IFFI 2025: 35 साल पहले संजय लीला भंसाली ने मनीषा कोइराला के लिए किया था ऊंचाई पर बर्डस का इंतजाम

Vidhu Vinod Chopra: इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जाने-माने फिल्ममेकर विधु विनोद चोपड़ा ने अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने अपनी मशहूर फिल्म  "1942 ए लव स्टोरी" से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया.

By : अमित भाटिया | Updated at : 22 Nov 2025 06:22 PM (IST)
इन दिनों फिल्मों की स्थिति सबके सामने है. लोग कहते हैं कि आजकल फिल्में नहीं बनतीं, बल्कि प्रोजेक्ट्स बनते हैं. गोवा में चल रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में सिनेमा पर चर्चा के दौरान जाने-माने फिल्ममेकर विधु विनोद चोपड़ा ने अपने सेशन में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि संजय दत्त उनसे अक्सर कहते हैं कि आप अकेले ऐसे फिल्ममेकर हैं जो आज भी पेपर और पेन से स्क्रिप्ट लिखते हैं, जबकि आजकल तो लगभग हर फिल्म सिर्फ प्रेजेंटेशन के जरिए बनाई जाती है.

विनोद चोपड़ा ने सुनाया किस्सा 
इसी बीच विधु विनोद चोपड़ा ने अपनी मशहूर फिल्म "1942 ए लव स्टोरी" से जुड़ा एक रोचक किस्सा भी सुनाया. इस फिल्म में संजय लीला भंसाली उनके असिस्टेंट थे. फिल्म का गाना 'प्यार हुआ चुपके से' काफी मशहूर हुआ था और गाने में मनीषा कोइराला नजर आ ही थी. लेकिन गाने की शूटिंग के दौरान उन्हें एक चुनौती का सामना करना पड़ा. यह गाना एक ऊंचाई पर शूट हो रहा था, और गाने के एक दृश्य के लिए पक्षियों की जरूरत थी. उस जगह पर पक्षी नहीं आते थे, जिससे शूटिंग मुश्किल हो रही थी.


IFFI 2025: 35 साल पहले संजय लीला भंसाली ने मनीषा कोइराला के लिए किया था ऊंचाई पर बर्डस का इंतजाम

तब भंसाली ने नायाब तरीका अपनाया सुबह-सुबह वहां ब्रेड क्रंब्स डाल दिए ताकि पक्षी आ जाएं. उनके इस छोटे लेकिन रचनात्मक प्रयास के चलते वह गाना सफलतापूर्वक शूट किया जा सका. इस छोटे से किस्से में साफ झलकता है कि हर चीज VFX या तकनीक से नहीं बनाई जा सकती. सिनेमा में मेहनत, लगन और शिद्दत होना बहुत जरूरी है.

मेहनत और जज्बा है सिनेमा की असली ताकत
विधु विनोद चोपड़ा के इस किस्से से यह भी पता चलता है कि इसी वजह से पुरानी फिल्में आज भी दर्शकों के दिलों में बसी रहती हैं, जबकि कई नई फिल्में कुछ ही दिनों में याद से उभर जाती हैं. यह छोटी कहानी आज के सिनेमा की बड़ी सच्चाई को बयां करती है, कि असली सिनेमा वही है जिसमें जुनून, मेहनत और जज्बा हो.

अमित भाटिया 15 साल से भी ज्यादा वक्त से मीडिया में काम कर रहे हैं. एबीपी न्यूज डिजिटल में एंटरटेनमेंट वीडियो को लीड करते हैं. बॉलीवुड के बड़े सितारों के साथ इंटरव्यू करते हैं. साथ ही फिल्मों के रिव्यू भी देते हैं. इनका शो बॉलीवुड किस्से भी काफी पॉपुलर है. टीवी में भी इनका एंटरटेनमेंट और प्रोग्रामिंग के शोज में लंबा अनुभव रहा है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद भारतीय विद्या भवन से जर्नलिज्म का कोर्स किया. साल 2007 में उन्होंने स्टार न्यूज से करियर की शुरुआत की थी. करीब 3 साल टीवी टुडे नेटवर्क में भी काम कर चुके हैं. पढ़ने और घूमने के शौकीन हैं. नए लोगों से मिलना जुलना, नई नई जगहें देखना पसंद है. सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. अपनी पोस्ट्स और वीडियो के जरिए लोगों से जुड़े रहते हैं.
Published at : 22 Nov 2025 06:22 PM (IST)
Sanjay Leela Bhansali Vidhu Vinod Chopra 1942 A Love Story
