Ideas of India 2026: फिल्म फ्लॉप हो तो क्या करते हैं सुनील शेट्टी? बॉक्स ऑफिस नंबर पर भी किया रिएक्ट

Ideas of India 2026: फिल्म फ्लॉप हो तो क्या करते हैं सुनील शेट्टी? बॉक्स ऑफिस नंबर पर भी किया रिएक्ट

Ideas of India 2026: सुनील शेट्टी ने बताया कि वो फ्लॉप फिल्मों से कैसे डील करते हैं. साथ ही उन्होंने बॉक्स ऑफिस नंबर पर भी बात की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 27 Feb 2026 03:57 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर सुनील शेट्टी एबीपी न्यूज के आईडिया ऑफ इंडिया समिट में पहुंचे. यहां उन्होंने अपनी जर्नी और अपने काम को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने फ्लॉप फिल्मों से डील किया. साथ ही बॉक्स ऑफिस नंबर पर भी रिएक्ट किया.

फ्लॉप फिल्मों को लेकर सुनील शेट्टी ने किया रिएक्ट

उन्होंने कहा, 'मेरी एक फिल्म थी आरजू तो लगभग पूरी हो गई थी. लेकिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बीच की किसी बात की वजह से वो फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई. तो एक न्यूकमर के तौर पर मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था. लेकिन मुझे लगता है कि तब हम सोचते थे और अब लोग मजूबर करते हैं सोचने के लिए. तब कभी स्ट्रेस नहीं हुआ. मैं उसे एक्टिंग एकेडमी के तौर पर लिया और कहीं न कहीं मैं कुछ नया सीखा. लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है. आज के बच्चे डिप्रेशन जैसी बातें करते हैं. लेकिन मैंने इसे पॉजिटिवली लिया.'

आगे सुनील ने कहा, 'मैं कहीं न कहीं 120-130 फिल्में कर चुका हूं तो शायद उसमें से 50 परसेंट फ्लॉप भी होंगी, लेकिन कहीं न कहीं हमें खुद को तैयार करना पड़ता है. देखना पड़ता है कि फिल्में फ्लॉप क्यों हो रही हैं. क्या मैं लगातार एक जैसा कंटेंट दे रहा हूं. ऐसा क्या कर रहा हूं कि फिल्में चली नहीं. आप रोए, खुद को एक्सप्रेस किया. एक टाइम पीरियड होता है. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो महीनों तक ऐसी फीलिंग लेकर चलते हैं. लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं और उस पीरियड को कम करूं तो चीजें ठीक होती हैं. लेकिन मैंने अगर ये डिसाइड कर लिया कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपने पैरों पर खड़ा होंगा तो वो होता है.'

बॉक्स ऑफिस तो सिर्फ एक नंबर है- सुनील शेट्टी

आगे सुनील ने कहा, 'जैसा कि मैंने कहा 10 साल हो गए मैंने कोई ऐसी फिल्म दी ही नहीं. लेकिन अगर आज सुनील शेट्टी रेलिवेंट है तो वो माइंडसेट की वजह से है. मैं विश्वास करता हूं कि मेरे में बहुत कुछ है देने के लिए. बॉक्स ऑफिस नहीं. बॉक्स ऑफिस तो एक नंबर है. इंसानियत है जो एक सफर को खूबसूरत बनाता है. मैं अपने काम और लोगों के साथ सच रहा हूं.'

कॉमेडी रोल्स को लेकर सुनील शेट्टी ने कहा ये

सुनील शेट्टी ने हेराफेरी और कॉमेडी को लेकर बात की. सुनील ने कहा, 'जब बात कॉमेडी की आती है तो आपको अपनी आत्मा से करना होता है. क्योंकि लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है. मैं एक पोकर फेस एक्टर हूं. तो मेरे लिए एक अच्छा डायरेक्टर, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छे को-एक्टर्स का होना बहुत जरुरी है. तभी मैं कॉमेडी डिलीवर कर सकता हूं. साथ-साथ लोगों के स्टेट ऑफ माइंड का आपको नहीं पता होता है. मुझे लगता है कि ये सबसे मुश्किल परफॉर्मेंस अगर होगी वो हेराफेरा होगी. कॉमेडी करना. लोगों को हंसाना. लोगों को एंगेज रखना मुझे लगता है वो बहुत मुश्किल है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Suniel Shetty (@suniel.shetty)

धड़कन में आपका किरदार निगेविट था और आपको अवॉर्ड भी मिला था. इस सवाल पर सुनील ने कहा, 'मुझे लगता है कि डिबेटेबल है. अगर कोई लड़का किसी लड़की को 10 गुना ज्यादा प्यार करे तो वो कैसे निगेटिव हो सकता है. पता नहीं मुझे निगेटिव अवॉर्ड क्यों मिला. मैं इसे निगेटिव नहीं मानता. वो मेरी जिंदगी का पहला अवॉर्ड था. लोग कहते थे कि एक्टिंग आती नहीं तो मैंने बोला जो आ रहा है वो ले लो. बाकी मैं धड़कन में खुद हीरो ही मानता हूं.' 

बॉर्डर के कैरेक्टर ने किया सबसे ज्यादा इंसपायर- सुनील शेट्टी

आपको अपने कौनसे किरदार ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया. मुझे सबसे ज्यादा बॉर्डर के कैरेक्टर ने इंस्पायर किया. उस फिल्म को शूट करना बहुत मुश्किल था. 

ओटीटी प्लेटफॉर्म ने किया मौका

ओटीटी को लेकर सुनील शेट्टी ने बात की. उन्होंने कहा, 'मैं ओटीटी को एक मौके के तौर पर देख रहा हूं. वो कहीं न कहीं सिनेमा को ही फाइनेशियली सपोर्ट कर रहा है. एक और जरिया मिल गया है रेवेन्यू का. इसके साथ ही कितने नए और अच्छे एक्टर्स आ रहे हैं.'

मीम्स को लेकर सुनील ने कहा, 'मैं अपने मीम्स को देखकर काफी खुश होता हूं. मीम्स हमें जिंदा रखता है. मीम्स को आप पॉजिटिवली लोगो तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है. वो कहीं न कहीं आपकी फिल्मों को जिंदा रखता है.'

Published at : 27 Feb 2026 03:57 PM (IST)
