बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर संजय खान आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर उनके एक्स दामाद और सुजैन खान के एक्स हसबैंड ऋतिक रोशन ने खास अंदाज में विश किया है. ऋतिक ने सोशल मीडिया पर संजय खान और उनकी फैमिली के साथ अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. खास बात ये है कि सुजैन से तलाक के बाद भी ऋतिक ने अपने एक्स ससुर को 'डैड' कहते हुए जन्मदिन की बधाई दी है.

ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर संजय खान और उनकी फैमिली के साथ ढेरों फोटोज शेयर की हैं. इनमें सुजैन की मां जरीन खान भी नजर आ रही हैं. इनके साथ एक्टर ने कैप्शन में संजय खान के लिए लिखा- आज आपके जन्मदिन पर डैड, मैं आपको थैंक्यू कहना चाहता हूं कि आप हमेशा मेरी जिंदगी में इतने प्यारे और मार्गदर्शक रहे हैं. मुझे हमेशा मेरी हैसियत से कहीं ज्यादा खास महसूस कराने के लिए थैंक्यू.

'मुझे बिना किसी शर्त के प्यार...'

ऋतिक रोशन अपने एक्स ससुर संजय खान के लिए आगे लिखते हैं- 'जितनी भी जगहें मैंने देखी हैं, उनमें से एक ही जगह थी जहां मुझे बिना किसी शर्त के प्यार मिला, वो थी आपके और मां के साथ. मुझे आज भी वो पहले शब्द याद हैं जो आपने मुझसे पहली बार मिलते ही कहे थे कि तुम्हारा नाम H से शुरू होता है. इसका मतलब है कि तुम महान ऊंचाइयों को छूने के लिए बने हो, मेरे बेटे! मैंने इस बात पर यकीन किया, डैड. मैंने इस बात पर यकीन किया क्योंकि ये आपने कहा था.'







संजय खान के इस 'मंत्र' को आज भी मानते हैं ऋतिक

एक्टर आगे लिखते हैं- 'एक और अनमोल बात जो मुझे याद है, वो ये है कि एक्टिंग के शुरुआती दिनों में, मैं एक शूटिंग को लेकर घबराया हुआ था और आपने मेरी तरफ देखकर कहा कि हर शॉट से पहले, जब ताली तुम्हारे चेहरे को ढक लेती है, तो खुद को समेट लो, मुस्कुराओ और धीरे से कहो जादुई समय और फिर सब कुछ भूल जाओ! ये बात मेरे दिल में बस गई डैड, और मैं इसे आज भी फॉलो करता हूं. ये जादू की तरह काम करती है, हर बार.'

संजय खान के बर्थडे पर ऋतिक को याद आईं जरीन खान

ऋतिक रोशन आखिर में कहते हैं- 'आप भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल रहे हैं. इंटरनेट के आने से बहुत पहले ही आपने टीपू सुल्तान जैसा रिसर्च पर बेस्ड ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाया, जिससे रिसर्च करना आसान हो गया. आपने ओटीटी के आने से बहुत पहले ही भारतीय टेलीविजन के लिए हाई स्टैंडर्ड स्थापित कर दिए और ये शो आज भी हममें से कई लोगों का पसंदीदा बना हुआ है. सचमुच, पापा, आपको कोई नहीं रोक सकता. आपने तो मौत को भी मात दी और आगे बढ़ते रहे. आगे भी सौ साल तक आप हमारे गाइड बने रहें! हम आपसे बहुत प्यार करते हैं. हैप्पी बर्थडे डैड. मम्मी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको बहुत याद करते हैं.'