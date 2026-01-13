हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘जाने तू या जाने ना’ से रातोंरात स्टार बने आमिर खान के भांजे, फिर फ्लॉप फिल्मों ने बदली किस्मत

‘जाने तू या जाने ना’ से रातोंरात स्टार बने आमिर खान के भांजे, फिर फ्लॉप फिल्मों ने बदली किस्मत

Birthday Special: आमिर खान के भांजे इमरान खान का करियर सुपरहिट डेब्यू से शुरू हुआ था. लेकिन लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी थी. पर्सनल लाइफ और मेंटल स्ट्रगल ने भी उनकी राह बदली.

By : आईएएनएस | Updated at : 13 Jan 2026 02:27 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे आए जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से बड़ा नाम बनाया. कुछ की शुरुआत बहुत शानदार रही लेकिन बाद में फ्लॉप फिल्मों का दौर शुरू हो गया. ऐसा ही एक नाम इमरान खान का है जो सुपरस्टार आमिर खान के भांजे हैं. चॉकलेटी बॉय के नाम से मशहूर इमरान की डेब्यू फिल्म ‘जाने तू... या जाने ना’ सुपरहिट रही और उन्होंने युवाओं के बीच खास जगह बना लिया.

क्यूट लुक से बने स्टार, फिर आई मुश्किलें
इमरान की क्यूट लुक और नेचुरल एक्टिंग ने उन्हें स्टार बना दिया लेकिन इसके बाद लगातार फ्लॉप फिल्में आने लगीं. धीरे-धीरे उनका जादू कम होता गया और वे बॉलीवुड से दूर होते चले गए.

 करियर की कहानी
इमरान खान का जन्मदिन 13 जनवरी को आता है. उनकी जिंदगी सुपरहिट डेब्यू लगातार फ्लॉप फिल्मों और पर्सनल लाइफ के उतार-चढ़ाव से भरी रही है. डेब्यू फिल्म में शानदार एक्टिंग के बाद उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ी थी. साल 2008 में ‘जाने तू... या जाने ना’ से उन्होंने बॉलीवुड में धमाल मचा दिया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Unfiltered By Samdish (@unfiltered_bysamdish)

आमिर खान के बैनर तले मिली कामयाबी
आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी ये रोमांटिक फिल्म सुपरहिट साबित हुई. इस फिल्म से इमरान को बड़ा स्टारडम मिला और उनकी क्यूट लुक व सादगी भरी एक्टिंग ने उन्हें लोगों का फेवरेट बना दिया.

लगातार हिट्स से मजबूत हुआ करियर
इसके बाद साल 2010 में आई ‘आई हेट लव स्टोरीज’ ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई की. साल 2011 में रिलीज हुई ‘दिल दोस्ती डांस’ और ‘मेरे ब्रदर की दुल्हन’ दोनों सफल रहीं. इन फिल्मों ने इमरान को रोमांटिक हीरो के तौर पर और मजबूत किया लेकिन इसके बाद उनका करियर धीरे-धीरे नीचे जाने लगा.

फ्लॉप फिल्मों ने बदली दिशा
साल 2011 में ही रिलीज हुई ‘ब्रेक के बाद’ फ्लॉप रही. साल 2012 में आई ‘एक मैं और एक तू’ भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली. इसके बाद उनकी कई और फिल्में आईं, जिन्हें लोगों ने पसंद नहीं किया. साल 2015 में ‘कट्टी बट्टी’ उनकी आखिरी बड़ी रिलीज रही जो पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई. इसके बाद इमरान ने फिल्मों से दूरी बना ली.

शादी, तलाक और बेटी पर फोकस
पर्सनल लाइफ की बात करें तो इमरान ने साल 2011 में अपनी बचपन की दोस्त अवंतिका मलिक से शादी की थी. उनकी शादी काफी चर्चा में रही लेकिन 8 साल बाद 2019 में दोनों अलग हो गए. तलाक के बाद इमरान ने अपनी बेटी इमारा के साथ समय बिताने पर ध्यान देना शुरू किया.

मेंटल स्ट्रगल का खुलासा
एक इंटरव्यू में इमरान ने बताया कि 2016 से उनका बुरा दौर शुरू हुआ और वे अंदर से टूट गए थे. उन्होंने कहा, “जब मैं पिता बना तो लगा कि मुझे अपनी बेटी के लिए खुद का सबसे अच्छा रूप बनना है. पैसों की चिंता नहीं थी लेकिन मानसिक तौर पर मैं बहुत परेशान था.” एक्टिंग छोड़ने के बाद इमरान खान की लाइफस्टाइल में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला.

