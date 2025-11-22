इन दिनों फिल्मों की स्थिति सबके सामने है. लोग कहते हैं कि आजकल फिल्में नहीं बनतीं, बल्कि प्रोजेक्ट्स बनते हैं. गोवा में चल रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में सिनेमा पर चर्चा के दौरान जाने-माने फिल्ममेकर विधु विनोद चोपड़ा ने अपने सेशन में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि संजय दत्त उनसे अक्सर कहते हैं कि आप अकेले ऐसे फिल्ममेकर हैं जो आज भी पेपर और पेन से स्क्रिप्ट लिखते हैं, जबकि आजकल तो लगभग हर फिल्म सिर्फ प्रेजेंटेशन के जरिए बनाई जाती है.

विनोद चोपड़ा ने सुनाया किस्सा

इसी बीच विधु विनोद चोपड़ा ने अपनी मशहूर फिल्म "1942 ए लव स्टोरी" से जुड़ा एक रोचक किस्सा भी सुनाया. इस फिल्म में संजय लीला भंसाली उनके असिस्टेंट थे. फिल्म का गाना 'प्यार हुआ चुपके से' काफी मशहूर हुआ था और गाने में मनीषा कोइराला नजर आ ही थी. लेकिन गाने की शूटिंग के दौरान उन्हें एक चुनौती का सामना करना पड़ा. यह गाना एक ऊंचाई पर शूट हो रहा था, और गाने के एक दृश्य के लिए पक्षियों की जरूरत थी. उस जगह पर पक्षी नहीं आते थे, जिससे शूटिंग मुश्किल हो रही थी.





तब भंसाली ने नायाब तरीका अपनाया सुबह-सुबह वहां ब्रेड क्रंब्स डाल दिए ताकि पक्षी आ जाएं. उनके इस छोटे लेकिन रचनात्मक प्रयास के चलते वह गाना सफलतापूर्वक शूट किया जा सका. इस छोटे से किस्से में साफ झलकता है कि हर चीज VFX या तकनीक से नहीं बनाई जा सकती. सिनेमा में मेहनत, लगन और शिद्दत होना बहुत जरूरी है.