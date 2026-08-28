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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडऋतिक रोशन के बेटे रेहान ने म्यूजिक की दुनिया में रखा कदम, फैमिली ने बढ़ाया हौसला

ऋतिक रोशन के बेटे रेहान ने म्यूजिक की दुनिया में रखा कदम, फैमिली ने बढ़ाया हौसला

ऋतिक रोशन के बेटे रेहान रोशन ने 'दिस हेवनली प्लेस' के साथ बतौर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट डेब्यू किया है. उनका ये गाना रिलीज हो चुका है. रेहान की फैमिली ने इस खास मौके पर उन्हें बधाई दी और हौसला बढ़ाया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 28 Aug 2026 02:50 PM (IST)
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ऋतिक रोशन के बेटे रेहान रोशन ने म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा है. रेहान ने अपने पहले सिंगल 'दिस हेवनली प्लेस' के साथ बतौर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट डेब्यू किया है. उनका ये गाना अब रिलीज हो चुका है. इस गाने में रेहान ने सिंगर, सॉन्ग राइटर और गिटारिस्ट की जिम्मेदारी निभाई है. गाने को सूडान ने प्रोड्यूस किया है, जबकि अंकुर तिवारी ने आर्टिस्ट्स एंड रिपर्टोइर का काम संभाला है.

रेहान ने म्यूजिक की दुनिया में रखा कदम
रेहान के डेब्यू म्यूजिक वीडियो को काफी सिंपल रखा गया है. ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो में वो गिटार बजाते हुए अंग्रेजी में गाना गाते नजर आ रहे हैं. इस दौरान पूरा फोकस उनकी आवाज और म्यूजिक पर है. रेहान के इस डेब्यू पर उनके परिवार ने भी खूब प्यार लुटाया. ऋतिक रोशन ने गाने का वीडियो शेयर करते हुए बेटे पर भरोसा जताया और लिखा, 'तुम्हारे अंदर जन्म से ही एक खास समझ है रे. मुझे उस पर पूरा भरोसा है. यही भरोसा मुझे निडर बनाता है.'

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मां सुजैन खान ने जताई खुशी
रेहान की मां सुजैन खान ने भी बेटे के इस खास पल को सेलिब्रेट किया. उन्होंने रेहान के लिए अपना प्यार जाहिर करते हुए लिखा, 'बहुत ज्यादा भावुक हूं, तुमसे जितना प्यार करूं, उतना कम है.'

वहीं, ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस-सिंगर सबा आजाद ने भी रेहान को गाने के रिलीज पर बधाई दी. उन्होंने लिखा, 'बहुत-बहुत खूबसूरत रे. मुझे तुम पर बहुत गर्व है.'

रेहान के दादा और फिल्ममेकर राकेश रोशन ने भी कमेंट के जरिए अपने पोते का हौसला बढ़ाया. उन्होंने लिखा, 'रे, मुझे तुम पर बहुत गर्व है. ऐसे ही आगे बढ़ते रहो.'

ऋतिक रोशन के बेटे रेहान ने म्यूजिक की दुनिया में रखा कदम, फैमिली ने बढ़ाया हौसला

रोशन परिवार का म्यूजिक से काफी पुराना रिश्ता रहा है. रेहान के परदादा रोशन हिंदी सिनेमा के मशहूर म्यूजिक कंपोजर थे. वहीं, उनके दादा के भाई राजेश रोशन भी जाने-माने संगीतकार हैं, जिन्होंने कई हिट फिल्मों में म्यूजिक दिया है. इनमें ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म 'कहो ना... प्यार है' भी शामिल है. अब रेहान भी सिंगर-सॉन्ग राइटर और गिटारिस्ट के तौर पर म्यूजिक की दुनिया में अपना अलग सफर शुरू कर रहे हैं.

ऋतिक रोशन का वर्क फ्रंट
वहीं, ऋतिक रोशन को आखिरी बार बड़े पर्दे पर अयान मुखर्जी की 'वॉर 2' में देखा गया था. वो रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म 'जेलर 2' में कैमियो करते नजर आएंगे.

इस साल की शुरुआत में प्राइम वीडियो के स्लेट अनाउंसमेंट के दौरान ऋतिक रोशन ने ये भी बताया था कि वो अब प्रोड्यूसर के तौर पर भी इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं. अपने प्रोडक्शन हाउस HRX Films के जरिए ऋतिक कॉमेडी फिल्म 'मेस' और अमेजन प्राइम वीडियो की अपकमिंग वेब सीरीज 'स्टॉर्म' को प्रोड्यूस कर रहे हैं. दोनों प्रोजेक्ट्स को वो अपने कजिन ईशान रोशन के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं.

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Published at : 28 Aug 2026 02:50 PM (IST)
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HRITHIK ROSHAN
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