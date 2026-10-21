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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मुझ पर हमला हुआ तो सीधे मार ही देंगे', टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद राज बब्बर सिक्योरिटी को लेकर परेशान

'मुझ पर हमला हुआ तो सीधे मार ही देंगे', टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद राज बब्बर सिक्योरिटी को लेकर परेशान

अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बाद अभिनेता और कांग्रेस नेता राज बब्बर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता में हैं. उन्होंने कहा है कि उनके पास तो सिक्योरिटी भी नहीं है

Written By : राजेश यादव |  Updated at : 21 Oct 2026 02:21 PM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बाद बॉलीवुड में अफरा-तफरी का माहौल है. टाइगर पर हुई फायरिंग के बाद सलमान खान और उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. अक्षय कुमार के घर पर भी बुलेटप्रूफ कांच लग रहे हैं. वहीं टाइगर पर हमले  के बाद दिग्गज एक्टर और कांग्रेस नेता राज बब्बर ने अपनी सिक्योरिटी को लेकर चिंता जाहिर की है.

टाइगर को बताया अपने बेटे जैसा

टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की घटना के बाद राज बब्बर ने एबीपी न्यू से बातचीत करते हुए कहा, 'भगवान का शुक्र है कि टाइगर श्रॉफ की जिंदगी बचा ली. जैकी श्रॉफ मेरे भाई जैसे हैं और टाइगर श्रॉफ मेरे बेटे जैसा है.'

अपनी सुरक्षा को लेकर डरे राज बब्बर

राज ब्बबर ने टाइगर पर हुई गोलीबारी की घटना के बाद खुद की सिक्योरिटी को लेकर चिंता और डर जाहिर किया है. उन्होंने अपना डर जाहिर करते हुए कहा, 'मेरे ऊपर हमला हुआ तो मुझे मार ही दिया जाएगा, क्योंकि मेरे साथ तो सिक्योरिटी भी नहीं है.'

भाजपा पर साधा निशाना

राज बब्बर ने टाइगर पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है. वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा. राज बब्बर ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि भाजपा के शासन में गुंडागर्दी और ड्रग्स के कारोबार को बढ़ावा मिला है. वहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर राज ने कहा, 'उसे सरकार ने संरक्षण दे रखा है और उसे लेकर ऐसा कानून बनाया है कि वो साबरमती जेल से कहीं और नहीं जा सकता है.'

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी

टाइगर श्रॉफ की कार पर 18 अक्टूबर की शाम को मुंबई के जुहू में फायरिंग हुई थी, जहां वो एक फुटबॉल मैच खेलने के बाद कार में सवार होकर घर जा रहे थे. तभी बाइक सवार तीन युवकों में से दो ने उन पर फारिंग की. एक शूटर ने सात राउंड फायरिंग की और दूसरे की बंदूक जाम होने के कारण चल नहीं पाई. हमले में टाइगर को मामूली चोट आई. उनका ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया. तीनों शूटर्स के अलावा मामले से जुड़े और भी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है. हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली.

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Published at : 21 Oct 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
Tiger Shroff Raj Babbar Breaking News Abp News
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