बॉलीवुड एक्टर अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. उनकी इस फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड और इमोशनल थे क्योंकि ये धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म थी. दिग्गज एक्टर को आखिरी बार देखने के लिए सिनेमाघरों में शुरुआत में लाइन लग गई थी मगर बाद में ये कलेक्शन कम होता गया है और अब फिल्म कछुए की चाल से कमाई कर रही है.

इक्कीस एक बायोपिक है जिसमें अगस्त्य नंदा के साथ जयदीप अहलावत, सिमर भाटिया और धर्मेंद्र नजर आए हैं. फिल्म में अगस्त्य ने अपनी एक्टिंग से लोगों को काफी इंप्रेस किया है मगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई जिसकी उम्मीद मेकर्स को थी. फिल्म का 12वें दिन का कलेक्शन सामने आ गया है. जिसमें कमाई बहुत ही ज्यादा कम है.

12वें दिन किया इतना कलेक्शन

इक्कीस अभी तक रोजाना करोड़ों में कलेक्शन कर रही थी मगर अब ये कमाई एकदम गिर गई है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक इक्कीस ने 12वें दिन सिर्फ 35 लाख का कलेक्शन किया है. जिसके बाद टोटल कमाई 29.15 करोड़ हो गई है. फिल्म अब तक 30 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है.

फिल्म ने पहले हफ्ते में 25.5 करोड़ का कलेक्शन किया था. उसके बाद से ये कुछ खास नहीं कमा रही है. 10वें दिन फिल्म ने 1.15 करोड़ और 11वें दिन 1.3 करोड़ का कलेक्शन किया था. इक्कीस बाकी फिल्मों के बीच में पिसकर रह गई है.

धुरंधर और द राजा साब ने काम किया खराब

इक्कीस जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई तब धुरंधर का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था. हर कोई धुरंधर की तारीफ कर रहा था और उसे ही देखना पसंद कर रहा था. अब बीते हफ्ते प्रभास की द राजा साब रिलीज हुई है. इन दोनों ही फिल्मों के बीच इक्कीस पिसकर रह गई है. फिल्म कमाई ही नहीं कर पाई है.

