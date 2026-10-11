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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCJP प्रोटेस्ट में हिरासत में लिए जाने के बाद घर लौटे इमरान खान, गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन ने शेयर किया वीडियो

CJP प्रोटेस्ट में हिरासत में लिए जाने के बाद घर लौटे इमरान खान, गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन ने शेयर किया वीडियो

इमरान खान को मुंबई में CJP प्रोटेस्ट के दौरान हिरासत में लिया गया था. इस दौरान उनकी गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन और कजिन जायन मैरी खान भी उनके साथ मौजूद थीं. हालांकि, अब तीनों सुरक्षित घर लौट आए हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 11 Oct 2026 08:48 AM (IST)
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मुंबई में भी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है. दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे. इस प्रदर्शन में बॉलीवुड एक्टर इमरान खान भी अपनी गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन और कजिन जायन मैरी खान के साथ शामिल हुए. तीनों मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान पहुंचे थे. 

हालांकि, प्रदर्शन के दौरान मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया. इस दौरान इमरान खान को भी हिरासत में लिया गया. हालांकि, अब एक्टर पुलिस हिरासत से रिहा होकर घर लौट आए हैं.

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'हम सब ठीक हैं और अपने घर जा रहे हैं...'

इमरान खान की गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर बताया कि हिरासत में लिए जाने के बाद अब वो घर लौट रहे हैं और सभी सुरक्षित हैं. वीडियो में उन्होंने बताया कि पुलिस उन्हें घर जाने के लिए कोई गाड़ी लेने की इजाजत नहीं दे रही थी, जिसके चलते उन्हें पैदल चलना पड़ रहा था. लेखा ने कहा, 'पुलिस हमें घर नहीं जाने दे रही है. हम सड़क पर यूं ही पैदल चल रहे हैं. वो हमें घर जाने के लिए कोई कार या दूसरी गाड़ी लेने भी नहीं दे रहे हैं.'

 
 
 
 
 
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इसके बाद लेखा ने एक और वीडियो शेयर कर सभी की सुरक्षा को लेकर जानकारी दी. उन्होंने कहा, 'मैं बताना चाहती हूं कि हम सब सुरक्षित हैं, हम सब ठीक हैं और अपने घर जा रहे हैं.'

 
 
 
 
 
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पुलिस वैन में दिखे इमरान खान

इस प्रदर्शन में इमरान खान के साथ उनकी गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन और कजिन जायन मैरी खान भी मौजूद थीं. जायन ने पुलिस वैन के अंदर से एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो इमरान और लेखा के साथ बैठी नजर आईं. उन्होंने इस तस्वीर के साथ 'इंकलाब जिंदाबाद' लिखा.

 
 
 
 
 
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तस्वीर में इमरान मुस्कुराते हुए पीस साइन दिखाते नजर आए. जायन ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वो इमरान से पूछती हैं कि क्या वो पहले कभी जेल गए हैं. इस पर इमरान मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि मौजूदा हालात को देखते हुए अब ऐसा होने की संभावना है.

प्रदर्शन में क्यों शामिल हुए थे इमरान खान?

प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत में इमरान खान ने बताया कि वो किसी पार्टी की ओर से नहीं, बल्कि मुंबई के एक आम नागरिक के तौर पर इस आंदोलन में शामिल हुए थे. उन्होंने कहा, 'मेरी कोई मांग नहीं है. मैं यहां इस शहर में रहने वाले एक नागरिक और व्यक्ति के तौर पर आया हूं. मैं ये देखने आया हूं कि लोगों के आने-जाने की आजादी पर रोक क्यों लगाई जा रही है और उनकी आवाज क्यों दबाई जा रही है. इसी वजह से मैं यहां हूं.'

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 11 Oct 2026 08:48 AM (IST)
Tags :
Imran Khan CJP Protest
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