हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडप्रियंका चोपड़ा की फिल्म 'द ब्लफ' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ऋतिक रोशन, एक्ट्रेस को कहा- ब्यूटीफुल

प्रियंका चोपड़ा की फिल्म 'द ब्लफ' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ऋतिक रोशन, एक्ट्रेस को कहा- ब्यूटीफुल

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी अपकमिंग हॉलीवुड फिल्म 'द ब्लफ' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी इस फिल्म को लेकर ऋतिक रोशन भी काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Feb 2026 10:39 AM (IST)
Preferred Sources
प्रियंका चोपड़ा अब दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बन चुकी हैं. इन दिनों प्रियंका अपनी अपकमिंग फिल्म ‘द ब्लफ’ को लेकर सुर्खियों में हैं. जो जल्द ही प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है. उनकी इस फिल्म का फैंस के साथ-साथ एक्टर ऋतिक रोशन को भी बेसब्री से इंतजार है.

प्रियंका चोपड़ा ने शेयर किया पोस्ट
दरअसल, हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने ‘द ब्लफ’ के प्रैस टूर की कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की. तस्वीरों में प्रियंका चोपड़ा ब्राउन आउटफिट और ब्लैक हेडगियर में अलग-अलग पोज़ देती नजर आईं. एक तस्वीर में उन्होंने मज़ेदार अंदाज में भी पोज दिया. उन्होंने फिल्म की कास्ट के साथ भी तस्वीरें शेयर कीं. इसमें वह ब्लू सैटिन टॉप, ग्रीन स्कर्ट और पाइरेट जैसी हेडगियर पहने नजर आईं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Priyanka (@priyankachopra)

फिल्म 'द ब्लफ' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ऋतिक रोशन
पोस्ट शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा, 'प्रैस टूर दिन दो. सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने आकर हमारा समर्थन किया ‘द ब्लफ.’ पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए ऋतिक रोशन ने लिखा, 'ब्यूटीफुल, इसे देखने का इंतज़ार नहीं कर सकता.' एक फैन ने कमेंट किया, 'हर एंगल से खूबसूरत.'  ऋतिक और प्रियंका अक्सर एक-दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं. पिछले साल, अमेरिका टूर के दौरान ऋतिक और उनकी गर्लफ्रेंड-सबा आज़ाद, प्रियंका और उनके पति-सिंगर निक जोनास से मिले थे.


प्रियंका चोपड़ा की फिल्म 'द ब्लफ' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ऋतिक रोशन, एक्ट्रेस को कहा- ब्यूटीफुल

प्रियंका और ऋतिक की फिल्में
बता दें, प्रियंका ने ऋतिक के साथ लोकप्रिय सुपरहीरो फ्रैंचाइज़ी कृष में काम किया है. उन्होंने कृष (2006) और कृष 3 (2013) में ऋतिक के किरदार की प्रेमिका का रोल निभाया था. ये दोनों फिल्में राकेश रोशन के निर्देशन और उनके बैनर फिल्मक्राफ्ट प्रोडक्शंस के तहत बनी थीं. इसके अलावा, उन्होंने करण मल्होत्रा की 2012 की फिल्म अग्निपथ में भी ऋतिक के साथ काम किया, जिसे करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया था.

द ब्लफ के बारे में
‘द ब्लफ’ को फ्रैंक ई फ्लावर्स ने लिखा और डायरेक्ट किया है. यह फिल्म 25 फरवरी से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी. कहानी एक पूर्व पाइरेट (प्रियंका चोपड़ा) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने हिंसक अतीत को छोड़कर अपने परिवार की सुरक्षा करना चाहती है.

फिल्म की स्टार कास्ट में कार्ल अर्बन, सफिया ओकली-ग्रीन, टेमुएरा मॉरिसन, इस्माइल क्रूज़ कॉर्डोवा, जैक मॉरिस और डेविड फील्ड शामिल हैं. इसे फिल्ममेकर जोड़ी एंथनी रूसो और जो रूसो, और एंजेला रूसो-ओट्सॉट ने अपने बैनर AGBO के तहत प्रोड्यूस किया है.

और पढ़ें
Published at : 22 Feb 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
Priyanka Chopra HRITHIK ROSHAN The Bluff
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा की फिल्म 'द ब्लफ' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ऋतिक रोशन, एक्ट्रेस को कहा- ब्यूटीफुल
प्रियंका चोपड़ा की फिल्म 'द ब्लफ' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ऋतिक रोशन, एक्ट्रेस को कहा- ब्यूटीफुल
बॉलीवुड
'टिंकू जिया' गाने पर दादी ने ऐसे लगाए ठुमके, वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल
'टिंकू जिया' गाने पर दादी ने ऐसे लगाए ठुमके, वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की वजह से राजपाल यादव फंसे मुश्किल में! जानें क्यों चिढ़ गए थे लोन देने वाले माधव अग्रवाल
अमिताभ बच्चन की वजह से राजपाल यादव फंसे मुश्किल में! जानें क्यों चिढ़ गए थे लोन देने वाले माधव अग्रवाल
बॉलीवुड
सलीम खान को देखने लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे शाहरुख खान, देर रात स्पॉट हुई कार
सलीम खान को देखने लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे शाहरुख खान, देर रात स्पॉट हुई कार
Advertisement

वीडियोज

Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: शर्टलेस पर कांग्रेस की 'ब्रेनलेस' दलील |BJP Protest Vs Congress Protest
America: ईरान से जंग..फंस गए रे ट्रंप ! | Iran Violence | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: फिर बिगड़ी शरद पवार की तबीयत, कमजोरी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती
महाराष्ट्र: फिर बिगड़ी शरद पवार की तबीयत, कमजोरी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
बॉलीवुड
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
स्पोर्ट्स
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूटिलिटी
क्या पासपोर्ट में भी चेंज होता है एड्रेस? जान लें स्मार्ट और आसान तरीका
क्या पासपोर्ट में भी चेंज होता है एड्रेस? जान लें स्मार्ट और आसान तरीका
ट्रेंडिंग
'केवल आंख वालों को दिखेगा' रंगीन 5 के बीच छिपा है एक S, क्या 10 सेकंड में ढूंढ पाएंगे आप?
'केवल आंख वालों को दिखेगा' रंगीन 5 के बीच छिपा है एक S, क्या 10 सेकंड में ढूंढ पाएंगे आप?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget