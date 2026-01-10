बॉलीवुड के ‘ग्रीक गॉड’ कहे जाने वाले एक्टर ऋतिक रोशन आज यानी शनिवार को अपना 52वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर सोशल मीडिया पर फैंस और चाहने वालों की तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं.

पिता राकेश रोशन ने दी प्यार भरी बधाई

ऋतिक के पिता और फिल्ममेकर राकेश रोशन ने भी बेटे को बेहद प्यार भरे अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और अपने दिल की बात कही.राकेश रोशन ने इंस्टाग्राम पर ऋतिक की एक एआई से बनी फोटो शेयर की है जिसमें ऋतिक का बचपन और जवानी दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं. फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'डुग्गू, हर साल तुमसे और भी ज्यादा प्यार करता हूं. जन्मदिन मुबारक हो.'

फैंस ने लुटाया प्यार

ऋतिक की ये प्यारी फोटो देखकर फैंस भी कमेंट सेक्शन में जमकर प्यार बरसा रहे हैं और उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं.एक यूजर ने लिखा, 'ऋतिक को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. एक फैन के तौर पर मैं सिर्फ उनकी एक्टिंग ही नहीं बल्कि उनके अनुशासन, मेहनत और सादगी की भी तारीफ करती हूं.' एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'शिरडी बाबा आपको हमेशा स्वस्थ, खुश और शांत रखें. जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.'

पिता-बेटे से बढ़कर दोस्ती का रिश्ता

ऋतिक रोशन और राकेश रोशन के बीच सिर्फ पिता-बेटे का ही नहीं बल्कि गहरी दोस्ती का रिश्ता भी है. हर विवाद के समय राकेश रोशन को ऋतिक के साथ मजबूती से खड़ा देखा गया है. चाहे मामला कंगना के साथ अफेयर का हो या फिर सुजैन खान से तलाक का राकेश रोशन ने हमेशा ऋतिक का पक्ष रखा है.

सुजैन खान को लेकर राकेश रोशन का बयान

हाल ही में ऋतिक और सुजैन के तलाक पर चुप्पी तोड़ते हुए राकेश रोशन ने कहा था कि उन्हें नहीं पता कि दोनों के बीच असल में क्या हुआ. उन्होंने कहा, 'दोनों के बीच पहले प्यार हुआ, फिर गलतफहमी आई और आखिर में तलाक हुआ. दोनों को ही रिश्ते को संभालना था लेकिन आज भी हमारे लिए सुजैन पहले जैसी ही हैं और हमारे परिवार का हिस्सा हैं.'

बाल कलाकार से सुपरस्टार तक का सफर

ऋतिक रोशन ने ‘आशा’ फिल्म से बाल कलाकार के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई. ऋतिक को आखिरी बार फिल्म ‘वॉर’ में देखा गया था जिसमें उनके साथ जूनियर एनटीआर भी नजर आए थे. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई.