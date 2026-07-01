रणबीर और आलिया ने शाहरुख को पछाड़ा, 'किंग' से आगे निकली 'रामायण' और 'अल्फा'

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने शाहरुख खान को पछाड़ा, 'किंग' से आगे निकली 'रामायण' और 'अल्फा'

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने शाहरुख खान को पछाड़ा, 'किंग' से आगे निकली 'रामायण' और 'अल्फा'

साल 2026 के बाकी 6 महीनों की मोस्ट अवेटड फिल्मों की लिस्ट आ गई है. इस लिस्ट में रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' ने बाजी मार ली है. वहीं दूसरे नंबर पर आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' ने कब्जा कर लिया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 01 Jul 2026 12:21 PM (IST)
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साल 2026 आधा बीत चुका है. सातवे महीने यानी जुलाई की शुरुआत हो चुकी है. 6 महीनों में बॉलीवुड से लेकर साउथ तक कई फिल्मों ने बड़े पर्दे पर धूम मचाई. 2026 के अगले 6 महीनों में और भी कई बड़ी और बेहतरीन फिल्में आने वाली हैं. लेकिन, क्या आप ये जानते हैं कि 2026 के दूसरे हिस्से की मोस्ट अवेटेड टॉप-10 फिल्में कौन सी हैं? इस लिस्ट में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्मों ने शाहरुख खान की फिल्म को पछाड़ दिया है.

'रामायण' बनी नंबर 1

हाल ही में IMDb (इंटरनेट मूवी डेटाबेस) वेबसाइट ने साल 2026 के बाकी बचे 6 महीने की मोस्ट अवेटेड इंडियन फिल्मों की लिस्ट जारी की है. ये लिस्ट वेबसाइट ने 1 जनवरी से 28 जून 2026 के बीच पूरी दुनिया में IMDb यूजर्स द्वारा सबसे ज्यादा देखे गए फिल्म पेजों को ध्यान में रखते हुए बनाई है. इसके मुताबिक पहला स्थान रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' को मिला है. इस साल दिवाली पर रिलीज होने वाली रामायण का भारतीय फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार है.

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नंबर 2 पर है 'अल्फा'

दूसरे नंबर पर रणबीर कपूर की पत्नी और मशहूर एक्ट्रेस आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' है. ये फिल्म 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. ये एक स्पाई यूनिवर्स फिल्म है, जिसमें उनके साथ बॉबी देओल, शरवरी वाघ और अनिल कपूर जैसे स्टार्स भी नजर आएंगे.

यश की 'टॉक्‍स‍िक' नंबर 3 पर

कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' लंबे वक्त से चर्चा में बनी हुई है. इसे लिस्ट में तीसरा स्थान मिला है. टॉक्सिक में यश के साथ तारा सुतरिया, हुमा कुरैशी, नयनतारा जैसी एक्ट्रेसेस दिखाई देंगी. टॉक्सिक सिनेमाघरों में 28 अगस्त 2026 को दस्तक देगी.

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चौथे स्थान पर रही 'किंग'

साल 2026 के दूसरे हिस्से की मच अवेटेड फिल्मों में शाहरुख खान की फिल्म 'किंग चौथे नंबर पर रही. ये एक मल्टीस्टारर फिल्म है जिसमें उनके साथ सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, अनिल कपूर जैसे स्टार्स भी नजर आएंगे. किंग 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी.

अजय देवगन की 'धमाल' पांचवे नंबर पर

सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म 'धमाल' को पांचवा स्थान मिला है. ये मूवी सिनेमाघरों में 10 जुलाई 2026 को रिलीज होगी. इस कॉमेडी फिल्म में उनके साथ अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजीदा शेख और ईशा गुप्ता जैसे स्टार्स भी हैं.

नंबर 6 से नंबर 10 के बीच ये फिल्में

लिस्ट में छठा स्थान अजय देवगन की एक अन्य फिल्म 'दृश्यम 3' को मिला है. सातवे नंबर पर साउथ एक्टर सूर्या की फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस' है. वहीं आठवे नंबर पर 'म‍िर्जापुर द मूवी' शामिल है. नौवें नंबर पर अक्षय कुमार की फिल्म 'हैवान' है. जबकि दसवे नंबर पर श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा' को जगह मिली है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 01 Jul 2026 12:18 PM (IST)
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