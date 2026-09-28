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बॉलीवुड में इनकम टैक्स का बड़ा छापा, रकुल प्रीत सिंह, वाशु भगनानी और पैनोरमा स्टूडियोज के 12 ठिकानों पर रेड

बॉलीवुड में इनकम टैक्स का बड़ा छापा, रकुल प्रीत सिंह, वाशु भगनानी सहित 12 ठिकानों पर रेड

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 28 Sep 2026 12:37 PM (IST)
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अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह, निर्माता वाशु भगनानी और पैनोरमा स्टूडियोज से जुड़े ठिकाने पर आज इनकम टैक्स की रेड पड़ी है.

आयकर विभाग ने बॉलीवुड और फिल्म जगत से जुड़े लोगों और कंपनियों के 12 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है.

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फिल्म प्रोजेक्ट्स के नाम पर विदेशों में कथित तौर पर भेजी गई रकम को लेकर यह कार्रवाई इनकम टैक्स की ओर से की जा रही है.

तलाशी में अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह, निर्माता वाशु भगनानी और पैनोरमा स्टूडियोज से जुड़े ठिकाने शामिल हैं.

यह तलाशी मुंबई आयकर विभाग की ओर से की जा रही है.

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 28 Sep 2026 12:36 PM (IST)
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