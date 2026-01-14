'तुम्हें और सबू को ढेर सारा प्यार...' ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ ने बर्थडे पर किया स्पेशल पोस्ट
Sussanne Khan Post: ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान ने उन पर प्यार लुटाया है. ऋतिक के बर्थडे पर उन्होंने एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया है. जिसमें उन्होंने सबा के लिए भी कुछ खास मांगा है.
बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन 52 साल के हो चुके हैं. उन्होंने हाल ही में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है. ऋतिक रोशन को बर्थडे पर फैंस और फैमिली ने ढेर सारा प्यार लुटाया है.ऋतिक ने 12 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है. ऋतिक के बर्थडे पर उनकी एक्स वाइफ सुजैन खान ने प्यार लुटाया है. सुजैन ने सोशल मीडिया पर एक ऋतिक और सबा के लिए एक पोस्ट शेयर किया है जो जमकर वायरल हो रहा है.
सुजैन ने एक्स हसबैंड ऋतिक रोशन को विश करते हुए एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें उनकी फैमिली ट्रिप की यादें हैं. ऋतिक, सबा, दोनों बच्चें और पूरा परिवार साथ में नजर आ रहा है. सुजैन के साथ उनके बॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी भी नजर आ रहे हैं.
सुजैन ने लुटाया प्यार
ऋतिक के बर्थडे पर सुजैन ने प्यार लुटाया है. उन्होंने उनके और सबा को ढेर सारी दुआएं भी दी हैं. सुजैन ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- क्योंकि तुम हमेशा हम सबके लिए तारों से भरा आसमान रहोगे. हैप्पी बर्थडे रे. तुम्हें और सबू को ढेर सारा प्यार और जिंदगी की सबसे अच्छी चीजें मिलें. यहां से लेकर हमेशा तक हम सब परिवार और दिल के रिश्तों से परे जुड़े रहें. हम सब खुशकिस्मत हैं और यह ब्रह्मांड हम सबकी रक्षा करेगा.
सुजैन के इस पोस्ट पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा-आप एक अविश्वसनीय इंसान हो. भगवान आपका भला करे प्यारी आत्मा. दूसरे ने लिखा-परिवार, प्यार, हंसी और रोशनी — वो सब कुछ जो सच में मायने रखता है. यह रिश्ता हमेशा सितारों से भी ज़्यादा चमके.
बता दें ऋतिक और सुजैन को अलग हुए कई साल हो चुके हैं. इनके दो बेटे भी हैं. ऋतिक और सुजैन अलग होने के बाद भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं. ऋतिक सबा आजाद को डेट कर रहे हैं वहीं सुजैन अर्सलान गोनी को डेट कर रही हैं.
