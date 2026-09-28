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बॉलीवुड में इनकम टैक्स का बड़ा छापा, रकुल प्रीत सिंह, वाशु भगनानी और पैनोरमा स्टूडियोज के 12 ठिकानों पर रेड
बॉलीवुड में इनकम टैक्स का बड़ा छापा, रकुल प्रीत सिंह, वाशु भगनानी सहित 12 ठिकानों पर रेड
अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह, निर्माता वाशु भगनानी और पैनोरमा स्टूडियोज से जुड़े ठिकाने पर आज इनकम टैक्स की रेड पड़ी है.
आयकर विभाग ने बॉलीवुड और फिल्म जगत से जुड़े लोगों और कंपनियों के 12 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है.
फिल्म प्रोजेक्ट्स के नाम पर विदेशों में कथित तौर पर भेजी गई रकम को लेकर यह कार्रवाई इनकम टैक्स की ओर से की जा रही है.
तलाशी में अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह, निर्माता वाशु भगनानी और पैनोरमा स्टूडियोज से जुड़े ठिकाने शामिल हैं.
यह तलाशी मुंबई आयकर विभाग की ओर से की जा रही है.
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