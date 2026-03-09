'मैच नहीं देखता तो टीम इंडिया की जीत पक्की', बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार का टोटका

भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार, 8 मार्च को आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड को हराकर ट्रॉफी उठाई, जिससे यह ऐतिहासिक जीत पूरे देश के फैंस के लिए जश्न का पल बन गई. भारत ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को हराया. कई सेलिब्रिटीज ने भी सोशल मीडिया पर जीत का जश्न मनाया और टीम को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी. वहीं बीटाउन के एक सुपरस्टार ने टीम इंडिया की जीत के लिए अपने टोटके का भी खुलासा किया.

इंडियन क्रिकेट टीम की जीत के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार का टोटका

दरअसल सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपनी मजेदार पोस्ट में बताया कि इंडियन क्रिकेट टीम की जीत में उनका टोटका काम आया. बिग बी ने एक्स पर की टीम इंडिया की जीत की कई तस्वीरें शेयर करते हुए अपनी पोस्ट में लिखा, “कहा था नहीं देखूंगा तो जीत जाएंगे! हो गया!” बिग बी ने अपने इस कैप्शन के जरिये बताया कि उन्होंने मैच नहीं देखा था.

कई बार अपने टोटके का खुलासा कर चुके हैं बिग बी

वैसे अमिताभ बच्चन ने कई बार बताया है कि जब वे मैच देखते हैं तो टीम इंडिया हार जाती है. इसलिए वे टोटका अपनाते हैं और जब टीम इंडिया मैच खेलती है तो वे इसे नहीं देखते हैं.

बिग बी की पोस्ट पर फैंस कर रहे रिएक्ट

वहीं उनकी ये पोस्ट फैंस को हैरान कर रही है. फैंस भी बिग बी की पोस्ट पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिख, “ उन्हें अब भी लगता है कि क्रिकेट के लिए वह बदकिस्मत है.” वहीं एक अन्य ने लिखा, “ वो बस एक वहम है सर अमितजी. यह देखना बहुत एक्साइटिंग होता है, जब ज़्यादातर समय, हमारे टैलेंटेड क्रिकेटर, ब्लू कलर में, मैदान पर, विरोधी टीम के खिलाफ़ ज़बरदस्त हिम्मत और जुनून दिखाते हैं, और कमाल का परफॉर्म करते हैं. हर विकेट, हर रन, हासिल किया गया हर माइलस्टोन बनाता है.”









एक और ने लिखा, “ सर, इस उम्र में आपको गेम का लाइव मज़ा लेने से खुद को रोकने की ज़रूरत नहीं है. अगर हम दूसरी तरफ देखें, तो आपको इंडियन टीम और उनकी काबिलियत पर भरोसा नहीं है. और आखिर में, कोई दूसरों की कोशिशों, कामों और नतीजों के लिए कैसे ज़िम्मेदार हो सकता है.”



