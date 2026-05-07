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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडIleana D'Cruz News Post: इलियाना डिक्रूज ने शेयर किया ब्रेस्टफीडिंग का स्ट्रगल, कहा- पता नहीं ये कौन-सा दौर चल रहा है

Ileana D'Cruz News Post: इलियाना डिक्रूज ने शेयर किया ब्रेस्टफीडिंग का स्ट्रगल, कहा- पता नहीं ये कौन-सा दौर चल रहा है

Ileana D'Cruz Shares Moment With Her Baby: एक्ट्रेस 'इलियाना डिक्रूज' ने सोशल मीडिया पर अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए एक खास वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने मां बनने के अनुभव को खुलकर दिखाया.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 07 May 2026 07:19 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस 'इलियाना डिक्रूज' पिछले कुछ समय से अपनी निजी जिंदगी और मां बनने के अनुभवों को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी जिंदगी से जुड़े छोटे-छोटे खास पल फैंस के साथ साझा करती दिखाई देती हैं. इस कड़ी में उन्होंने एक बार फिर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह अपने बच्चे को ब्रेस्टफीडिंग कराती नजर आ रही हैं.

बच्चे को दूध पिलाते हुए शेयर किया वीडियो

हाल ही में इलियाना डिक्रूज ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो पोस्ट किया, वीडियो में वह जमीन पर आराम से बैठी नजर आ रही हैं. और अपने बच्चे को गोद में लेकर उसे दूध पिला रही है. उनके आसपास बच्चे के खिलौने और रोजमर्रा की चीजें भी दिखाई दे रही हैं इस वीडियो के जरिए इलियाना ने अपनी जिंदगी का असली और सामान्य पल लोगों के साथ शेयर किया.


Ileana D'Cruz News Post: इलियाना डिक्रूज ने शेयर किया ब्रेस्टफीडिंग का स्ट्रगल, कहा- पता नहीं ये कौन-सा दौर चल रहा है

इस पोस्ट पर इलियाना ने कैप्शन के जरिए कहा, 'मैं इस समय बच्चे को दूध पिलाने वाले 'पता नहीं किस तरह के दौर' से गुजर रही हूं.'

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दो बच्चों की मां हैं इलियाना

गौरतलब है कि 'इलियाना डिक्रूज़' ने साल 2023 में माइकल डोलन से शादी की थी. उसी साल उन्होंने अपने पहले बेटे 'कोआ फीनिक्स' डोलन का स्वागत किया. इसके बाद साल 2025 में एक्ट्रेस दूसरी बार मां बनीं और उन्होंने अपने दूसरे बेटे 'कीनू रैफ डोलन' को जन्म दिया. मां बनने के बाद से 'इलियाना' लगातार अपने जीवन के अनुभव सोशल मीडिया पर साझा करती रही हैं. कभी वह बच्चों के साथ बिताए खास पल दिखाती हैं, तो कभी माँ होना से जुड़ी चुनौतियों पर खुलकर अपनी बात रखती हैं.


Ileana D'Cruz News Post: इलियाना डिक्रूज ने शेयर किया ब्रेस्टफीडिंग का स्ट्रगल, कहा- पता नहीं ये कौन-सा दौर चल रहा है


फिल्मों में भी बना चुकी हैं खास पहचान

अगर उनके फिल्मी करियर की बात करें तो 'इलियाना' ने साल 2006 में तेलुगु फिल्म 'देवदासु' से एक्ट्रेस की दुनिया में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने 'पोकिरी', 'जलसा', 'किक' और 'जुलाई' जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया. उन्होंने तमिल फिल्म 'ननबन' में भी अपनी अलग पहचान बनाई. दक्षिण भारतीय फिल्मों में सफलता हासिल करने के बाद इलियाना ने बॉलीवुड में भी अपनी मजबूत जगह बनाई.

हिंदी सिनेमा में इलियाना डिक्रूज को 'बर्फी', 'रुस्तम', 'मैं तेरा हीरो' और 'रेड' जैसी फिल्मों के लिए खास तौर पर जाना जाता है 

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Published at : 07 May 2026 07:19 PM (IST)
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