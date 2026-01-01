दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' थिएटर्स में 1 जनवरी 2026 को रिलीज हो गई है. फिल्म को क्रिटिक्स का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है. ये फिल्म 1971 के इंडिया-पाकिस्तान वॉर की अनसुनी कहानी दिखाती है. ऐसे में फिल्म में कई एक्टर्स ने रियल लाइफ कैरेक्टर्स प्ले किए हैं. इनमें अगस्त्य नंदा से लेकर धर्मेंद्र तक का नाम शामिल है.

अगस्त्य नंदा- सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल

अगस्त्य नंदा अमिताभ बच्चन के नाती हैं जिन्होंने फिल्म 'इक्कीस' से बॉलीवुड डेब्यू किया है. अगस्त्य फिल्म में बतौर लीड एक्टर नजर आए हैं. फिल्म में उन्होंने सबसे यंग परमवीर चक्र विजेता सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का किरदार अदा किया है. अरुण खेत्रपाल पूना हॉर्स रेजिमेंट के 21 साल के टैंक ऑफिसर थे जो बसंतर की लड़ाई के दौरान अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे.

धर्मेंद्र- ब्रिगेडियर मदन लाल खेत्रपाल

'इक्कीस' दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. इस फिल्म में धर्मेंद्र ने सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के पिता ब्रिगेडियर मदन लाल खेत्रपाल का किरदार निभाया है. फिल्म में वो अपने 21 साल के बेटे को खोने के दर्द से जूझते दिखाई देते हैं. हालांकि वो ये भी जाहिर करते हैं कि उन्हें अपने बेटे की देशभक्ति और कुर्बानी पर गर्व है.

जयदीप अहलावत- ब्रिगेडियर जान मोहम्मद निसार

जयदीप अहलावत 'इक्कीस' में पाकिस्तान के ब्रिगेडियर जान मोहम्मद निसार के रोल में नजर आए हैं. फिल्म में वो अरुण खेत्रपाल के पिता ब्रिगेडियर मदन लाल खेत्रपाल (धर्मेंद्र) के करीब दिखाई देते हैं. यही वजह है कि फिल्म में उनके ज्यादातर सीन्स धर्मेंद्र के ही साथ हैं.

विवान शाह- कैप्टन विजेंदर मल्होत्रा

दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह के बेटे विवान शाह भी 'इक्कीस' का हिस्सा हैं. इस फिल्म में उन्होंने कैप्टन विजेंदर मल्होत्रा का रोल अदा किया है. उन्होंने अरुण खेतरपाल के साथ 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भी टैंक से जंग लड़ी थी.





सिकंदर खेर- आरआईएस सगत सिंह

सिकंदर खेर ने 'इक्कीस' में आरआईएस सगत सिंह का किरदार निभाया है. सगत सिंह रेजिमेंट की ऑपरेशनल बैकबोन माने जाते थे. फिल्म में सिकंदर अरुण खेतरपाल के सीनियर अफसर का रोल करते दिखाई दिए हैं.