इब्राहिम अली खान संग फिल्म देखने पहुंचीं पलक तिवारी, साथ में नजर आईं सारा अली खान, देखें वीडियो
इब्राहिम अली खान हाल ही में अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड पलक तिवारी के साथ फिल्म देखने पहुंचे. इस दौरान कपल के साथ सारा अली खान भी नजर आईं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान अपने करियर से कहीं ज्यादा लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. इन दिनों उनका नाम श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी के साथ जोड़ा जा रहा है. कहा जा रहा है कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. अब डेटिंग की अफवाहों के बीच इब्राहिम अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड पलक के साथ मूवी डेट पर पहुंचे. इस दौरान कपल के साथ एक्ट्रेस सारा अली खान भी नजर आईं.
मीडिया से नहीं की बातचीत
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इब्राहिम अली खान को अपनी बहन सारा अली खान और रूमर्ड गर्लफ्रेंड पलक तिवारी के साथ जुहू के पीवीआर थिएटर के बाहर स्पॉट किया गया. हालांकि, इस दौरान उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की. वहीं, पलक पैपराजी को देखकर मुस्कुराती नजर आईं.
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कैसा है तीनों का लुक?
पलक के लुक की बात करें तो वो व्हाइट टैंक टॉप और ब्लू जींस पहनकर मूवी देखने पहुंची, जिस पर 'लकी' लिखा है. उन्होंने हाथ में एक जैकेट भी कैरी की हुई है. वहीं, इब्राहिम ने ब्लैक स्लीवलेस टी-शर्ट पहनी है, जिस पर रेड प्रिंट है. उनका लुक काफी सिंपल, लेकिन स्मार्ट कैज़ुअल दिख रहा है. इसके अलावा सारा अली खान ने व्हाइट कलर का आउटफिट पहना है, जो क्लासी वाइब दे रहा है.
'पति पत्नी और वो दो' को लेकर चर्चा में सारा अली खान
वर्क फ्रंट की बात करें तो सारा अली खान इन दिनों अपनी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' को लेकर चर्चा में हैं. इसमें आयुष्मान खुराना, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह जैसे एक्टर्स भी नजर आ रहे हैं. ये फिल्म 15 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. वहीं, पलक इन दिनों वेब सीरीज 'लुक्खे' को लेकर चर्चा में हैं. इसके जरिए उन्होंने OTT की दुनिया में कदम रखा है. ये सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
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Source: IOCL