट्री मारी और बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी.

'धुरंधर 2'

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'इसके पैसे कौन देगा?', करण जौहर के पिता ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था 'कॉफी विद करण' का आइडिया
'इसके पैसे कौन देगा?', करण जौहर के पिता ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था 'कॉफी विद करण' का आइडिया
बॉलीवुड
शहजाद पूनावाला का पूरा नहीं हुआ प्यार, ब्रेकअप से टूटे, बोले- अब कभी शादी नहीं करूंगा
शहजाद पूनावाला का पूरा नहीं हुआ प्यार, ब्रेकअप से टूटे, बोले- अब कभी शादी नहीं करूंगा
बॉलीवुड
Drishyam 3 Advance Booking Day 1 Live: रिलीज से पहले ‘दृश्यम 3' का भौकाल, एडवांस बुकिंग में 14 करोड़ के हुई पार
लाइव अपडेट्स: रिलीज से पहले ‘दृश्यम 3' का भौकाल, एडवांस बुकिंग में 14 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
Video: सलमान खान की पैपराजी से खत्म हुई नाराजगी? डबिंग स्टूडियो के बाहर खिंचवाई तस्वीरें
सलमान खान की पैपराजी से खत्म हुई नाराजगी? डबिंग स्टूडियो के बाहर खिंचवाई तस्वीरें

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 1375.39 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. नहीं नेट 1149.30 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 438 करोड़ का बिजनेस किया. दुनियाभर में फिल्म ने 1813.39 करोड़ का बिजनेस किया. इस फिल्म को आदित्य धर ने बनाया. फिल्म दो पार्ट में रिलीज हुई थी. पहला पार्ट दिसंबर 2025 में रिलीज हुआ था.

फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में थे. वहीं संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन जैसे स्टार्स अहम रोल में नजर आए. फिल्म की कहानी से लेकर गानों तक ने धमाका मचा दिया था. फिल्म के शोज हाउसफुल रहे थे. पहले पार्ट की वजह से फिल्म को लेकर काफी बज भी था.

'बॉर्डर 2' 
फिल्म ने 450.19 करोड़ का दुनियाभर में कलेक्शन किया. वहीं इंडिया में ग्रॉस 392.94 करोड़ कमाए. फिल्म ने नेट 329.43 करोड़ की कमाई की. वहीं ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 57.25 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी जैसे स्टार्स नजर आए.

'पेद्दी'

राम चरण की 'पेद्दी' ने बॉक्स ऑफिस दुनियाभर में 341.90 करोड़ कमाए. वहीं घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 289 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने 244.64 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. नहीं ओवरजीस मार्केट में फिल्म ने 52.90 करोड़ का बिजनेस किया.

'हनुमान अंश'

फिल्म थिएटर में लगी है. इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर में 368.90 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने नेट 312.28 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं दुनियाभर में फिल्म ने 407.90 करोड़ कमा लिए हैं.

'जन नायकन'

फिल्म में थलपति विजय लीड रोल में नजर आए. ये उनकी आखिरी फिल्म है. उन्होंने फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली है. फिल्म ने दुनियाभर में 324.65 करोड़ का बिजनेस किया. नहीं फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 231.15 करोड़ कमाए. फिल्म ने नेट 198.54 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 93.50 करोड़ कमाए.

ये भी पढ़ें- शहजाद पूनावाला का पूरा नहीं हुआ प्यार, ब्रेकअप से टूटे, बोले- अब कभी शादी नहीं करूंगा

 'करुप्पु'

फिल्म 'करुप्पु' में सूर्या लीड रोल में थे. फिल्म ने दुनियाभर में 310.12 करोड़ का बिजनेस किया. घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 229.97 करोड़ कमाए. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 81.15 करोड़ का बिजनेस किया.

'टॉक्सिक'

फिल्म में यश लीड रोल में थे. उन्होंने डबल रोल प्ले किया था. फिल्म ने 342.23 करोड़ का दुनियाभर में कलेक्शन किया था. वहीं घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 289.48 करोड़ कमाए. फिल्म ने नेट 250.11 करोड़ कमाए. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 43.75 करोड़ का बिजनेस किया. 

'मन शंकर प्रसाद गारु'

इस फिल्म ने दुनियाभर में 301.49 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने इंडिया में ग्रॉस 258.49 करोड़ और नेट 218.47 करोड़ कमाए. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 43 करोड़ का बिजनेस किया.

'मिर्जापुर: द मूवी'

'मिर्जापुर: द मूवी' ने दुनियाभर में 332.54 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 271.74 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं नेट 229.35 करोड़ कमाए. फिल्म अभी थिएटर में लगी है. इस फिल्म को गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु, जीतेंद्र कुमार, रवि किशन, अली फजल, रसिका दुग्गल, श्वता त्रिपाठी जैसे स्टार्स नजर आए.

