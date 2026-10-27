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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइमरान खान को बड़ी राहत, देश छोड़ने के फैसले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई रोक

इमरान खान को बड़ी राहत, देश छोड़ने के फैसले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई रोक

इमरान खान को लीव इंडिया नोटिस मामले में बड़ी राहत मिली है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है. 

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 27 Oct 2026 04:38 PM (IST)
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'लीव इंडिया' नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को अदालत से बड़ी फौरी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के आदेश पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है. 

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने अदालत से मामले को सोमवार तक टालने का अनुरोध किया और मौखिक आश्वासन दिया कि तब तक अभिनेता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

देश छोड़ने के फैसले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई रोक

इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे तय करते हुए संबंधित नोटिस के अमल पर तब तक के लिए रोक लगा दी है.

इमरान खान को बड़ी राहत, देश छोड़ने के फैसले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई रोक

क्या है मामला?
बता दें, 10 अक्टूबर को अगस्त क्रांति मैदान में हुए आंदोलन में शामिल होने के मामले में मुंबई पुलिस ने इमरान खान को फॉरेनर्स एंड इमिग्रेशन कानून की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया.

इस नोटिस को इमरान खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उनका दावा है कि ये नोटिस गैरकानूनी है और बिना किसी उचित कारण के गलतफहमी के आधार पर जारी किया गया है. याचिका में नोटिस को मनमाना बताते हुए इमरान खान ने ये भी आरोप लगाया है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है.

याचिका में ये दलील भी दी गई है कि भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को भी संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत संरक्षण प्राप्त है.

बता दें कि एक्टर इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं. उनके पास OCI (ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया) कार्ड है.

इमरान खान का करियर

इमरान के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्होंने 1988 में चाइल्ड एक्टर के तौर पर शुरुआत की थी. इसके बाद फिर उन्होंने 2008 में 'जाने तू... या जाने ना' से डेब्यू किया था. उन्होंने 'किडनैप', 'ब्रेक के बाद', 'मटरू की बिजली का मन डोला', 'एक मैं और एक तू', 'बॉम्बे टॉकीज', 'गोरी तेरे प्यार में' जैसी फिल्में की. 2015 में उन्होंने फिल्म 'कट्टी बट्टी' में देखा गया. इसके बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया. 2026 में उन्होंने कमबैक किया. वो 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' में नजर आए.

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 27 Oct 2026 04:20 PM (IST)
Tags :
Imran Khan
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