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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'लीव इंडिया' नोटिस मिलने के बाद इमरान खान ने गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन को लगाया गले, कजिन भी दिखीं साथ

'लीव इंडिया' नोटिस मिलने के बाद इमरान खान ने गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन को लगाया गले, कजिन भी दिखीं साथ

इमरान खान की कजिन जायन मैरी खान ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें इमरान अपनी गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन और कजिन जायन को गले लगाते नजर आ रहे हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 16 Oct 2026 10:17 AM (IST)
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आमिर खान के भांजे और एक्टर इमरान खान को मुंबई पुलिस की ओर से 'लीव इंडिया' नोटिस मिला है. पुलिस ने उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया है. इस बीच इमरान खान की एक फैमिली फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

इमरान खान की कजिन जायन मैरी खान ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें इमरान अपनी गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन और कजिन जायन को गले लगाते नजर आ रहे हैं. तस्वीर में तीनों एक-दूसरे को गले लगाते दिख रहे हैं. 

इमरान खान को क्यों मिला भारत छोड़ने का नोटिस?

बता दें कि इमरान खान ने 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था. इस दौरान उनकी गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन और कजिन जायन मैरी खान भी उनके साथ मौजूद थीं. ये प्रदर्शन 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) की ओर से आयोजित किया गया था. इसमें प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी.

 
 
 
 
 
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प्रदर्शन के दौरान मुंबई पुलिस ने इमरान खान को हिरासत में ले लिया था. हिरासत में लिए जाने के बाद इमरान ने पुलिस वैन के अंदर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था, 'शायद मैं ड्राइव पर जा रहा हूं.' हालांकि, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया.

बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं इमरान खान

इमरान खान का जन्म अमेरिका के विस्कॉन्सिन में हुआ था. उन्हें जन्म से ही अमेरिकी नागरिकता मिली थी और उनके पास अमेरिकी पासपोर्ट है. भारत में रहने और काम करने के लिए वो ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड का इस्तेमाल करते हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इमरान खान मुंबई पुलिस के भारत छोड़ने के निर्देश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं. वो अपने वकील जुल्फिकार मेमन के जरिए शुक्रवार या सोमवार तक याचिका दायर कर सकते हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 16 Oct 2026 10:17 AM (IST)
Tags :
Imran Khan
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