डायरेक्टर बनने का सपना 
इमरान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि साल 2005 में पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वे भारत लौटे तो डायरेक्टर और राइटर बनना चाहते थे. उन्होंने अपनी एक स्क्रिप्ट टीवी चैनल को दी लेकिन उनकी कहानी चुरा ली गई. इस घटना से वे काफी निराश हुए लेकिन इसी दौरान उनकी मुलाकात अब्बास-मस्तान से हुई और यहीं से ‘जाने तू... या जाने ना’ का रास्ता खुला.

और पढ़ें
Published at : 13 Jan 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Bollywood Imran Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तास अंसारी के बेटे को दी जमानत, इन शर्तों के साथ जेल से छूटे अब्बास अंसारी
सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तास अंसारी के बेटे को दी जमानत, इन शर्तों के साथ जेल से छूटे अब्बास अंसारी
बिहार
बिहार में कंडक्टर लाइसेंस के लिए बदली योग्यता, 739 पदों के लिए नौकरी, नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले
बिहार में कंडक्टर लाइसेंस के लिए बदली योग्यता, 739 पदों के लिए नौकरी, नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले
इंडिया
कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?
कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?
क्रिकेट
परफ्यूम, लोशन और फोकस… बैटिंग से पहले ऐसा होता है विराट कोहली का रूटीन, वायरल वीडियो ने खोले राज
परफ्यूम, लोशन और फोकस… बैटिंग से पहले ऐसा होता है विराट कोहली का रूटीन, वायरल वीडियो ने खोले राज
Advertisement

वीडियोज

ना EMI, ना करोड़ों—₹10k में Luxury Property का मालिक कैसे बनें?| Paisa Live
Budget 2026-27: Mining Policy से बदलेगा India का Manufacturing Game? | Paisa Live
7 करोड़ की ज़मीन बनी 203 करोड़ | Amitabh Bachchan की Property Deal ने सबको चौंकाया | Paisa Live
Puducherry में बीच सड़क धू-धूकर जली बस, आग लगते ही मचा हड़कंप | Delhi Weather | Breaking
KGMU Dharmantaran Case : काजी ने किया खेल अब तलाश में जुटी पुलिस, मेडिकल कॉलेज ने जारी किया नोटिस
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तास अंसारी के बेटे को दी जमानत, इन शर्तों के साथ जेल से छूटे अब्बास अंसारी
सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तास अंसारी के बेटे को दी जमानत, इन शर्तों के साथ जेल से छूटे अब्बास अंसारी
बिहार
बिहार में कंडक्टर लाइसेंस के लिए बदली योग्यता, 739 पदों के लिए नौकरी, नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले
बिहार में कंडक्टर लाइसेंस के लिए बदली योग्यता, 739 पदों के लिए नौकरी, नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले
इंडिया
कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?
कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?
क्रिकेट
परफ्यूम, लोशन और फोकस… बैटिंग से पहले ऐसा होता है विराट कोहली का रूटीन, वायरल वीडियो ने खोले राज
परफ्यूम, लोशन और फोकस… बैटिंग से पहले ऐसा होता है विराट कोहली का रूटीन, वायरल वीडियो ने खोले राज
साउथ सिनेमा
रिलीज से पहले ही यश की 'टॉक्सिक' पर आई आंच, टीजर को लेकर हुआ ये बवाल
रिलीज से पहले ही यश की 'टॉक्सिक' पर आई आंच, टीजर को लेकर हुआ ये बवाल
शिक्षा
भैरव बटालियन में कैसे मिलती है नौकरी, कितनी होती है इन जवानों की सैलरी?
भैरव बटालियन में कैसे मिलती है नौकरी, कितनी होती है इन जवानों की सैलरी?
हेल्थ
Health Gadgets: 2026 में जिंदगी बदल देंगे ये गैजेट्स, सेहत की दुनिया में ला देंगे क्रांति
2026 में जिंदगी बदल देंगे ये गैजेट्स, सेहत की दुनिया में ला देंगे क्रांति
हेल्थ
Lung Cancer Symptoms: बच्चे तो नहीं करते स्मोकिंग फिर उन्हें क्यों हो जाता है लंग कैंसर, क्या हैं इसके कारण?
बच्चे तो नहीं करते स्मोकिंग फिर उन्हें क्यों हो जाता है लंग कैंसर, क्या हैं इसके कारण?
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget