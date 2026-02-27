सिंगर अरमान मलिक एबीपी न्यूज के इवेंट आईडिया ऑफ इंडिया समिट में पहुंचे. यहां उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि कैसे वो 9 साल की उम्र में ज़ी टीवी के रियलिटी शो 'सा रे गा मा पा लिल चैंप्स' में पहुंचे.

अरमान मलिक ने सेशन की शुरुआत 'बेसब्रियां' गाने से की.

रियलिटी शो नहीं करना चाहते थे अरमान मलिक

अरमान मलिक ने कहा, 'मैं शो में बिना मन के गया था. मेरी मां चाहती थीं कि मैं वहां जाऊं. उन्होंने शो में मेरी एंट्री करवा दी थी. मैं मलिक खानदान से ताल्लुक रखता हूं. मैं खुद की पहचान बनाना चाहता था. इसीलिए उस वक्त मैंने अपना सरनेम नहीं लगाया था. मैं चाहता था कि मुझे सिंगिंग से जज किया जाए. मैंने ऑडिशन क्लियर किए. मैं आठवें नंबर पर शो से बाहर हुआ था. उस वक्त मेरी मां ने कहा था कि तू देश का सबसे बड़ा सिंगर बनेगा. मेरी मां के कॉन्फिडेंस ने मुझे सिंगिंग में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया. तारे जमीन पर में मैंने बम बम बोले सबसे पहले प्ले बैक सिंगिग की. इसके बाद मैंने और ज्यादा काम किया.'

आगे उन्होंने कहा, 'मेरे दादा बहुत बड़े कंपोजर रहे हैं. उन्होंने मुझे सुनकर मेरे पापा को कहा था कि इसे कंपोजर मत बनाना, इसे सिंगर बनाना. हमारी फैमिली मैं बहुत कंपोजर हैं. इसमें सिंगिंग वाली बात है. इसको ज्यादा ट्रेनिंग मत कराना. प्लेबैक के लिए जितनी जरुरत होगी है उतनी करवाना.'

'सोनू निगम सर से हुआ इंस्पायर'

अरमान ने बताया, 'मुझे किशोर दा के गाने बहुत पसंद थे. पर सच में मैं जिनके गानों से इंस्पायर हुआ वो थे सोनू निगम सर. वो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हैं.'

अरमान ने अपने गानों को लेकर कहा, 'मैं अपने गानों को लेकर बहुत सिलेक्टिव हूं. '