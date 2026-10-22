बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान आईफा प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने पहुंचे. मुंबई में आईफा की प्रेस कॉन्फ्रेस हुई. इस दौरान सलमान खान को टाइट सिक्योरिटी में देखा गया. सलमान रिप्ड जीन्स, ब्लैक टीशर्ट और ब्लू ब्लेजर में दिखे. इस दौरान एक छोटी बच्ची सलमान को आकर गले भी लगाती है. सलमान बच्चे पर प्यार लुटाते हैं और फिर ऑटोग्राफ भी देते हैं.

आईफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खान के अलावा करीना कपूर, शाहिद कपूर भी नजर आते हैं. शाहिद और सलमान साथ में बैठते हैं और बातचीत करते दिखते हैं. वहीं सलमान करीना से मिलते हैं, उन्हें गले लगाते हैं और फिर फोटोज क्लिक करवाते हैं. सोशल मीडिया पर इस इवेंट के फोटोज वायरल हैं.

बता दें कि करीना और सलमान ने साथ में फिल्म बजरंगी भाईजान में काम किया. इसके अलावा दोनों साथ में फिल्म बॉडीगार्ड में भी दिखे. दोनों फिल्मों को काफी पसंद किया गया. सलमान खान को 20 अक्टूबर को मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट पर भी देखा गया था. इस दौरान भी वो टाइट सिक्योरिटी में दिखे थे.

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टाइगर श्रॉफ पर हुआ हमला

सलमान खान इन दिनों खबरों में बने हैं. उन्हें लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकियां मिल रही हैं. वहीं एक्टर टाइगर श्रॉफ पर भी 18 अक्टूबर को हमला हुआ. इस हमले में टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बचे हैं. टाइगर के ड्राइवर घायल हो गए. वहीं एक फैन भी. दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हैं. टाइगर खुद अपने ड्राइवर को गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल लेकर गए थे.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली. उन्होंने कहा कि टाइगर को फोन करने समझाया था, लेकिन वो समझा नहीं. अब अच्छे से समझ गया होगा. सलमान के साथ जो भी काम करेगा उसके साथ ये ही होगा.

मालूम हो कि इससे पहले सलमान खान के घर पर फायरिंग हो चुकी है. वहीं फिल्म प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी के घर पर भी फायरिंग हुई थी. इन दोनों फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ही ली थी.