ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ का फिटनेस सीक्रेट, 50 की उम्र में भी दिखता है 20 साल वाला ग्लो
Sussanne Khan Fitness Secret: बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ ने हाल ही में एक्सरसाइज करते हुए एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वो जिम पसीने बहाते नजर आ रही हैं.
बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ और इंटीरियर डिजाइनर सुजैन खान अपनी एक्टीविटी को लेकर आए दिन ही सुर्खियां बटोरती हैं. कभी वे पार्टी करते देखी जाती हैं तो कुछ पोस्ट में अपने बच्चों के साथ ट्रैवलिंग करते हुए नजर आती हैं.
सुजैन खान के वर्कआउट टिप्स
इन दिनों सुजैन अपनी फिटनेस के जरिए लोगों का अटेंशन ले रही हैं. हाल ही में सुजैन ने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें वर्कआउट करते दिख रही हैं. उनका ये वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है और तमाम फैंस भी उनके परफेक्ट फिगर को लेकर कमेंट्स किए हैं.
सुजैन खान का फिटनेस मंत्र
2 बच्चों की मां सुजैन खान 50 साल में भी बहुत फिट हैं और इस वीडियो में वे एक यंग गर्ल की तरह बॉक्स जंप करती नजर आ रही हैं. लोग उनके जोश की खूब तारीफ कर रहे हैं. सुजैन का मानना है कि 'लगातार खुद को मेंटेन करना ही फिटनेस गेम में टॉप पर रहने का एकमात्र तरीका है. हालांकि, ऐसा करने के लिए इंस्पिरेशन खोजना मुश्किल हो सकता है.' अगर आप भी जिम जाने या अपने घर पर वर्कआउट करने की इंस्पिरेशन खोज रहे हैं, तो यकीन मानिए सुजैन का नया वीडियो जरूर आपकी मदद करेगा.
सुजैन खान दिखा रही बॉक्स जम्प्स का जोश और फिटनेस मंत्र
सुजैन ने खुद के लिए अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में एक नोट भी लिखा, उन्होंने बताया डिसिप्लिन ही आपको आजाद करेगा. आज बॉक्स जम्प्स करते समय बहुत डर महसूस हुआ क्योंकि मैंने इन्हें पिछले 4 महीनों से नहीं किया था. लेकिन कभी-कभी वही डर ही आपको अपने बेहतर वर्जन को खोजने के लिए इंस्पायर करता है.वीडियो मे सुजैन बॉक्स जंप को कई बार रिपीट करती नजर आ रही है
