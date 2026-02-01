हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडभारत की सबसे फेवरेट सीरीज़ अब बड़े पर्दे पर देगी दस्तक, 'मिर्ज़ापुर द फिल्म' की शूटिंग हुई पूरी

भारत की सबसे फेवरेट सीरीज़ अब बड़े पर्दे पर देगी दस्तक, 'मिर्ज़ापुर द फिल्म' की शूटिंग हुई पूरी

भारत की फेमस और सबकी फेवरेट वेब सीरीज़ अब होगी बड़े पर्दे पर रिलीज. अभी से लोगों में इस फिल्म को लेकर देखने को मिल रहा एक्ससिटेमेंट. प्रोड्यूसर्स ने सोशल मीडिया पर म्यूज़िक के साथ शेयर किया पोस्ट.

By : आईएएनएस | Updated at : 01 Feb 2026 05:09 PM (IST)
Preferred Sources

भारत की सबसे फेमस और सबकी फेवरेट वेब सीरीज़ में से एक मिर्ज़ापुर के बड़े पर्दे पर लौटने को लेकर ऑडियंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. अमेज़न एमजीएम स्टूडियोज़ और एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत और पुनीत कृष्णा द्वारा निर्मित मिर्ज़ापुर: द फिल्म भारत की सबसे बड़ी क्राइम-थ्रिलर ओटीटी फ्रैंचाइज़ी मिर्ज़ापुर का फिल्मी वर्जन है.

जब से मिर्ज़ापुर: द फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है, तब से ही फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. इसी बीच प्रोड्यूसर ने एक बड़ा और रोमांचक अपडेट दिया है. मिर्ज़ापुर:द फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिल्म का लास्ट शेड्यूल ऑफिसियल तौर पर रैप हो चुका है.

 

'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Excel Entertainment (@excelmovies)

प्रोड्यूसर्स ने सोशल मीडिया पर फ्रैंचाइज़ी के दमदार और रोमांचक थीम म्यूज़िक के साथ एक पोस्ट शेयर करते हुए रैप की अनाउंसमेंट की. 

इसके अलावा, मिर्ज़ापुर: द फिल्म ने ऑरमैक्स सिनेमैटिक्स की मोस्ट अवेटेड हिंदी फिल्मों की सूची में भी अपनी जगह बना ली है. यह फिल्म ऑडियंस की सबसे अवेटेड फिल्मों में से एक है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि फैंस एक बार फिर मुन्ना भैया के आइकॉनिक रोल को बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी एक्ससिटेड हैं.

पुनीत कृष्णा द्वारा निर्मित और गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित मिर्ज़ापुर: द फिल्म वर्ष 2026 में रिलीज़ होने वाली है. फिल्म में मिर्ज़ापुर के सभी फेमस और फेवरेट किरदार नज़र आएंगे, जिनमें कलीन भैया (पंकज त्रिपाठी), गुड्डू पंडित (अली फ़ज़ल), मुन्ना त्रिपाठी (दिव्येंदु) और अभिषेक बनर्जी शामिल हैं.

देशभर में सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के बाद, यह फिल्म अपनी थिएट्रिकल रिलीज़ के आठ हफ्ते बाद भारत सहित 240 से ज्यादा  देशों और क्षेत्रों  में प्राइम मेंबर्स के लिए स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल  होगी.

Saturday Box Office 31: शनिवार को 'बॉर्डर 2' ने की जमकर कमाई, जानें- 'मर्दानी 3', 'धुरंधर' सहित बाकी फिल्मों का हाल

Published at : 01 Feb 2026 05:09 PM (IST)
Tags :
Mirzapur
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
बिहार
पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स
पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स
विश्व
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
इंडिया
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Advertisement

वीडियोज

Union Budget 2026 : केंद्रीय बजट पर आ गया सीएम योगी का बयान, बजट को बताया समावेशी और विकासोन्मुखी
Union Budget 2026: बजट पर Amit Shah का आया चौंकाने वाला बयान! | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: 'बजट में कुछ भी नहीं..', विपक्ष ने सरकार को घेरा | PM Modi | NirmalaSitharaman
Budget 2026 Push: Rare Earth Minerals Corridors in 4 States | Paisa Live
Union Budget 2026 AI Powered Agriculture Bharat Vistar Explained| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
बिहार
पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स
पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स
विश्व
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
इंडिया
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
टेलीविजन
जैस्मिन भसीन और अली गोनी इस साल करेंगे शादी? घर पहुंचे दोस्त ने खोली पोल
जैस्मिन भसीन और अली गोनी इस साल करेंगे शादी? हुआ खुलासा
क्रिकेट
बजट 2026 में खेल को क्या मिला? स्पोर्ट्स का सामान सस्ता हुआ या महंगा? जानें इस बार क्या है सरकार का प्लान
बजट 2026 में खेल को क्या मिला? स्पोर्ट्स का सामान सस्ता हुआ या महंगा? जानें इस बार क्या है सरकार का प्लान
ट्रेंडिंग
रायता फैला दिया... संसद में पेश हुआ बजट तो सोशल मीडिया पर भिड़े यूजर्स, कर रहे कैसे-कैसे कमेंट
रायता फैला दिया... संसद में पेश हुआ बजट तो सोशल मीडिया पर भिड़े यूजर्स, कर रहे कैसे-कैसे कमेंट
यूटिलिटी
मछली पालने के लिए बनाना है अमृत सरोवर, जानें सरकार कैसे देगी कारोबार शुरू करने के लिए पैसा?
मछली पालने के लिए बनाना है अमृत सरोवर, जानें सरकार कैसे देगी कारोबार शुरू करने के लिए पैसा?
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget