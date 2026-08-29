नेपाल में कॉन्सर्ट करेंगे सिंगर विशाल मिश्रा, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे पैसा

नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने सैकड़ों जिंदगियां छीन ली और हजारों लोग लापता हो गए. नेपाल के साथ इस दुख की घड़ी में पूरा भारत कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है. बॉलीवुड सेलेब्स भी अपने पड़ोसी देश के लिए इस आफत में प्रार्थना कर रहे हैं और पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं. वहीं अब बॉलीवुड सिंगर विशाल मिश्रा ने नेपाल में एक कॉन्सर्ट करने का ऐलान किया है और बताया है कि इससे होने वाली कमाई वो बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगाएंगे.

नेपाल और असम में कॉन्सर्ट करेंगे विशाल मिश्रा

बता दें कि भारत के असम में हाल ही में बाढ़ से कई लोगों का जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया था. जबकि हाल ही में नेपाल में भी बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई. सिंगर विशाल मिश्रा ने नेपाल के साथ-साथ असम में भी लाइव कॉन्सर्ट करने का ऐलान किया है.

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सिंगर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर करते हुए लिखा, 'जो भी हो रहा है उसके लिए मेरा दिल बहुत भारी है. ऐसे में मैंने एक फैसला लिया है. मैं नेपाल में एक कॉन्सर्ट करूंगा और असम में भी एक कॉन्सर्ट करूंगा. इससे जो कमाई होगी उससे बाढ़ पीड़ितों की मदद की जाएगी.'

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जल्द ऐलान करेंगे विशाल मिश्रा

विशाल मिश्रा ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, 'मैं आपको वचन देता हूं. जल्द ही ऐलान करूंगा.' वहीं बॉलीवुड सिंगर ने पोस्ट को कैप्शन भी दिया है. विशाल मिश्रा ने कैप्शन में लिखा, 'मैं अपनी तरफ से जो कुछ भी कर सकता हूं, जरूर करूंगा, मजबूत बने रहिए. हर हर महादेव.'

626 मौत, 2500 लापता

नेपाल में बुधवार सुबह आई बाढ़ ने भीषण रूप ले लिया था. नेपाल में अब भी भूस्खलन से बनी 2 झीलों से खतरा बना हुआ है. इस बाढ़ में अब तक 626 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 2500 लोगों के लापता होने की पुष्टि हुई है.

कौन हैं विशाल मिश्रा?

34 वर्षीय विशाल मिश्रा हिंदी सिनेमा के एक उभरते हुए गायक और संगीतकार हैं. विशाल कभी इंडियन आइडल जैसे लोकप्रिय सिंगिंग शो में रिजेक्ट हो गए थे. उन्हें 'कैसे हुआ' गाने से असली पहचान मिली थी. वो 'राम आएंगे', 'पहले भी मैं', 'हमदम' और 'चल तेरे इश्क में' जैसे गाने दे चुके हैं.

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