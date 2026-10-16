आमिर खान के भांजे और एक्टर इमरान खान को मुंबई पुलिस की ओर से 'लीव इंडिया' नोटिस मिला है. पुलिस ने उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया है. इस बीच इमरान खान की एक फैमिली फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

इमरान खान की कजिन जायन मैरी खान ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें इमरान अपनी गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन और कजिन जायन को गले लगाते नजर आ रहे हैं. तस्वीर में तीनों एक-दूसरे को गले लगाते दिख रहे हैं.

इमरान खान को क्यों मिला भारत छोड़ने का नोटिस?

बता दें कि इमरान खान ने 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था. इस दौरान उनकी गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन और कजिन जायन मैरी खान भी उनके साथ मौजूद थीं. ये प्रदर्शन 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) की ओर से आयोजित किया गया था. इसमें प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी.

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प्रदर्शन के दौरान मुंबई पुलिस ने इमरान खान को हिरासत में ले लिया था. हिरासत में लिए जाने के बाद इमरान ने पुलिस वैन के अंदर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था, 'शायद मैं ड्राइव पर जा रहा हूं.' हालांकि, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया.

बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं इमरान खान

इमरान खान का जन्म अमेरिका के विस्कॉन्सिन में हुआ था. उन्हें जन्म से ही अमेरिकी नागरिकता मिली थी और उनके पास अमेरिकी पासपोर्ट है. भारत में रहने और काम करने के लिए वो ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड का इस्तेमाल करते हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इमरान खान मुंबई पुलिस के भारत छोड़ने के निर्देश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं. वो अपने वकील जुल्फिकार मेमन के जरिए शुक्रवार या सोमवार तक याचिका दायर कर सकते हैं.