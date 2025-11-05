'हम साथ साथ हैं' को पूरे हुए 26 साल, राजश्री ने शेयर की पुरानी यादें ताजा

एक समय था, जब सूरज बडजात्या सिर्फ फिल्में नहीं बनाते थे, बल्कि वे अपनी कहानियों से भारतीय संस्कृति का जश्न भी मनाते थे. उन्होंने हिंदी सिनेमा को ऐसी कई फिल्में दी हैं, जिन्हें दर्शक उसी उत्साह से आज भी देखते हैं, उन्हीं में से है फिल्म 'हम साथ-साथ हैं'.

5 नवंबर 1999 को रिलीज हुई इस फिल्म ने परिवार की जड़ों, रिश्तों की मिठास और साथ जीने की ताकत को बड़े पर्दे पर जीवंत किया. वहीं, इसने रिलीज के बाद उस साल ताबड़तोड़ कमाई भी की थी. इसी के साथ फिल्म ने मंगलवार को अपनी रिलीज के 26 साल पूरे कर लिए हैं.

राजश्री ने शेयर की पुरानी यादें

फिल्म के 26 साल पूरे होने पर राजश्री फिल्म्स ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर पुरानी यादों को फिर से ताजा किया है. उन्होंने फिल्म के सीन का मोंटाज वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' के 26 साल पूरे हो गए हैं. हर सीन हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी तो साथ निभाने में छिपी है. आपका पसंदीदा पारिवारिक पल कौन-सा है?"

राजश्री की ये पोस्ट देख फैंस फिर से पुरानी यादों में चले गए. वो कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा 'ऑल टाइम फेवरेट' तो वहीं दूसरे ने लिखा 'सच आ आइकॉनिक फिल्म'.

फिल्म के बारे में

बता दें, फिल्म को राजश्री के बैनर तले रिलीज किया था. इसका लेखन और निर्देशन सूरज बड़जात्या ने किया था. वहीं, फिल्म की स्टारकास्ट भी कमाल की थी. इसमें सलमान खान की मासूमियत, करिश्मा कपूर की चुलबुली अदा, सैफ अली खान का चार्म, तब्बू का अंदाज, सोनाली बेंद्रे की मुस्कान और मोहनीश बहल का मजबूत किरदार था. साथ ही नीलम, महेश ठाकुर, रीमा लागू और आलोक नाथ जैसे मंजे हुए कलाकारों ने किरदारों में जान फूंकी. फिल्म के संगीत, गाने और डायलॉग आज भी घर-घर में गूंजते हैं.

वहीं, फिल्म की शूटिंग का कुछ हिस्सा मुंबई के फिल्म सिटी में शूट किया गया था और कुछ राजस्थान के जोधपुर, मंडोर गार्डन, मेहरानगढ़ किला और जसवंत थड़ा जोधपुर में शूट हुआ था. वहीं, इसकी शूटिंग की शुरुआत साल 1998 में हुई थी.