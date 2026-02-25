होली पर सालों से फिल्में रिलीज होती रही हैं और बॉक्स ऑफिस पर उन फिल्मों को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला. लेकिन अब 15 साल बाद ऐसा हो रहा है कि होली 2026 पर कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है. 2011 में ऐसा हुआ था जब कोई बड़ी फिल्म होली पर रिलीज नहीं हुई थी.

होली पर रिलीज हुई इन फिल्मों को मिला अच्छा रिस्पॉन्स

बता दें कि पिछले 26 सालों में होली पर कई फिल्में रिलीज हुई हैं. 2001 में चोरी चोरी चुपके चुपके, 2006 में मालामाल वीकली, 2008 में रेस, 2017 में बद्रीनाथ की दुल्हनिया, 2019 में केसरी और 2023 में तू झूठी मैं मक्कार जैसी फिल्में थिएटर में आई और सक्सेस का स्वाद चखा. होली 2024 के आसपास मडगांव एक्सप्रेस, स्वातंत्र्य वीर सावरकर और 2025 में द डिप्लोमेट रिलीज हुई थी.

बस तीन बार 2002, 2003 और 2011 में ऐसा हुआ जब होली पर कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई. 2003 और 2011 में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप की वजह से होली पर मेकर्स ने फिल्में रिलीज नहीं की. और इस बार 2026 में भी होली पर कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही है और इसका कारण T20 वर्ल्ड कप माना जा रहा है.

मर्दानी 3 हुई थी प्रीपोन

बॉलीवुड हंगामा के साथ इंटरव्यू में डायरेक्टर अभिराज मीनावाला ने कहा कि यशराज फिल्म्स ने देश में क्रिकेट के बुखार से बचने के लिए मर्दानी 3 की रिलीज को प्रीपोन किया था. फिल्म को 27 फरवरी की बजाय 30 जनवरी को रिलीज किया गया.

इन फिल्मों की रिलीज हुई पोस्टपोन

वहीं पति पत्नी और वो दो और गबरू पहले 4 मार्च और 13 मार्च को रिलीज होने वाली थीं. लेकिन अब 8 मई और 15 मई को रिलीज हो रही हैं. इसके अलावा ईद के दौरान धुरंधर: द रिवेंज और टॉक्सिक की रिलीज की वजह से प्रोड्यूसर्स इस समय किसी और रिलीज का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं.

धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक की वजह से मुश्किल में एग्ज़िबिटर्स

इसी कारण से 19 मार्च तक कोई बड़ी फिल्म रिलीज न होने की वजह से एग्ज़िबिटर्स मुश्किल में पड़ गए हैं. अच्छे कंटेंट की कमी में की वजह से थिएटर्स ने शो की संख्या कम करके खर्च कम करना शुरू कर दिया है. ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि कंटेंट कम होने की वजह से मल्टीप्लेक्स कुछ स्क्रीन कुछ समय के लिए बंद भी कर सकते हैं.