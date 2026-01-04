हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सौ साल हमारे गाइड बने रहे... ऋतिक रोशन ने एक्स ससुर को विश किया बर्थडे, तस्वीरें शेयर कर कहा- 'थैंक्यू डैड'

'सौ साल हमारे गाइड बने रहे... ऋतिक रोशन ने एक्स ससुर को विश किया बर्थडे, तस्वीरें शेयर कर कहा- 'थैंक्यू डैड'

Hrithik Roshan Wishes Happy Birthday To Sanjay Khan: ऋतिक रोशन ने अपने एक्स ससुर संजय खान के बर्थडे पर उनके लिए लंबा नोट लिखा है. एक्टर ने कई तस्वीरें शेयर करते हुए संजय की लंबी उम्र के लिए दुआ की है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 04 Jan 2026 07:41 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर संजय खान आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर उनके एक्स दामाद और सुजैन खान के एक्स हसबैंड ऋतिक रोशन ने खास अंदाज में विश किया है. ऋतिक ने सोशल मीडिया पर संजय खान और उनकी फैमिली के साथ अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. खास बात ये है कि सुजैन से तलाक के बाद भी ऋतिक ने अपने एक्स ससुर को 'डैड' कहते हुए जन्मदिन की बधाई दी है.

ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर संजय खान और उनकी फैमिली के साथ ढेरों फोटोज शेयर की हैं. इनमें सुजैन की मां जरीन खान भी नजर आ रही हैं. इनके साथ एक्टर ने कैप्शन में संजय खान के लिए लिखा- आज आपके जन्मदिन पर डैड, मैं आपको थैंक्यू कहना चाहता हूं कि आप हमेशा मेरी जिंदगी में इतने प्यारे और मार्गदर्शक रहे हैं. मुझे हमेशा मेरी हैसियत से कहीं ज्यादा खास महसूस कराने के लिए थैंक्यू.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hrithik Roshan (@hrithikroshan)


'मुझे बिना किसी शर्त के प्यार...'
ऋतिक रोशन अपने एक्स ससुर संजय खान के लिए आगे लिखते हैं- 'जितनी भी जगहें मैंने देखी हैं, उनमें से एक ही जगह थी जहां मुझे बिना किसी शर्त के प्यार मिला, वो थी आपके और मां के साथ. मुझे आज भी वो पहले शब्द याद हैं जो आपने मुझसे पहली बार मिलते ही कहे थे कि तुम्हारा नाम H से शुरू होता है. इसका मतलब है कि तुम महान ऊंचाइयों को छूने के लिए बने हो, मेरे बेटे! मैंने इस बात पर यकीन किया, डैड. मैंने इस बात पर यकीन किया क्योंकि ये आपने कहा था.'

सौ साल हमारे गाइड बने रहे... ऋतिक रोशन ने एक्स ससुर को विश किया बर्थडे, तस्वीरें शेयर कर कहा- 'थैंक्यू डैड

संजय खान के इस 'मंत्र' को आज भी मानते हैं ऋतिक
एक्टर आगे लिखते हैं- 'एक और अनमोल बात जो मुझे याद है, वो ये है कि एक्टिंग के शुरुआती दिनों में, मैं एक शूटिंग को लेकर घबराया हुआ था और आपने मेरी तरफ देखकर कहा कि हर शॉट से पहले, जब ताली तुम्हारे चेहरे को ढक लेती है, तो खुद को समेट लो, मुस्कुराओ और धीरे से कहो जादुई समय और फिर सब कुछ भूल जाओ! ये बात मेरे दिल में बस गई डैड, और मैं इसे आज भी फॉलो करता हूं. ये जादू की तरह काम करती है, हर बार.'

सौ साल हमारे गाइड बने रहे... ऋतिक रोशन ने एक्स ससुर को विश किया बर्थडे, तस्वीरें शेयर कर कहा- 'थैंक्यू डैड

संजय खान के बर्थडे पर ऋतिक को याद आईं जरीन खान
ऋतिक रोशन आखिर में कहते हैं- 'आप भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल रहे हैं. इंटरनेट के आने से बहुत पहले ही आपने टीपू सुल्तान जैसा रिसर्च पर बेस्ड ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाया, जिससे रिसर्च करना आसान हो गया. आपने ओटीटी के आने से बहुत पहले ही भारतीय टेलीविजन के लिए हाई स्टैंडर्ड स्थापित कर दिए और ये शो आज भी हममें से कई लोगों का पसंदीदा बना हुआ है. सचमुच, पापा, आपको कोई नहीं रोक सकता. आपने तो मौत को भी मात दी और आगे बढ़ते रहे. आगे भी सौ साल तक आप हमारे गाइड बने रहें! हम आपसे बहुत प्यार करते हैं. हैप्पी बर्थडे डैड. मम्मी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको बहुत याद करते हैं.'

