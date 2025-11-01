ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद आज 35 साल की हो गई हैं. जन्मदिन के खास मौके पर हृ‍त‍िक ने उनके लिए दिल छू लेने वाला बर्थडे विश पोस्ट किया. पोस्ट में कुछ अनदेखी तस्वीरें भी थीं, जिसने फैंस को बेहद खुश कर दिया.

ऋतिक रोशन ने सबा आजाद को जन्मदिन पर किया रोमांटिक विश

बॉलीवुड एक्ट्रेस सबा आजाद और ऋतिक रोशन 4 साल से रिलेशनशिप में है. आज, 1 नवंबर को सबा आजाद के बर्थडे के खास मौके पर ऋतिक रोशन ने उन्हें दिल छू लेने वाला बर्थडे विश किया है. उ

न्होंने रोमांटिक अंदाज में अपने गर्लफ्रेंड सबा के लिए प्यार भरा नोट लिखा, 'मैं जो भी चाहूं, जो भी सपने देखूं या जो भी करूं, तुम्हारा अच्छा साथी बनना मेरे लिए सबसे खास बात है. जन्मदिन मुबारक हो, मेरी जान.'

फैंस ने उनके इस प्यार भरे पोस्ट पर बहुत सारी शुभकामनाएं दीं और दोनों के बॉन्डिंग को भी खुद पसंद कर रहे हैं.

कौन हैं सबा आजाद?

सबा आजाद एक्ट्रेस, थिएटर डायरेक्टर और सिंगर हैं. हाल ही में सबा आजाद को फिल्म 'सॉन्ग ऑफ पैराडाइज' में देखा गया था. ऋतिक रोशन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 2000 में सुजैन खान से उनकी शादी हुई. सुजैन और ऋतिक दो बेटों के माता-पिता बने. मगर, साल 2014 में ऋतिक और सुजैन का तलाक हो गया.

ऋतिक रोशन वर्क फ्रेंट

ऋतिक रोशन की वर्क फ्रेंट की बात करें तो हाल ही में उन्हें 'वॉर 2' में देखा गया था. और अब ऐसी खबरें भी हैं कि वो अपनी मोस्ट एक्साइटिंग सुपरहीरो फिल्म 'कृष 4' की भी शूटिंग जल्द स्टार्ट करेंगे. इस फिल्म में ऋतिक रोशन का सुपरहीरो वाला स्वैग देखने को मिलेगा वो भी हॉलीवुड लेवल का.