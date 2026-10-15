बॉलीवुड एक्टर और आमिर खान के भांजे इमरान खान खूब चर्चा में बन गए हैं. दरअसल 10 अक्टूबर को मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के बाद, अभिनेता को मुंबई पुलिस ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस भेजा है.

एक्टर को यह नोटिस 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025' की धारा 7 और 29 के तहत जारी किया गया है. इससे विदेशी नागरिकों पर सरकार के अधिकारों और 'ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया' (OCI) कार्डधारकों के अधिकारों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.

ऐसे में चलिए यहां जानते हैं कि भारत में विरोध प्रदर्शन करने पर विदेशी नागरिकों के खिलाफ क्या कानूनी नियम हैं?

इमरान खान के खिलाफ बीजेपी नेता ने की थी शिकायत

बता दे कि इमरान खान के पास अमेरिकी नागरिकता है क्योंकि उनका जन्म वहां हुआ था और उनके पास ओसीआई कार्ड है. सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया था. यह कार्रवाई भाजपा नेता किरीट सोमैया की शिकायत के बाद की गई है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि प्रदर्शन में शामिल होकर इमरान खान ने कानून का उल्लंघन किया है. उन्होंने मुंबई पुलिस को पत्र भेजकर इमरान खान को हिरासत में लेने और देश से निकालने की अपील की थी.

क्या OCI कार्डधारक राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा ले सकते हैं?

यह सवाल तब चर्चा में आया जब मुंबई के एक प्रदर्शन में इमरान खान के शामिल होने पर शिकायत दर्ज की गई और अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई की. OCI नियमों में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो हर तरह के सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर पूरी तरह से रोक लगाता हो. हालांकि, OCI कार्डधारक विदेशी नागरिक होते हैं, और उन्हें वे सभी मौलिक अधिकार नहीं मिलते जो भारतीय संविधान केवल भारतीय नागरिकों को देता है.

संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, और बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने का अधिकार देता है (हालाँकि इस पर कुछ उचित प्रतिबंध भी हो सकते हैं). विदेशी नागरिकों को ये अधिकार उसी तरह नहीं मिलते, जैसे भारतीय नागरिकों को मिलते हैंय

यहां एक बात ये भी समझने वाली है कि किसी व्यक्ति के पास संवैधानिक अधिकार न होने का मतलब यह नहीं है कि उसका किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल होना हमेशा गैर-कानूनी ही होगा. किसी व्यक्ति के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की वैधता और उस पर होने वाली कोई भी कार्रवाई, लागू कानूनों, वीज़ा की शर्तों, घटना की परिस्थितियों और अधिकारियों द्वारा दिए गए तर्कों पर निर्भर करेगी

क्या OCI कार्ड कैंसिल किया जा सकता है?

नागरिकता अधिनियम, 1955 में कुछ निश्चित आधारों पर OCI रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की प्रावधान है. विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, इन आधारों में शामिल हैं, धोखाधड़ी, गलत जानकारी देकर या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर रजिस्ट्रेशन हासिल करना कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति असंतोष जताना, युद्ध के दौरान (जिसमें भारत शामिल हो) दुश्मन के साथ किसी तरह का व्यवहार करना और रजिस्ट्रेशन के पांच साल के भीतर जेल की सजा होना.

सरकार OCI रजिस्ट्रेशन तब भी रद्द कर सकती है, जब उसे भारत की संप्रभुता और अखंडता, सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या आम जनता के हित में ऐसा करना जरूरी लगे.

क्या किसी OCI कार्डधारक को भारत छोड़ने के लिए कहा जा सकता है?

OCI स्टेटस से कुछ इमिग्रेशन विशेषाधिकार तो मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी विदेशी नागरिक को भारत में रहने का बिना शर्त अधिकार मिल गया है, उसे भी लागू कानूनों और शर्तों का पालन करना होता है.

अधिकारी संबंधित इमिग्रेशन और विदेशी कानूनों के तहत विदेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं. हालाँकि, किसी OCI कार्डधारक को भारत छोड़ने का निर्देश देने के पीछे का सटीक कानूनी आधार, नोटिस में दर्ज कारण और इस फैसले को चुनौती देने के उपलब्ध ऑप्शन ये सभी बातें किसी मामले का आकलन करते समय जरूरी होती है.

इमरान खान के मामले में, खबरों के मुताबिक FRRO ने उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया है. यह कार्रवाई सोमैया की उस शिकायत के बाद की गई है, जिसमें उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में इमरान खान की भागीदारी पर सवाल उठाया था.