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 04 Jan 2026 07:33 PM (IST)
Tags :
Sussane Khan Sanjay Khan HRITHIK ROSHAN Sanjay Khan Birthday
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'एक दाढ़ी-टोपी वाला जिहादी और दूसरा कोट-पेंट वाला, दोनों का एक ही सपना', बांग्लादेश में हिंसा पर बरसीं तसलीमा नसरीन  
'एक दाढ़ी-टोपी वाला जिहादी और दूसरा कोट-पेंट वाला, दोनों का एक ही सपना', बांग्लादेश हिंसा पर बरसीं तसलीमा नसरीन  
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
AUS vs ENG 5th Test: 138 साल बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने किया ऐसा, सिडनी टेस्ट की पिच देखकर भड़के स्टीव स्मिथ
138 साल बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने किया ऐसा, सिडनी टेस्ट की पिच देखकर भड़के स्टीव स्मिथ
विश्व
‘जिसकी लाठी, उसकी भैंस’, वेनेजुएला पर अमेरिकी एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
वेनेजुएला पर अमेरिकी एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
Advertisement

वीडियोज

Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी Film, Industry छोड़ने से पहले अंतिम दहाड़
BMC Election 2026: BMC का घमासान, फिर हिंदू मुसलमान? | Congress | BJP | Maharashtra Politics
Anupamaa: 🤔Bharti-Varun के आने से चॉल में आई खुशियां, वही दोस्त Rajni ने दिखाया अपना रंग #sbs
BMC Election 2026: BMC चुनाव को लेकर सभी पार्टियों का अपना-अपना दांव | Congress
BMC Election 2026: कांग्रेस प्रवक्ता ने ऐसा क्या कहा कि भड़क गए Pradeep Bhandari | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'एक दाढ़ी-टोपी वाला जिहादी और दूसरा कोट-पेंट वाला, दोनों का एक ही सपना', बांग्लादेश में हिंसा पर बरसीं तसलीमा नसरीन  
'एक दाढ़ी-टोपी वाला जिहादी और दूसरा कोट-पेंट वाला, दोनों का एक ही सपना', बांग्लादेश हिंसा पर बरसीं तसलीमा नसरीन  
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
AUS vs ENG 5th Test: 138 साल बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने किया ऐसा, सिडनी टेस्ट की पिच देखकर भड़के स्टीव स्मिथ
138 साल बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने किया ऐसा, सिडनी टेस्ट की पिच देखकर भड़के स्टीव स्मिथ
विश्व
‘जिसकी लाठी, उसकी भैंस’, वेनेजुएला पर अमेरिकी एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
वेनेजुएला पर अमेरिकी एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
कोई चोरी छुपे चला रहा अफेयर, किसी का रिश्ता है जग जाहिर... जानें किसे डेट कर रहीं ये 7 बॉलीवुड हसीनाएं
कोई चोरी छुपे चला रहा अफेयर, किसी का रिश्ता है जग जाहिर! जानें किसे डेट कर रहीं बॉलीवुड हसीनाएं
विश्व
कम्युनिस्ट पिता ने किया था US के बिजनेसमैन को किडनैप, भाई मादुरो का करीबी... कौन हैं डेल्सी रोड्रिगेज, जिन्हें सौंपी गई वेनेजुएला की पावर?
पिता ने किया था US बिजनेसमैन को किडनैप, कौन हैं रोड्रिगेज, जिन्हें सौंपी गई वेनेजुएला की सत्ता?
यूटिलिटी
फोन में दिख रहे हैं ये साइन तो समझ लो कहीं और से हो रहा कंट्रोल, जानें हैकिंग से बचने के टिप्स
फोन में दिख रहे हैं ये साइन तो समझ लो कहीं और से हो रहा कंट्रोल, जानें हैकिंग से बचने के टिप्स
शिक्षा
12वीं के बाद कैसे बन सकते हैं पायलट, पढ़ाई से लेकर ट्रेनिंग में कितना आता है खर्चा?
12वीं के बाद कैसे बन सकते हैं पायलट, पढ़ाई से लेकर ट्रेनिंग में कितना आता है खर्चा?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget