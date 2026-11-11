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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ऐसे ही चमकती रहो...', ऋतिक रोशन ने कजिन पश्मीना पर लुटाया प्यार, बर्थडे पर लिखा इमोशनल नोट

'ऐसे ही चमकती रहो...', ऋतिक रोशन ने कजिन पश्मीना पर लुटाया प्यार, बर्थडे पर लिखा इमोशनल नोट

ऋतिक रोशन ने अपनी कजिन और एक्ट्रेस पश्मीना रोशन के जन्मदिन पर खास अंदाज में प्यार लुटाया है. उन्होंने अनदेखी तस्वीरें शेयर कर एक इमोशनल नोट भी लिखा.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 11 Nov 2026 11:14 AM (IST)
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फिल्म 'इश्क विश्क रिबाउंड' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली एक्ट्रेस पश्मीना रोशन 31 साल की हो गई हैं. उन्होंने 10 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर उनके कजिन और एक्टर ऋतिक रोशन ने बेहद खास अंदाज में उन्हें जन्मदिन की बधाई दी. इसके साथ ही उन्होंने पश्मीना पर खूब प्यार भी लुटाया.

ऋतिक रोशन ने शेयर की कजिन पश्मीना की तस्वीरें

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ऋतिक रोशन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पश्मीना की कुछ अनदेखी और खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में कहीं पश्मीना अपने कजिन ऋतिक के साथ नजर आ रही हैं, तो कहीं दोस्तों और परिवार के साथ मस्ती करती दिख रही हैं. एक तस्वीर में ऋतिक की गर्लफ्रेंड सबा आजाद भी दिखाई दे रही हैं. इन तस्वीरों के साथ ऋतिक ने पश्मीना के लिए एक प्यारा और इमोशनल नोट भी लिखा है.

ऋतिक रोशन ने पश्मीना के लिए लिखा खास नोट

ऋतिक रोशन ने अपनी पोस्ट में पश्मीना को परिवार की जान और सबसे प्यारी रोशनी बताते हुए लिखा, 'हमारे परिवार की जान और प्यार, हमारी सबसे प्यारी रोशनी के नाम... आज हम तुम्हारे खूबसूरत अंदाज, तुम्हारी बेफिक्र मुस्कान और उस खास चमक का जश्न मना रहे हैं, जो हर मौके को और भी यादगार बना देती है. सच कहूं तो क्या हमारी जिंदगी के ऐसे कोई सबसे खुशनुमा पल रहे हैं, जिनमें तुम शामिल न रही हो?'

'तुम दिल की बेहद साफ हो...'

उन्होंने आगे लिखा, 'मेरी प्यारी पाश, तुम दिल की बेहद साफ हो. तुम्हारा दिल ऐसा है, जिसे हमेशा संभालकर रखने का मन करता है और तुम्हारा जिंदादिल अंदाज हमेशा मुझे प्रेरित करता है. अपने अंदर की इस खूबसूरत चमक को कभी कम मत होने देना. यूं ही चमकती रहो, हमें हैरान करती रहो और हमेशा अपने असली अंदाज में रहो.'

 
 
 
 
 
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उन्होंने लिखा, 'आगे बढ़ती रहो, हमारे परिवार की नन्ही जीनियस! हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, जितना शायद तुम सोच भी नहीं सकतीं. जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, खूबसूरत लड़की.' ऋतिक की इस पोस्ट पर फैंस भी खूब प्यार लुटा रहे हैं और पश्मीना को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. 

कौन हैं पश्मीना रोशन?

बता दें कि पश्मीना रोशन बॉलीवुड की उभरती हुई एक्ट्रेस हैं. उन्होंने साल 2024 में रोहित सराफ की फिल्म 'इश्क विश्क रिबाउंड' से बॉलीवुड में डेब्यू किया है. वो बॉलीवुड के दिग्गज संगीतकार राजेश रोशन और कंचन रोशन की बेटी हैं. उन्होंने मुंबई के मशहूर 'जेफ गोल्डबर्ग स्टूडियो' से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है. इसके अलावा, वो क्लासिकल डांस में भी माहिर हैं. उन्होंने कोरियोग्राफर सरोज खान से कथक और भरतनाट्यम सीखा है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 11 Nov 2026 11:14 AM (IST)
Tags :
HRITHIK ROSHAN
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