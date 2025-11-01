बॉलीवुड में कई ऐसी हसीनाएं हैं जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. उन्हीं में से एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं जो इंडस्ट्री में कभी कदम नहीं रखना चाहती थीं. लेकिन, उन्हें एक बड़ी फिल्म का ऑफर मिला.

वहीं, एक्ट्रेस बिना शादी के मां बन गईं और एक बच्चे को जन्म दिया. ये हसीना कोई और नहीं बल्कि इलियाना डिक्रूज हैं. इलियाना अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया से दूर काफी प्राइवेट रखना पसंद करती हैं. इलियाना ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी.

बर्फी का मिला ऑफर

हालांकि, बॉलीवुड में उनकी एंट्री बिना प्लानिंग के हुई. एक इंटरव्यू में इलियाना ने बताया कि वो डेब्यू के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थीं. अचानक से इलियाना को 'बर्फी' का ऑफर मिला और उन्होंने हां कह दिया. ये फिल्म ब्लॉकबास्टर साबित हुई और एक्ट्रेस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

इसके बाद एक्ट्रेस को कई फिल्में ऑफर हुईं. आपको बता दें 'बर्फी' से पहले इलियाना ने सलमान खान की 'वांटेड' को रिजेक्ट कर दिया था. एक्ट्रेस ने बताया था कि जिस दौरान इस फिल्म की शूटिंग होने वाली थी, उस वक्त उनकी परीक्षा थी. यही वजह थी कि वो फिल्म की शूटिंग नहीं कर सकती थीं.

बता दें तेलुगु की फिल्म 'पोकिरी' का हिंदी रीमेक था वांटेड. तेलुगु फिल्म में इलियाना ने शानदार एक्टिंग की थी. इसी वजह से उन्हें 'वांटेड' ऑफर हुई थी. रिपोर्ट्स के अनुसार एक्ट्रेस ने 2023 में पहले बच्चे को जन्म दिया था. एक्ट्रेस की उस दौरान शादी नहीं हुई थी. शादी से पहले ही वो मां बन गई थीं. हालांकि, कुछ वक्त बाद उन्होंने पार्टनर के संग फोटोज शेयर की थी.