Bethlehem Kudumba Unit
फिल्म ने दुनियाभर में 329.7 करोड़ की कमाई कर ली है. वहीं इंडिया में फिल्म ने 191.32 करोड़ ग्रॉस और 168.87 नेट कलेक्शन किया. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 138.25  करोड़ का कलेक्शन किया.

फिल्म का जॉनर रोमांटिक है. फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 37 मिनट है. फिल्म को गिरिश एडी ने डायरेक्ट किया. वहीं निविन पॉली और ममिता बैजू जैसे स्टार्स फिल्म में नजर आए. फिल्म को बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिला.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 30 Sep 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
Box Office
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'इसके पैसे कौन देगा?', करण जौहर के पिता ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था 'कॉफी विद करण' का आइडिया
'इसके पैसे कौन देगा?', करण जौहर के पिता ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था 'कॉफी विद करण' का आइडिया
बॉलीवुड
शहजाद पूनावाला का पूरा नहीं हुआ प्यार, ब्रेकअप से टूटे, बोले- अब कभी शादी नहीं करूंगा
शहजाद पूनावाला का पूरा नहीं हुआ प्यार, ब्रेकअप से टूटे, बोले- अब कभी शादी नहीं करूंगा
बॉलीवुड
Drishyam 3 Advance Booking Day 1 Live: रिलीज से पहले ‘दृश्यम 3' का भौकाल, एडवांस बुकिंग में 14 करोड़ के हुई पार
लाइव अपडेट्स: रिलीज से पहले ‘दृश्यम 3' का भौकाल, एडवांस बुकिंग में 14 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
Video: सलमान खान की पैपराजी से खत्म हुई नाराजगी? डबिंग स्टूडियो के बाहर खिंचवाई तस्वीरें
सलमान खान की पैपराजी से खत्म हुई नाराजगी? डबिंग स्टूडियो के बाहर खिंचवाई तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

ALIEN MYSTERY: चांद पर एलियंस का मलबा? सामने आया बड़ा रहस्य! |ABPLIVE
UP Rajya Sabha Election 2027: सपा की तैयारी तेज..दिलचस्प मुकाबला | Akhilesh Yadav | Samajwadi Party
Kathua CISF Camp Firing: CISF कैंप में जवान ने साथियों पर की फायरिंग | Jammu Kashmir | Breaking News
Shehzad Poonawalla: रिएलिटि शो में बड़ा ड्रामा..पीट गए पूनावाला | Rise And Fall 2
जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुबई फ्लाइट में भिड़े रूस-यूक्रेन के पायलट, इजरायल ने बचाया, हवा में खूनी झड़प की इनसाइड स्टोरी
दुबई फ्लाइट में भिड़े रूस-यूक्रेन के पायलट, इजरायल ने बचाया, हवा में खूनी झड़प की इनसाइड स्टोरी
महाराष्ट्र
आशुतोष रांका बोले, 'ध्यान दें, CJP का 2 अक्टूबर का विरोध प्रदर्शन सिर्फ...'
आशुतोष रांका बोले, 'ध्यान दें, CJP का 2 अक्टूबर का विरोध प्रदर्शन सिर्फ...'
इंडिया
क्या राहुल गांधी 2029 में विपक्ष का चेहरा होंगे? ममता बनर्जी ने दिया ऐसा जवाब
क्या राहुल गांधी 2029 में विपक्ष का चेहरा होंगे? ममता बनर्जी ने दिया ऐसा जवाब
स्पोर्ट्स
Asian Games: सुनील कुमार ने रचा इतिहास, कुश्ती में लगातार 2 मेडल जीतकर बनाया महारिकॉर्ड
सुनील कुमार ने रचा इतिहास, कुश्ती में लगातार 2 मेडल जीतकर बनाया महारिकॉर्ड
बॉलीवुड
Drishyam 3 Star Cast Fees: अजय देवगन को मिली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी स्टार कास्ट की फीस
'दृश्यम 3' के लिए अजय ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी की फीस
इंडिया
'राहुल को नेता मानने को INDIA गठबंधन नहीं तैयार', शिवराज बोले- अखिलेश क्यों किया बैठक से किनारा
INDIA गठबंधन पर शिवराज ने उठाए सवाल, पूछा- अखिलेश क्यों किया बैठक से किनारा?
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार को मिले भारत रत्न', TMC के बागी गुटों की NCPI को चिट्ठी
'ज्ञानेश कुमार को मिले भारत रत्न', TMC के बागी गुटों की NCPI को चिट्ठी
शिक्षा
2027 में यूपी में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जॉब देगी सरकार? जान लें जवाब
2027 में यूपी में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जॉब देगी सरकार? जान लें जवाब
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget