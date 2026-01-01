हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअगस्त्य नंदा और धर्मेंद्र ही नहीं, Ikkis में इन 3 एक्टर्स ने भी निभाया रियल लाइफ किरदार, सबके सब सेना के जवान

Ikkis Real Life Characters: 'इक्कीस' में कई एक्टर्स ने रियल लाइफ कैरेक्टर्स प्ले किए हैं. जहां अगस्त्य नंदा ने अरुण खेत्रपाल का रोल अदा किया है, वहीं धर्मेंद्र से विवान शाह तक भी असल किरदार निभाए हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 01 Jan 2026 04:50 PM (IST)
दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' थिएटर्स में 1 जनवरी 2026 को रिलीज हो गई है. फिल्म को क्रिटिक्स का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है. ये फिल्म 1971 के इंडिया-पाकिस्तान वॉर की अनसुनी कहानी दिखाती है. ऐसे में फिल्म में कई एक्टर्स ने रियल लाइफ कैरेक्टर्स प्ले किए हैं. इनमें अगस्त्य नंदा से लेकर धर्मेंद्र तक का नाम शामिल है.

अगस्त्य नंदा- सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल
अगस्त्य नंदा अमिताभ बच्चन के नाती हैं जिन्होंने फिल्म 'इक्कीस' से बॉलीवुड डेब्यू किया है. अगस्त्य फिल्म में बतौर लीड एक्टर नजर आए हैं. फिल्म में उन्होंने सबसे यंग परमवीर चक्र विजेता सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का किरदार अदा किया है. अरुण खेत्रपाल पूना हॉर्स रेजिमेंट के 21 साल के टैंक ऑफिसर थे जो बसंतर की लड़ाई के दौरान अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे.

धर्मेंद्र- ब्रिगेडियर मदन लाल खेत्रपाल
'इक्कीस' दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. इस फिल्म में धर्मेंद्र ने सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के पिता ब्रिगेडियर मदन लाल खेत्रपाल का किरदार निभाया है. फिल्म में वो अपने 21 साल के बेटे को खोने के दर्द से जूझते दिखाई देते हैं. हालांकि वो ये भी जाहिर करते हैं कि उन्हें अपने बेटे की देशभक्ति और कुर्बानी पर गर्व है.

जयदीप अहलावत- ब्रिगेडियर जान मोहम्मद निसार
जयदीप अहलावत 'इक्कीस' में पाकिस्तान के ब्रिगेडियर जान मोहम्मद निसार के रोल में नजर आए हैं. फिल्म में वो अरुण खेत्रपाल के पिता ब्रिगेडियर मदन लाल खेत्रपाल (धर्मेंद्र) के करीब दिखाई देते हैं. यही वजह है कि फिल्म में उनके ज्यादातर सीन्स धर्मेंद्र के ही साथ हैं.

विवान शाह- कैप्टन विजेंदर मल्होत्रा
दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह के बेटे विवान शाह भी 'इक्कीस' का हिस्सा हैं. इस फिल्म में उन्होंने कैप्टन विजेंदर मल्होत्रा का रोल अदा किया है. उन्होंने अरुण खेतरपाल के साथ 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भी टैंक से जंग लड़ी थी.

सिकंदर खेर- आरआईएस सगत सिंह
सिकंदर खेर ने 'इक्कीस' में आरआईएस सगत सिंह का किरदार निभाया है. सगत सिंह रेजिमेंट की ऑपरेशनल बैकबोन माने जाते थे. फिल्म में सिकंदर अरुण खेतरपाल के सीनियर अफसर का रोल करते दिखाई दिए हैं.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 01 Jan 2026 04:42 PM (IST)
Dharmendra Agastya Nanda Vivaan Shah Ikkis
