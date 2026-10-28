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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडए आर रहमान से हनी सिंह तक, कौन हैं इंडिया के 5 सबसे अमीर सिंगर्स? जानें- सभी की नेट वर्थ

ए आर रहमान से हनी सिंह तक, कौन हैं इंडिया के 5 सबसे अमीर सिंगर्स? जानें- सभी की नेट वर्थ

भारत में कई सिंगर्स ने अपने टैलेंट के दम पर म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है. लेकिन क्या आप जानते हैं 2026 में इंडिया के 5 सबसे अमीर म्यूजिक आर्टिस्ट्स कौन हैं?

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 28 Oct 2026 11:46 AM (IST)
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बॉलीवुड में कई सिंगर्स की फैन फॉलोइंग करोड़ों में है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन-से म्यूजिक आर्टिस्ट्स सबसे अमीर हैं? एआर रहमान से लेकर अरिजीत सिंह और हनी सिंह तक, ये 5 म्यूजिक आर्टिस्ट्स आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं. आइए जानते हैं, 2026 में भारत के 5 सबसे अमीर सिंगर्स कौन हैं और उनकी कुल नेट वर्थ कितनी है.

एआर रहमान

एआर रहमान भारतीय के पसंदीदा म्यूजिक आर्टिस्ट्स में से एक हैं. लेकिन इन दिनों वो फिल्म रामायण में अपने काम को लेकर आलोचनाओं से घिरे हैं. हाल ही में फिल्म का 'मंगल रंग' गाना रिलीज हुआ है. इस गाने के सामने आते ही उन्हें ट्रोल किया जाने लगा है. लोगों का कहना है कि रहमान ने इस गाने में सूफी ट्यून्स का इस्तेमाल किया है, जबकि रामायण जैसी धार्मिक गाथा में कहीं भी इस प्रकार के म्यूजिक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था.

इससे पहले आए फिल्म के 'रावण तांडव' के बाद भी फैंस एआर रहमान से निराश हुए थे. लेकिन 2026 में एआर रहमान भारत के सबसे अमीर म्यूजिक आर्टिस्ट्स में टॉप पर आते हैं. मिस मालिनी बॉलीवुड की रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी नेट वर्थ 1813 करोड़ रुपये है. ये आँकड़ा दूसरे नंबर पर आने वाले आर्टिस्ट की नेट वर्थ के 4 गुना से भी ज्यादा है. 

ए आर रहमान से हनी सिंह तक, कौन हैं इंडिया के 5 सबसे अमीर सिंगर्स? जानें- सभी की नेट वर्थ

अरिजीत सिंह
अरिजीत सिंह इंडियन म्यूजिक लवर्स के दिलों में राज करते हैं. जब भी इंडियन सिंगर्स या म्यूजिक आर्टिस्ट्स की बात आती है, तो अरिजीत सिंह का नाम सबसे पहले याद किया जाता है. इसी साल जनवरी में जब उन्होंने बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग से सन्यास लेने का एलान किया था तो फैंस का दिल टूट गया था.

प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के बावजूद 2026 में मिस मालिनी की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेट वर्थ करीब 414 करोड़ रुपये है. 2 घंटे के शो के लिए अरिजीत करीब 14 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं. हर महीने वो 6 करोड़ रुपये औसत कमाई करते हैं.

ए आर रहमान से हनी सिंह तक, कौन हैं इंडिया के 5 सबसे अमीर सिंगर्स? जानें- सभी की नेट वर्थ

सोनू निगम
हरियाणा के फरीदाबाद में जन्में सोनू निगम ने सिर्फ 4 साल की उम्र में अपने पिता के साथ स्टेज पर गाना शुरु कर दिया था. अमीरी के मामले में सोनू निगम तीसरे नंबर पर आते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2026 में उनकी नेटवर्थ 370 से 400 करोड़ के बीच है. हाल ही में उन्होंने कर्जत में अपनी 1.9 हेक्टेयर की प्रॉपर्टी बेचकर रियल एस्टेट में निवेश किया था.

इसी के साथ उन्होंने 3 और प्रॉपर्टीज भी खरीदीं थीं. सोनू निगम एक गाना गाने के लिए करीब 15 से 18 लाख तक चार्ज करते हैं. 


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हनी सिंह

हनी सिंह को इंडिया में नए स्टाइल के गानों और रैप का ट्रेंड सेट करने वाला सिंगर माना जाता है. इंस्टाग्राम पर इनकी फैन फॉलोइंग लाखों नहीं करोड़ो में है. भारत के सबसे अमीर म्यूजिक आर्टिस्ट्स की रेस में इनका भी नाम शामिल है. मिस मालिनी बॉलीवुड के अनुसार, इनकी नेट वर्थ 246 करोड़ रुपये तक है. जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, कॉन्सर्ट्स के लिए वो 20 से 30 लाख रुपये तक चार्ज करते हैं. वहीं किसी ब्रैंड को प्रमोट करने के लिए वो 1 करोड़ रुपये या उससे भी ज्यादा लेते हैं. 


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तुलसी कुमार

अमीर सिंगर्स की लिस्ट में तुलसी कुमार पांचवे नंबर पर आती हैं. उन्हें 2010 की फिल्म 'वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई' के गाने 'तुम जो आए जिंदगी में' से पहचान मिली थी. आज वो भारत की सबसे अमीर फीमेल सिंगर हैं. मिस मालिनी बॉलीवुड ने उनकी नेटवर्थ 210 करोड़ रुपये बताई है. एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए वो करीब 7 से 10 लाख रुपये तक लेती हैं.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी एबीपी लाइव में कार्यरत हैं और मुख्य रूप से डेटा जर्नलिज्म, चुनाव व राजनीतिक विश्लेषण के इंफोग्राफिक्स और एंटरटेनमेंट स्टोरीज के विजुअल प्रेजेंटेशन पर काम करती हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएट हिमांशी को रिसर्च, डेटा विजुअलाइजेशन और मल्टीमीडिया प्रोडक्शन का अनुभव है.
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Published at : 28 Oct 2026 11:46 AM (IST)
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