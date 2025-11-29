ऋतिक रोशन ने मुंबई में खरीदे 10 ऑफिस, जानें- कितने करोड़ किए खर्च

रोशन परिवार इन दिनों मुंबई की प्रॉपर्टी मार्केट में लगातार खरीदारी कर रहा है. अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक, ऋतिक रोशन की दो फैमिली कंपनियों ने अंधेरी वेस्ट में 10 नए ऑफिस यूनिट्स खरीद लिए हैं. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, इन ऑफिस यूनिट्स की टोटल कीमत 28 करोड़ रुपये है. ये सभी यूनिट्स युरा बिज़नेस पार्क की तीसरी और चौथी मंज़िल पर स्थित हैं. यह डील 27 नवंबर 2025 को रजिस्टर की गई.

अलग-अलग कंपनियों के नाम पर लिए 10 यूनिट्स

रिपोर्ट के मुताबिक, दस्तावेज़ों में बताया गया है कि 10 यूनिट्स दो अलग-अलग कंपनियों के नाम पर लिए गए. एचआरएक्स डिजिटेक एलएलपी, जिसमें ऋतिक रोशन और उनके पिता राकेश रोशन पार्टनर हैं, ने 5 यूनिट्स खरीदे हैं. बाकी 5 यूनिट्स फिल्मकुंज बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर लिए गए हैं, जिसमें ऋतिक रोशन और उनकी मां पिंकी रोशन डायरेक्टर हैं.

दस्तावेज़ों के मुताबिक, इन 10 ऑफिस यूनिट्स का कुल RERA कार्पेट एरिया 6,968 वर्ग फीट है. हर यूनिट का साइज लगभग 769 से 852 स्क्वायर फीट के बीच है. यह खरीद भी तब हुई है जब कुछ दिन पहले ही रोशन परिवार ने एक और बड़ी डील की थी. 19 नवंबर 2025 को राकेश रोशन और उनकी पत्नी पिंकी रोशन ने अंधेरी में 5 कमर्शियल यूनिट्स 19.68 करोड़ रुपये में खरीदे थे.





ऋतिक रोशन की बहन ने भी खरीदे दों ऑफिस

कुछ ही दिन बाद, 24 नवंबर 2025 को ऋतिक रोशन की बहन सुनैना राकेश रोशन ने मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में दो ऑफिस खरीदे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुनैना रोशन ने इन दो ऑफिस को 6.42 करोड़ में खरीदा है. इस ऑफिस का कार्पेट एरिया 2,471 स्क्वायर फीट है और ये वैद्य वेस्ट वर्ल्ड वन एरोपोलिस नामक बिल्डिंग की आठवीं मंजिल पर स्थित है. सुनैना की खरीदी गई पहली संपत्ति की कीमत 3.16 करोड़ रुपए है. लगातार हो रही इन खरीदों से साफ है कि रोशन परिवार मुंबई में अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी तेजी से बढ़ा रहा है.

ऋतिक रोशन की आखिरी फिल्म

वर्क फ्रंट की बात करें तो ऋतिक रोशन आखिरी बार अयान मुखर्जी की एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘वॉर 2’ में नजर आए थे, जो अगस्त 2025 में रिलीज हुई थी. फिल्म में उनके साथ जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी भी थे.