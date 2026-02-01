भारत की सबसे फेमस और सबकी फेवरेट वेब सीरीज़ में से एक मिर्ज़ापुर के बड़े पर्दे पर लौटने को लेकर ऑडियंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. अमेज़न एमजीएम स्टूडियोज़ और एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत और पुनीत कृष्णा द्वारा निर्मित मिर्ज़ापुर: द फिल्म भारत की सबसे बड़ी क्राइम-थ्रिलर ओटीटी फ्रैंचाइज़ी मिर्ज़ापुर का फिल्मी वर्जन है.

जब से मिर्ज़ापुर: द फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है, तब से ही फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. इसी बीच प्रोड्यूसर ने एक बड़ा और रोमांचक अपडेट दिया है. मिर्ज़ापुर:द फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिल्म का लास्ट शेड्यूल ऑफिसियल तौर पर रैप हो चुका है.

प्रोड्यूसर्स ने सोशल मीडिया पर फ्रैंचाइज़ी के दमदार और रोमांचक थीम म्यूज़िक के साथ एक पोस्ट शेयर करते हुए रैप की अनाउंसमेंट की.

इसके अलावा, मिर्ज़ापुर: द फिल्म ने ऑरमैक्स सिनेमैटिक्स की मोस्ट अवेटेड हिंदी फिल्मों की सूची में भी अपनी जगह बना ली है. यह फिल्म ऑडियंस की सबसे अवेटेड फिल्मों में से एक है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि फैंस एक बार फिर मुन्ना भैया के आइकॉनिक रोल को बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी एक्ससिटेड हैं.

पुनीत कृष्णा द्वारा निर्मित और गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित मिर्ज़ापुर: द फिल्म वर्ष 2026 में रिलीज़ होने वाली है. फिल्म में मिर्ज़ापुर के सभी फेमस और फेवरेट किरदार नज़र आएंगे, जिनमें कलीन भैया (पंकज त्रिपाठी), गुड्डू पंडित (अली फ़ज़ल), मुन्ना त्रिपाठी (दिव्येंदु) और अभिषेक बनर्जी शामिल हैं.

देशभर में सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के बाद, यह फिल्म अपनी थिएट्रिकल रिलीज़ के आठ हफ्ते बाद भारत सहित 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में प्राइम मेंबर्स के लिए स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगी.

