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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडIIFA Awards 2026 Winners List: रणवीर सिंह बेस्ट एक्टर तो अनीत पड्डा बनीं बेस्ट एक्ट्रेस, देखें विनर्स की पूरी लिस्ट

IIFA Awards 2026 Winners List: रणवीर सिंह बेस्ट एक्टर तो अनीत पड्डा बनीं बेस्ट एक्ट्रेस, देखें विनर्स की पूरी लिस्ट

IIFA अवॉर्ड्स 2026 की विनर्स लिस्ट आ चुकी है. धुरंधर ने टोटल 12 अवॉर्ड जीते. रणवीर बेस्ट एक्टर बने तो वहीं 'सैयारा' एक्ट्रेस अनीत पड्डा को बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 31 Oct 2026 02:11 PM (IST)
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IIFA अवॉर्ड्स 2026 के विजेताओं का ऐलान कर दिया गया है. 'धुरंधर' एक्टर रणवीर सिंह और 'सैयारा' एक्ट्रेस अनीत पड्डा ने इसमें बाजी मारी. वहीं फिल्मों की कैटिगरी की बात करें तो रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' का जलवा देखने को मिला. आइए विनर्स की पूरी लिस्ट पर एक नजर डालते हैं.

रणवीर बेस्ट एक्टर तो अनीत बनीं बेस्ट एक्ट्रेस'

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IIFA अवॉर्ड्स 2026 के विजेताओं का शुक्रवार को ऐलान किया गया. बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड रणवीर सिंह ने फिल्म धुरंधर के लिए जीता. जबकि अनीत पड्डा अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म सैयारा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीतने में कामयाब हुईं. जबकि हुमा कुरैशी ने फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवॉर्ड पर कब्जा जमाया. जबकि संजय दत्त ने धुरंधर के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड हासिल किया.

'धुरंधर' का रहा जलवा 

आईफा अवॉर्ड्स 2026 में धुरंधर का दबदबा रहा. इस फिल्म ने अपने नाम कुल 12 अवॉर्ड किए. रणवीर को बस्ट एक्टर अवॉर्ड मिलने के अलावा धुरंधर को बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड मिला. अक्षय खन्ना ने बेस्ट विलेन का अवॉर्ड जीता. जबकि डायरेक्टर आदित्य धर ने धुरंधर के लिए बेस्ट डायरेक्टर अवॉर्ड अपने नाम किया. फिल्म ने राइटिंग, म्यूजिक और टेक्निकल कैटिगरी में भी धूम मचाई.

IIFA अवॉर्ड्स 2026 विनर्स लिस्ट (पॉपुलर कैटिगरी)

बेस्ट फिल्म- धुरंधर

बेस्ट एक्ट्रेस (लीड रोल): अनीत पड्डा - सैयारा

बेस्ट एक्टर (लीड रोल): रणवीर सिंह - धुरंधर

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस: हुमा कुरेशी - जॉली एलएलबी 3

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर: संजय दत्त - धुरंधर

बेस्ट विलेन: अक्षय खन्ना - धुरंधर

बेस्ट प्लेबैक सिंगर (मेल): फहीम अब्दुल्ला - सैयारा

बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन: शाश्वत सचदेव - धुरंधर

बेस्ट स्टोरी (ओरिजिनल): आदित्य धर - धुरंधर

बेस्ट लिरिक्स: इरशाद कामिल - सैयारा

बेस्ट स्टोरी (एडॉप्टेड): बशारत पीर, सुमित रॉय और नीरज घायवान – होमबाउंड

बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म: 20th सेंचुरी स्टूडियोज (इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर), Jon Landau एन्ड जेम्स कैमरून – अवतार: फायर एंड एश

फीमेल डेब्यू: राशा थडानी - आज़ाद

मेल डेब्यू: अहान पांडे - सैयारा.

बेस्ट स्क्रीनप्ले: आदित्य धर – धुरंधर

बेस्ट डायलॉग: आदित्य धर – धुरंधर

बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर : ए.आर. रहमान- छावा

बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स/विजुअल इफेक्ट्स: असेंबलेंज एंटरटेनमेंट और रिडिफाइन- छावा

बेस्ट कोरियोग्राफी: बॉस्को लेस्ली मार्टिस – आवन जावन (वॉर 2)

बेस्ट साउंड मिक्सिंग: आलोक डे – छावा

IIFA डिजिटल अवॉर्ड्स 2026 पॉपुलर विनर्स

बेस्ट पिक्चर: बारामूला – B62 स्टूडियोज़, नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट सर्विसेज़ इंडिया LLP और जियो स्टूडियोज़

डायरेक्शन: करण तेजपाल – स्टोलन

लीड रोल (फीमेल): सान्या मल्होत्रा ​​– मिसेज

लीड रोल (मेल): अभिषेक बनर्जी – स्टोलन

बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ सपोर्टिंग रोल (मेल): राघव जुयाल – द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड

बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ सपोर्टिंग रोल (फीमेल): अन्या सिंह – द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड

सपोर्टिंग रोल (फीमेल): मोनिका पंवार – निशांची 2

सपोर्टिंग रोल (मेल): अविनाश तिवारी – द मेहता बॉयज़

बेस्ट स्टोरी (ओरिजिनल): आदित्य धर, मोनल ठक्कर और आदित्य सुहास जांभले – बारामूला.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 31 Oct 2026 01:46 PM (IST)
Tags :
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