‘जाने तू या जाने ना’ से रातोंरात स्टार बने आमिर खान के भांजे, फिर फ्लॉप फिल्मों ने बदली किस्मत

बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे आए जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से बड़ा नाम बनाया. कुछ की शुरुआत बहुत शानदार रही लेकिन बाद में फ्लॉप फिल्मों का दौर शुरू हो गया. ऐसा ही एक नाम इमरान खान का है जो सुपरस्टार आमिर खान के भांजे हैं. चॉकलेटी बॉय के नाम से मशहूर इमरान की डेब्यू फिल्म ‘जाने तू... या जाने ना’ सुपरहिट रही और उन्होंने युवाओं के बीच खास जगह बना लिया.

क्यूट लुक से बने स्टार, फिर आई मुश्किलें

इमरान की क्यूट लुक और नेचुरल एक्टिंग ने उन्हें स्टार बना दिया लेकिन इसके बाद लगातार फ्लॉप फिल्में आने लगीं. धीरे-धीरे उनका जादू कम होता गया और वे बॉलीवुड से दूर होते चले गए.

करियर की कहानी

इमरान खान का जन्मदिन 13 जनवरी को आता है. उनकी जिंदगी सुपरहिट डेब्यू लगातार फ्लॉप फिल्मों और पर्सनल लाइफ के उतार-चढ़ाव से भरी रही है. डेब्यू फिल्म में शानदार एक्टिंग के बाद उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ी थी. साल 2008 में ‘जाने तू... या जाने ना’ से उन्होंने बॉलीवुड में धमाल मचा दिया.

View this post on Instagram A post shared by Unfiltered By Samdish (@unfiltered_bysamdish)

आमिर खान के बैनर तले मिली कामयाबी

आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी ये रोमांटिक फिल्म सुपरहिट साबित हुई. इस फिल्म से इमरान को बड़ा स्टारडम मिला और उनकी क्यूट लुक व सादगी भरी एक्टिंग ने उन्हें लोगों का फेवरेट बना दिया.

लगातार हिट्स से मजबूत हुआ करियर

इसके बाद साल 2010 में आई ‘आई हेट लव स्टोरीज’ ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई की. साल 2011 में रिलीज हुई ‘दिल दोस्ती डांस’ और ‘मेरे ब्रदर की दुल्हन’ दोनों सफल रहीं. इन फिल्मों ने इमरान को रोमांटिक हीरो के तौर पर और मजबूत किया लेकिन इसके बाद उनका करियर धीरे-धीरे नीचे जाने लगा.

फ्लॉप फिल्मों ने बदली दिशा

साल 2011 में ही रिलीज हुई ‘ब्रेक के बाद’ फ्लॉप रही. साल 2012 में आई ‘एक मैं और एक तू’ भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली. इसके बाद उनकी कई और फिल्में आईं, जिन्हें लोगों ने पसंद नहीं किया. साल 2015 में ‘कट्टी बट्टी’ उनकी आखिरी बड़ी रिलीज रही जो पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई. इसके बाद इमरान ने फिल्मों से दूरी बना ली.

शादी, तलाक और बेटी पर फोकस

पर्सनल लाइफ की बात करें तो इमरान ने साल 2011 में अपनी बचपन की दोस्त अवंतिका मलिक से शादी की थी. उनकी शादी काफी चर्चा में रही लेकिन 8 साल बाद 2019 में दोनों अलग हो गए. तलाक के बाद इमरान ने अपनी बेटी इमारा के साथ समय बिताने पर ध्यान देना शुरू किया.

मेंटल स्ट्रगल का खुलासा

एक इंटरव्यू में इमरान ने बताया कि 2016 से उनका बुरा दौर शुरू हुआ और वे अंदर से टूट गए थे. उन्होंने कहा, “जब मैं पिता बना तो लगा कि मुझे अपनी बेटी के लिए खुद का सबसे अच्छा रूप बनना है. पैसों की चिंता नहीं थी लेकिन मानसिक तौर पर मैं बहुत परेशान था.” एक्टिंग छोड़ने के बाद इमरान खान की लाइफस्टाइल में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला.

डायरेक्टर बनने का सपना

इमरान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि साल 2005 में पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वे भारत लौटे तो डायरेक्टर और राइटर बनना चाहते थे. उन्होंने अपनी एक स्क्रिप्ट टीवी चैनल को दी लेकिन उनकी कहानी चुरा ली गई. इस घटना से वे काफी निराश हुए लेकिन इसी दौरान उनकी मुलाकात अब्बास-मस्तान से हुई और यहीं से ‘जाने तू... या जाने ना’ का रास्ता खुला.