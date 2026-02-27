हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of India 2026: सुनील शेट्टी ने नहीं देखी है बेटे अहान की फिल्म बॉर्डर 2, बोले- बाहर खड़े होकर साउंड सुना, 500 करोड़ का इंतजार

Ideas of India 2026: सुनील शेट्टी ने बताया कि उन्होंने बॉर्डर 2 का अभी तक एक भी फ्रेम नहीं देखा है. उन्होंने कसम खाई है कि जबतक फिल्म 500 करोड़ नहीं कमा लेते वो फिल्म नहीं देखेंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 27 Feb 2026 04:24 PM (IST)
सुनील शेट्टी ने एबीपी न्यूज के इवेंट आईडिया ऑफ इंडिया समिट में शिरकत की. यहां उन्होंने बेटे अहान के बारे में भी बात की. सुनील ने बताया कि उन्होंने अभी तक बेटे अहान की फिल्म बॉर्डर 2 नहीं देखी है. 

सुनील ने नहीं देखी बेटे अहान की बॉर्डर 2
अहान की फिल्म बॉर्डर 2 आई. पूरा परिवार प्रीमियर के लिए गया. लेकिन आप पूरे टाइम थिएटर के बाहर ही बैठे रहे. तो इस पर सुनील ने बताया, 'मैंने मन में फिल्म देखने से पहले ये सोच लिया था कि यार देशभक्ति की फिल्म है तो 500 करोड़ तो होनी चाहिए और मुझे लगता है कि फिल्म 500 के आसपास पहुंच गई हूं. मुझे लगता है कि पिता के प्यार में ऊपरवाला दे ही देगा और 500 के मार्क तक पहुंचा देगा. ये मेरा सिर्फ एक इमोशन था. मैंने अभी तक भी फिल्म का एक भी फ्रेम नहीं देखा है. बाहर जाकर खड़े होकर साउंड सुनता था कि अहान की डायलॉग डिलीवरी कैसी है. लेकिन देखी नहीं है.'

 
 
 
 
 
बता दें कि कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म बॉर्डर 2 ने दुनियाभर में 35 दिनों में 482.33 करोड़ की कमाई कर ली है. वहीं फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 360.24 करोड़ कमा लिए हैं.

सुनील शेट्टी ने अहान को क्या सीख दी?
सुनील शेट्टी ने बताया, 'मैंने अहान से कहा कि अच्छा इंसान बनकर निकलना. सबसे जरुरी है कि सच्चाई साथ टिके रहो. बाकी जर्नी परफेक्ट हो जाएगी. अपने प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा इज्जत देना क्योंकि वो सबसे ज्यादा लक्ष्मी वो लेकर आते हैं. तो हमेशा उनका साथ देना. कोई भी दिक्कत हो तो अपनी फीस के बारे में मत सोचना. लेकिन आप ये सुनिश्चित करें उस प्रोड्यूसर के लिए वो फिल्म डिलीवर करें.'

इसी इवेंट से सुनील शेट्टी का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें वो एक डब्बे से बिस्किट निकालकर खाते हैं. इसी के साथ वो हंसते हुए कहते हैं- इसका पेमेंट तो नहीं है न. इसके बाद वो बिस्किट खाते हुए निकल जाते हैं.

Published at : 27 Feb 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
Suniel Shetty Ahaan Shetty Border 2 Ideas Of India 2026
Embed widget