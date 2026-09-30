ऋषिकेश मुखर्जी का नाम भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन फिल्ममेकर में लिया जाता है. ऋषिकेश मुखर्जी ही वो डायरेक्टर थे जिन्होंने पहली और आखिरी बार बड़े पर्दे पर भारतीय सिनेमा के दो सबसे बड़े एक्टर्स अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना को साथ लाने का काम किया था. अमिताभ बच्चन के साथ ऋषि दा की जोड़ी बड़े पर्दे पर काफी सफल रही. इसके अलावा उन्होंने धर्मेंद्र, राजेश खन्ना सहित और भी सुपरस्टार्स के साथ बेहतरीन फिल्में दी थीं.

ऋषिकेश मुखर्जी अपने सिनेमा के जरिए आज भी हर किसी के दिल में जिंदा है. उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई ऐसी फिल्में दीं, जिन्होंने भारतीय सिनेमा की परिभाषा को बदलकर रख दिया था. आज ऋषि दा की बात उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर. इस दिग्गज फिल्मकार ने मैथ्स और साइंस की पढ़ाई की थी. हालांकि गणित और विज्ञान की समझ रखने वाले ऋषि दा ने सिनेमा को गले लगाया और अपने काम से हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाईयां दिलाई.

कभी टीचर थे ऋषिकेश मुखर्जी

ऋषिकेश मुखर्जी का जन्म 30 सितंबर 1922 को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ था. आज उनकी 104वीं जयंती है. दिग्गज फिल्मकार ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया. वहीं बाद में एक स्कूल में उन्होंने मैथ्स और साइंस के टीचर के रूप में काम किया था.

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बॉलीवुड में बतौर कैमरामैन की शुरुआत

बॉलीवुड में ऋषि दा की शुरुआत कैमरामैन के रूप में हुई थी. सबसे पहले उन्होंने सिनेमा में कैमरामैन के रूप में काम किया. इसके बाद कोलकाता के एक थिएटर में वो बतौर फिल्म एडिटर काम करने लगे. फिर काम की तलाश के साथ मुंबई आ गए और फिर मशहूर फिल्म निर्देशक बिमल रॉय की टीम के साथ एडिटर का काम किया.

'मुसाफिर' से बने डायरेक्टर

बिमल रॉय की टीम के साथ काम करते-करते ऋषिकेश मुखर्जी फिल्ममेकिंग की बारीकियां सीख चुके थे. बतौर डायरेक्टर उन्होंने अपनी शुरुआत फिल्म 'मुसाफिर' से की थी. साल 1957 में आई इस मूवी में किशोर कुमार, दिलीप कुमार, निरुपा रॉय और दुर्गा खोटे जैसे कलाकारों ने काम किया था.

दूसरी फिल्म ने जीते 5 फिल्मफेयर अवॉर्ड

ऋषिकेश मुखर्जी ने बतौर डायरेक्टर दूसरी फिल्म 'अनाड़ी' बनाई थी. 1959 में आई इस मूवी में राज कपूर, नूतन और ललिता पवार जैसे दिग्गज कलाकार थे. ये फिल्म काफी पसंद की गई. ऋषि दा की अनाड़ी ने अपने नाम पांच फिल्मफेयर अवॉर्ड किए थे.

एक्टर्स के लेट आने पर शूटिंग नहीं करते थे ऋषिकेश मुखर्जी

ऋषिकेश मुखर्जी समय के बड़े पाबंद थे और इसका भी उनकी सफलता में योगदन रहा. कहा जाता है कि एक्टर्स अगर शूटिंग के लिए तय वक्त से देर से पहुंचते थे तो ऋषि दा शूटिंग नहीं करते थे.

जब धर्मेंद्र ने किया ऋषि दा को रातभर परेशान

दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र ने एक बार कपिल शर्मा के शो पर ऋषि दा से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाया था. धर्मेंद्र ने बताया था कि ऋषि दा ने उनकी फिल्म 'आनंद' (1971) की कहानी उन्हें सुनाई थी और उन्होंने तय कर लिया था कि वो इसमें काम करेंगे. हालांकि फिर एक अखबार के जरिए धर्मेंद्र को खबर लगी कि फिल्म में राजेश खन्ना होंगे.

धर्मेंद्र ने फिर शराब के नशे में ऋषि दा को कॉल किया और उन्हें रातभर परेशान किया. धर्मेद्र ने डायरेक्टर से कहा था कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऋषि दा ने उनसे कहा था कि इस बारे में सुबह आराम से बात करेंगे. हालांकि शराब के नशे में धुत धरम जी बार-बार अपनी बात कहते रहे.

जब राजेश खन्ना ने ऋषिकेश के लिए घटाई अपनी फीस

साल 1971 में आई फिल्म 'आनंद' के वक्त राजेश खन्ना अपने करियर के सुनहरे दौर से गुजर रहे थे. इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन भी नजर आए थे. इसके जरिए दोनों दिग्गजों ने पहली बार स्क्रीन शेयर की थी. बताया जाता है कि उस वक्त राजेश खन्ना एक मूवी के लिए 8 लाख रुपये तक चार्ज करते थे. लेकिन, ऋषि दा के लिए उन्होंने अपनी फीस सात लाख रुपये तक कम कर दी थी और आनंद के लिए महज 1 लाख रुपये चार्ज किए थे.

ऋषिकेश मुखर्जी की बेहतरीन फिल्में

ऋषि दा ने कई शानदार फिल्मों का डायरेक्शन किया था. उनकी बेहतरीन फिल्मों में 'अनाड़ी' और 'आनंद' के अलावा 'अभिमान', 'गुड्डी', 'बावर्ची', 'सत्यकाम', नरम गरम', 'चुपके चुपके' और 'गोलमाल' शामिल रहीं. ऋषि दा का 27 अगस्त 2006 को मुंबई में निधन हो गया था.

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